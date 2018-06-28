«Пивной живот» и вредный ужин: 7 мифов, которые портят вам жизнь

Разоблачаем самые живучие мифы о еде, питье, микроволновках и многом другом.

Исследований на эти темы предостаточно, все они, и мы в этом убедились сами, есть в сети. Но мы почему-то люди продолжают верить в эти мифы, часто усложняя себе этим жизнь.

1. От пива растет живот

Кадр из фильма «Ты здесь»

Все слышали популярное выражение — «пивной живот». Пришло время реабилитировать этот низкокалорийный напиток и рассказать о нем правду. Готовы?

На самом деле пиво замешано в наличии круглого живота у его ценителей только косвенно. Оно, как и любой другой алкоголь, разжигает аппетит, а закуски к пиву все, как на подбор, калорийные. Соленые орехи, оливки, чипсы, жирные колбаски, соленая рыба, бургеры, картофель фри, пицца. Перечислять можно долго.

В любом случае, в самом пиве содержится всего около 43 калорий, — даже меньше, чем в свежевыжатом соке. Если пиво ничем не заедать или же правильно подобрать закуски, возможность роста живота будет исключена.

Не так давно исследователи из университета Барселоны установили, что у испанцев, потребляющих пиво, реже появляется живот, чем у англичан. Связано это именно со спецификой закусок, — в Испании к пиву чаще всего заказывают морепродукты.

Конечно, роль также играет образ жизни (подвижный или не очень), а также склонность к «лишнему» весу, которая обуславливается индивидуальными факторами.

2. Если есть вечером, можно потолстеть

Еще один миф, связанный со страхом потолстеть. Кстати, стоит всерьез задуматься, почему мы так сильно этого боимся, не связано ли это с токсичной стереотипизацией общества и навязанной с детства фэтфобией.

Все мы откуда-то знаем сказку, что как только часы пробьют шесть вечера, вся еда, как по волшебству, начнет «идти в жир». И чем позже мы будем ужинать, тем плачевнее будут последствия.

Все, как вы уже поняли, не имеет ничего общего с реальностью. Диетологи уверены — в вопросах жироотложения важно только общее количество потребляемых калорий. Секрет людей, которые худели только потому, что отказывались от ужина («отдай врагу» и вот это все) — в том, что они просто потребляли меньше калорий за день.

Если кто-то думает, что вечерние приемы пищи опасны тем, что ночью метаболизм приостанавливается, то и это неправда — метаболизм действительно немного замедляется, но, конечно, не останавливается.

3. Свежие овощи и фрукты полезнее замороженных

Замороженные овощи и фрукты не пользуются большой популярностью в России, а зря! И сейчас мы расскажем, почему.

Все мы с детства знаем, что нужно есть больше свежих овощей и фруктов, потому что в них много витаминов и других полезных веществ. И действительно, все так и есть, но только при одном условии — они должны быть съедены сразу после срывания.

Все, что представлено на рынках и тем более в супермаркетах, чаще всего проводит дни или даже недели в путешествии до прилавков. За это время в продуктах активируются натуральные ферменты и теряются питательные вещества.

«Замороженные овощи и фрукты собираются и подвергаются шоковой обработке в течение нескольких часов после сбора урожая», — говорит Джой Бауэр, эксперт по здоровому питанию Today Show на канале NBC и основатель компании NourishSnacks.

Конечно, это не значит, что про свежие фрукты и овощи можно отныне забыть. Предлагаем разумный компромисс: сезонные плоды покупать и есть в свежем виде, в остальное время хранить несколько замороженных пачек в морозилке.

4. Микроволновка облучает того, кто стоит рядом, а еще делает еду вредной

Вокруг микроволновых печей ходит очень много легенд, даже слишком. На самом деле они не такие вредные, как о них принято думать.

Во-первых, они не производят ионизирующее излучение (как рентгеновский аппарат или солярий). Излучение, представляющее опасность для человека, имеет гораздо большую частоту.

Более того, микроволновки устроены таким образом, что микроволны не попадают за пределы камеры печи — стекло дверцы экранировано частой металлической сеткой, что исключает возможности даже малейшего излучения.

Также считается, что микроволновые печи ухудшают качество еды, повреждая клетки продуктов. Однако, по мнению специалистов в области физики, никаких изменений в самом продукте не происходит, поскольку воздействие СВЧ-излучения влияет только на нагрев продукта.

Еда может испортиться только если случайно перегреть ее сверх нормы. Однако то же самое может произойти и при готовке еды на плите.

5. Нужно выпивать по два литра воды в день

Любые упрощения выглядят довольно привлекательно, но на самом деле совершенно не верны. Исследований, которые бы точно подтверждали норму в два литра в день, на сегодняшний день не существует.

Сколько человеку необходимо жидкости зависит от пола, возраста, роста, веса, количества физических нагрузок, температуры воздуха, температуры тела, питания и многого другого. Гораздо разумнее ориентироваться не на всевозможные «универсальные советы», а на собственные ощущения и жажду: если вам хочется пить, стоит это делать.

6. Еду нельзя запивать

Все мы откуда-то знаем, что во время еды лучше не пить. Можно только до и после. Связано то с распространенным мифом о том, что питье во время еды якобы подавляет выработку слюны и снижает концентрацию желудочного сока в желудке, разбавляя его.

Врачи считают, что вода во время или после еды наоборот помогает пищеварению, она разрушает еду и организм лучше усваивает питательные вещества.

Также гастроэнтерологи в ответ на опасения по поводу «подавления слюны» приводят в пример синдром Шегрена, при котором очень плохо выделяется слюна. Пациентов как правило заставляют много пить или хотя бы полоскать рот, не опасаясь, что слюны будет выделяться еще меньше.

7. Утренний кофе дает заряд бодрости на целый день

Стимулирующий эффект кофейных зерен, в зависимости от принятой дозы, обычно действует до 45 минут. Именно столько времени нужно кофеину, чтобы распространиться по кровеносной системе и привести организм в максимальное состояние тонуса. Слабое действие, которое вы, скорее всего, даже не заметите, будет длиться еще 5-6 часов.

«Порция кофеина похожа на укол инсулина, поскольку резко увеличивает уровень сахара в крови. Однако вскоре показатели глюкозы в крови возвращаются на прежний уровень, и вместо ощущения себя «королем мира» мы чувствуем себя придавленными к земле», — рассказал британский повар и диетолог Дейл Пиннок.

Уровень энергии лучше поднимать не частыми походами за кофе, а регулярными приемами пищи по формуле «понемногу, но часто».

«Плотный завтрак, легкий перекус, хороший обед, снова перекус, а затем хороший ужин. Именно так мы сможем поддерживать уровень глюкозы на нужном уровне в течение всего дня», — добавляет Пиннок.

Кстати, важно знать, что хотя кофеин и является слабым диуретиком, обезвоживанию он не способствует, несмотря на еще один распространенный миф.