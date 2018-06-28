Лечение запоров народными средствами в домашних условиях

Запоры достаточно часто возникают у людей всех возрастов, и многие не хотят обращаться за помощью, а стараются справиться с проблемой своими силами. Сегодня существует масса средств, которые помогают устранить запор, но слабительные препараты могут принести вред организму, и принимать их без назначения доктора не следует.

Чтобы не использовать препараты, можно обратиться к народным средствам от запора. Такие настои и отвары быстро готовятся в домашних условиях, и устраняют проблему у взрослых за несколько часов. Рецепты народной медицины обычно основаны на натуральных компонентах, которые мягко действуют на организм, поэтому не вредят пищеварительной системе.

Основные причины

У пациентов может возникнуть нарушение в движении каловых масс, это возникает по различным причинам, но к наиболее распространенным следует отнести:

Нарушение в питании. Хроническая форма запора обычно развивается в том случае, если у больного в рационе присутствует много хлебобулочных изделий и мясных продуктов. При этом такое питание может привести к обострению проблемы. По этой причине диетологи и гастроэнтерологи утверждают, что при склонности к запору необходимо соблюдать строгую диету. В рацион обязательно включают овощи и фрукты в свежем виде, не менее полезна пряная свежая зелень.

Недостаток жидкости. Еще одна достаточно распространенная причина, о которой задумываются немногие пациенты. А ведь при недостатке воды в организме, каловые массы уплотняются. Чтобы этого не произошло, следует выпивать в день около 1,5 литра обычной воды. Чай и другие напитки не могут оказать такого эффекта, как простая вода. В итоге кал скапливается и приводит к запорам.

Гиподинамия. Сила сокращения мышц снижается, так как человек мало двигается или у него присутствуют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Если сюда добавить еще и постоянные перекусы на работе, то в результате пациент сталкивается с обостренными запорами.

yandex_ad_1 Мы опишем несколько простых народных средств, которые помогают от запора достаточно быстро. Приготовить такие настои, средства и соки в домашних условиях несложно, но лечение таким способом лучше проводить у взрослых. При развитии запора у ребенка любого возраста, следует обратиться за помощью к врачу.

Соки на основе овощей

С помощью различных натуральных соков можно избавиться от такой проблемы, как запор. Мы опишем несколько вариантов приготовления фрешей, которые легко наладят работу пищеварительной системы:

Напиток первый. Для него берется около одного литра морковного свежего сока, туда же добавляют по триста миллилитров сока из свежего огурца и свеклы. Соки перемешивают, а затем пьют по половине стакана перед приемами пищи, или же напиток употребляют в течение всего дня по глотку.

Напиток второй. На две части сока из свежих яблок, следует взять одну часть сока из сырой свеклы. Составляющие смешивают. После чего употребляют средство по одному стакану на голодный желудок, лучше всего пить напиток утром.

Напиток третий. Теркой измельчают две средние моркови и выжимают из них сок, также следует измельчить яблоко и выжать сок из плода. В готовый коктейль добавляют щепотку молотого имбиря и сок из одного апельсина. Принимают напиток по третьей части стакана перед каждым основным приемом пищи.

Если пациент страдает от повышенного газообразования, то некоторые народные средства от запора на основе овощей могут быть противопоказаны. Конечно, готовить такие составы в домашних условиях для взрослых быстро и просто, но не все они безопасны.

yandex_ad_2 При повышенном газообразовании лучше отказаться от соков на основе капусты, зеленых яблок и шпината. А чтобы облегчить свое состояние, следует исключить из рациона картофель, хурму, свежие бананы и груши, а также изюм, так как ингредиенты приводят к запорам.

Настой из чернослива с добавлением сенны лекарственной

Эффективное средство, которое помогает бороться с появлением запоров. Чтобы приготовить напиток, следует подготовить ингредиенты:

вода очищенная — 800 мл;

чернослив — 140 грамм;

трава сенны лекарственная — 15 грамм.

Правила приготовления и применения:

В подготовленную емкость наливают кипяток, а затем отправляют туда чернослив и сушеную траву сенны. Заворачивают банку теплой тканью, после чего дают напитку постоять около трех часов.

Готовый напиток следует процедить, а уже после этого принимать по четыре ложки такого состава каждый час до того момента, пока функционирование кишечника не восстановится.

Чаще всего эффект наступает уже через шесть часов, но иногда приходится ждать больше времени. В некоторых случаях такой метод лечения дает побочные результаты в виде появления колик и приступов тошноты.

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Использование льна

Этот продукт можно отнести к самым эфективным народным средствам от запора у взрослых. Отвары и средства на основе льна готовятся быстро в домашних условиях, применять их абсолютно безопасно для здоровья. Стоит отметить несколько основных рецептов изо льна:

Отвар. Отмерить около 13 стакана семян льна, залить это количество литром кипятка. Смесь оставляют на водяной бане на пару часов. Когда отвар будет готов, его процеживают и пьют в течение всего дня небольшими глотками.

Семена. Такой продукт используется в измельченном виде, обычно применяют кофемолку, чтобы сделать из семян муку. В сутки следует принимать не более трех ложек семян. Есть возможность употреблять семена в чистом виде, залив их кипятком. Или же добавлять порошок в различные блюда. Настойка с семенами льна используются перед приемами пищи.

Чага против запоров

Чага часто используется в качестве народного средства от запора. Этот гриб обладает целебными свойствами, и избавляет от проблем с пищеварением у взрослых, можно приготовить средство в домашних условиях на основе чаги быстро. Чтобы приготовить состав от запора, следует использовать:

вода очищенная — 1 литр;

гриб сушеный — 120 грамм.

Этапы приготовления:

Сначала воду подогревают и заливают жидкостью гриб, оставляют его в таком виде на шесть часов.

Через отведенное время следует взять мякоть и хорошо растереть, после чего снова залить водой в количестве одного литра.

Раствор оставляют на одни сутки в затемненном месте, после чего его процеживают с помощью марли.

Хранится средство не более четырех суток, употребляют же его по третьей части стакана, не менее трех раз в сутки. Прием производится за пятнадцать минут до приема пищи. Лечение длится в течение пятнадцати суток.

Настойка на основе чаги, с добавлением корня солодки

Достаточно простой вариант приготовления средства, которое обладает мягким слабительным эффектом. Чтобы сделать раствор, необходимо:

чай из корня солодки — 130 мл;

настойка гриба березового — 5 грамм.

Приготовление и использование:

Компоненты достаточно смешать между собой и получиться готовое средство.

Принимают напиток три раза в день по сто миллилитров, лечение длится около одной недели.

Если есть необходимость, то курс повторяют после перерыва в семь дней.

Стоит помнить о возможных противопоказаниях к применению средства. Все народные рецепты не следует применять в том случае, если на компоненты в составе у пациента аллергия. Также составы не рекомендуются после хирургического вмешательства и при геморрое 4 стадии.