Как очистить печень без вреда для организма

Чистка печени очень важна для здоровья человека, поскольку такая процедура в домашних условиях помогает поддержать работу печени. В печеночной железе скапливаются вредные вещества, которые нарушают работу печени, при этом дополнительно отравляют организм. Чтобы улучшить свое состояние, следует просто почистить печень медикаментами или народными средствами.

Чистка производится не чаще одного раза в год, этого вполне достаточно, чтобы восстановить функции внутреннего органа, а также улучшить общее самочувствие. Следует отметить, что процедура совмещается с очищением кишечника, а также со строгим соблюдением диеты.

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ЧИСТКА ПЕЧЕНИ

Прежде чем провести чистку печени в домашних условиях, следует выявить признаки, которые говорят о необходимости проведения процедуры. В домашних условиях стоит подобрать способы, без вреда для здоровья.

yandex_ad_1 Стоит рассказать подробнее о том, в каких случаях рекомендована такая процедура:

повышенный тонус желчных путей, а также дискинезия;

холецистит в хронической форме без образования камней;

развитие атопического дерматита;

постхолецистэктомический синдром, который развивается на фоне удаления желчного;

частые приступы острого холецистита;

кожные заболевания инфекционного характера;

через один месяц после отравления;

при развитии панкреатита;

ожирение любой стадии;

атонический запор, носящий системный характер;

дуоденит;

аллергическая реакция на пищу или сезонная;

бактериальные и грибковые поражения организма;

поражение организма вирусами;

постоянное чувство усталости;

частые бессонницы и другие нарушения сна.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПЕЧЕНИ

Чистку печени можно проводить без вреда для организма с помощью лекарственных препаратов.

Такая процедура проводится в домашних условиях, но прежде чем использовать препараты, рекомендуется проконсультироваться с доктором. Таблетки помогают ускорить отток желчи, а также выводят вещество в кишечник, это дает возможность восстановить работу печеночного органа.

К наиболее популярным препаратам следует отнести:

Аллохол. Средство имеет максимально натуральный состав, в нем присутствует вытяжка из чеснока, а также активированный уголь, экстракт крапивы и желчные кислоты. Если использовать таблетки регулярно, то процесс выработки желчи улучшается, также увеличивается количество желудочного сока. Дополнительно средство улучшает работу кишечника и его перистальтику. Принимать Аллохол следует три раза в год, при этом курс лечения составляет от трех до четырех недель.

Овесол. Еще одно весьма популярное натуральное средство, которое помогает очистить печень, а также оказывает положительное воздействие на восстановление тканей. В составе присутствует корень куркумы, измельченный овес, листья мяты, а также молодушка и бессмертник в сушеном виде. Таблетки помогают вывести из организма токсины, а в дополнение улучшают функции желчевыводящих путей.

yandex_ad_2 Кроме описанных препаратов, врачи могут назначить для чистки печени в домашних условиях гепатопротекторы, которые не несут вреда для организма, если использовать их правильно.

Такие препараты дают возможность защитить клетки печени от внешних факторов. Дополнительно они улучшают работу внутреннего органа и помогают быстрее вывести вредные компоненты из крови больного. Гепатопротекторы актуально использовать после длительного лечения медицинскими препаратами.

К наиболее популярным гепатопротекторам стоит отнести:

Эссенциале. В составе таблеток содержатся витаминные вещества, полезные жирные кислоты и фосфолипиды. Все эти компоненты помогают улучшить работу печени, а также ускоряют обмен веществ. Принимают Эссенциале не менее трех месяцев, чтобы получить необходимый результат.

Карсил. В составе препарата содержатся плоды расторопши. Обычно средство используется для лечения хронической формы гепатита, а также Карсил применяют при обострении заболевания. Не менее эффективно лекарство при циррозе печени. Средство помогает улучшить выработку белка организмом, а также привести в норму обменные процессы.

Эссливер Форте. Препарат приводит в норму обменные процессы, помогает улучшить регенерацию клеток, и не дает им перерождаться. Даже при серьезных повреждениях медикамент помогает оказать восстановительное действие на клетки. Лекарство хорошо помогает после серьезных отравлений или резкого снижения веса.

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НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЧИСТКИ

Существует множество народных рецептов, которые дают возможность провести чистку печени в домашних условиях быстро, и без какого-либо вреда для организма. Мы рассмотрим наиболее простые и популярные методы:

Растительные масла. Можно использовать любые масла, но как говорят специалисты, для чистки печени больше всего подходит продукт из семян льна или кунжута. Именно в этих маслах содержится больше всего необходимых аминокислот, а также продукты имеют в составе витаминные компоненты и минералы. Пьют масло каждое утро по столовой ложке, прием производится на голодный желудок.

Рыбий жир. В составе этого продукта присутствует омега-6, этот компонент просто необходим для поврежденных клеток печени. Вещество полностью безопасно для человека, при этом оно помогает ускорить процесс регенерации клеток, а также дает возможность нарастить новые клетки. Очень часто назначают прием рыбьего жира после длительного лечения антибактериальными средствами, а также после химиотерапии.

Сухофрукты и орехи. К наиболее полезным сухофруктам следует отнести арахис и финики, эти продукты активируют процессы регенерации клеток, а также восстанавливают функции печеночной железы. Можно готовить ежедневно с сухофруктами каши и другие полезные блюда.

Печень трески. Хотя продукт имеет высокую стоимость, все же полезные свойства просто неоценимы для печени.

Свежие фрукты. Сюда следует отнести такие плоды, которые имеют красную или оранжевую мякоть. Такие фрукты следует употреблять в пищу ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Они помогают ускорить обменные процессы и улучшают регенерацию клеток.

ЧИСТКА ПЕЧЕНИ СВЕКЛОЙ

Чтобы провести чистку печени в домашних условиях, можно использовать обычные соки. Это тот вариант очищения, который используется без возможного вреда для организма.

Правила проведения чистки свеклой:

Берется один килограмм свеклы и заливается тремя литрами воды, варят овощ в течение двух часов. Очень важно, чтобы вода в процессе варки не выкипела полностью.

Когда отвара останется не так много, овощ можно вынуть и очистить, после чего измельчить его теркой и переложить в отвар.

Готовая кашица вариться около двух минут, а затем процеживается и делится на четыре части.

Принимают свекольный отвар четыре раза в день, прием производится каждые четыре часа.

После того, как напиток будет выпит, на область печени прикладывают теплую грелку.

Следует помнить о мерах предосторожности, например, при таких заболеваниях, как сахарный диабет и желчекаменная болезнь, проводить чистку самостоятельно нельзя. Также очищение печени не проводят во время беременности и в период критических дней.