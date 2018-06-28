Как приготовить мягкие и воздушные венские вафли

Венские вафли пользуются достаточно большой популярностью, так как имеют отличный вкус, и прекрасно сочетаются с различными соусами и начинками. Обычно такое лакомство готовится в специальных вафельницах, работающих на электричестве. Существует несколько простых рецептов, которые дадут возможность получить мягкие и воздушные сладости.

Мы опишем варианты приготовления венских вафель для электровафельницы. Все они достаточно просты в исполнении, при этом на вкус они получаются очень легкими и нежными. Подавать такое сладкое блюдо следует с дроблеными орешками, джемами и шоколадным соусом.

Сладкое и воздушное блюдо готовится на завтрак и на десерт, вафли нравятся и взрослым и детям. Нередко тесто для приготовления таких вафель применяют для того, чтобы сделать вкусные коржи на торт. Существует несколько десятков вариантов приготовления вафель, мы же опишем наиболее распространенные и простые.

Диетические венские вафли

Даже во время диеты необязательно отказаться от сладкого полностью, можно обратить внимание на диетический рецепт приготовления венских вафель. В итоге получаются мягкие и воздушные лакомства, этот вариант теста подходит для электровафельницы, но можно просто испечь вафли в духовке.

yandex_ad_1 Ингредиенты:

корица молотая — щепотка;

куриное яйцо — 2 штуки;

свежий банан — 2 штуки;

молоко 3,2% — 0,5 стакана;

мука из овсяных хлопьев — 85 грамм;

мука льняная — 12 грамм;

имбирь сухой молотый — 5 грамм.

Этапы приготовления:

Для начала следует очистить бананы, а затем любым удобным способом сделать из них пюре. К измельченному фрукту добавляют два куриных яйца и все взбивают до однородности.

Следом вливают в состав половину стакана молока, снова перемешивают будущее тесто. Три вида муки перемешивают в отдельной миске, туда же отправляют молотый имбирь и немного коричного порошка.

Подготовленный состав добавляют в жидкую массу и замешивают тесто по густоте похожее на сметану. Оставить готовый состав отдохнуть на пятнадцать минут.

Электровафельницу прогревают, слегка смазывают сливочным маслом и выкладывают в формы тесто.

Выпекают вафли в электровафельнице до готовности. Подавать сладость можно с натуральным йогуртом или небольшим количеством меда.

Вафли на сметане

Это простой рецепт приготовления мягких и воздушных венских вафель. Тесто предназначено для электровафельницы, поскольку именно в этом приборе десерт получается наиболее вкусным. Стоит отметить, что такое тесто используется еще и для выпекания коржей на торт. На выпекание восьми порций вафель, придется потратить около двадцати пяти минут времени.

yandex_ad_2 Ингредиенты:

сметана жирностью от 20% — 320 грамм;

соль — щепотка;

масло сливочное — 260 грамм;

куриное яйцо — 3 штуки;

мука 1 сорта — 1 стакан;

сахарный песок — 1 стакан;

крахмал картофельный — 2 ложки;

сода столовая — 3 грамма.

Этапы приготовления:

До состояния воздушности взбивают куриные яйца и сахарный песок, в процессе взбивания все крупинки должны разойтись.

Масло предварительно размораживают, чтобы оно стало более мягким и податливым, его вводят во взбитую яичную массу.

Добавляют в полученную смесь жирную сметану и пару минут перемешивают все блендером, чтобы получилась однородная консистенция.

В такой жидкий состав всыпают соду, добавляют муку и немного крахмала. Вымешивают густое тесто, которое должно быть похожим на сметану.

Тесто выкладывают в прибор и выпекают из теста мягкие вафли. Подавать сладость к столу можно со сладким сметанным соусом или ягодным джемом.

Нежные вафли на кефире

В этом рецепте венских вафель нет необходимости долго взбивать яйца, но из теста для электровафельницы получатся очень мягкие и воздушные лакомства.

Такой вариант вафель больше подходит для завтрака, но можно подать десерт и на полдник. Готовое блюдо получается сытным и очень вкусным, можно подать вафли с медом.

Ингредиенты:

сахарный песок — 90 грамм;

мука 1 сорта — 340 грамм;

масло сливочное — 110 грамм;

ванильный порошок — 1 пачка;

кефир 3,2% жирности — 1 стакан;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 5 грамм;

пищевая сода — 3 грамма.

Этапы приготовления:

Все сыпучие компоненты следует соединить в одной миске, туда же важно добавить разрыхлитель.

Отдельно слегка взбивают куриные яйца и стакан кефира, добавляют в смесь сахарный песок и повторно взбивают состав миксером, чтобы крупинки разошлись.

Сухие компоненты перемешивают с кефиром и куриными яйцами. В течение трех минут взбивают массу миксером на средней скорости.

Последним этапом добавляют топленое масло сливочное. В итоге должно получиться тягучее тесто, консистенцией схожее со сметаной.

В прогретый прибор заливают тесто и выпекают десерт около трех минут. Когда вафли будут готовы, их следует подать к столу с фруктовым джемом или вареньем из ягод.

Вафли с добавлением яблок

Такие вафли превосходно сочетаются с различными фруктами и ягодами, в данном случае в качестве добавки будут использоваться яблоки. Этот фрукт придает десерту прекрасный аромат и легкий кислый привкус.

Ингредиенты:

куриные яйца — 4 штуки;

корица молотая — 3 грамма;

мука 1 сорта — 240 грамм;

сахарный песок — 75 грамм;

сода пищевая — щепотка;

орехи миндальные — 55 грамм;

яблоки свежие — 320 грамм;

молоко 2,3% жирности — 135 мл;

масло сливочное — 230 грамм.

Этапы приготовления:

Сливочное масло слегка размягчают, после чего перекладывают в миску и взбивают с сахаром, пока крупинки не растворятся.

Куриные яйца взбивают со щепоткой соли, далее добавляют к полученной смеси из масла и сахара. Мука смешивается с разрыхлителем и пищевой содой, добавляется порциями в масляную основу, последним вливают молоко и все взбивают, чтобы получить однородную массу.

Свежие яблоки промывают и нарезают мелкими кубиками, нарезку отправляют в тесто. Измельчают орехи и добавляют в тесто, туда же отправляют коричный порошок.

Обжаривают такие вафли в электровафельнице, или просто запекают в духовом шкафу. Подать десерт лучше с шариком мороженого.