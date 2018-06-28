Праздничные бутерброды: простые и вкусные рецепты с фото

Бутерброды на праздничный стол — это традиционный вариант, но сегодня существует масса интересных рецептов с фото, которые дают возможность приготовить вкусную и необычную закуску.

Обычно для создания закусок используют различные овощи, сыр и рыбные продукты, все реже применяется обычная колбаса или ветчина. Существует множество способов, как скомбинировать продукты в бутерброде, а также красиво оформить эту закуску. Мы представим несколько простых, но достаточно вкусных и интересных рецептов, по которым готовятся бутерброды. Каждая хозяйка же может внести свои коррективы в рецептуру и заменить некоторые продукты, получив иной вкус закуски.

Бутерброды с печенью трески и апельсинами

Не многие обращают внимание на такой рецепт, но он действительно дает получить яркую и вкусную закуску на праздничный стол. Печень трески превосходно сочетается со вкусом сладкого цитруса.

yandex_ad_1 Требуемые продукты:

багет хрустящий — 1 штука;

соль столовая — по вкусу;

сыр чеддер — 65 грамм;

треска в масле — 1 банка;

чеснок молодой — 1 зубчик;

майонез — по вкусу;

куриное яйцо — 1 штука;

лимонная цедра — 2 грамма;

апельсин — 1 штука.

Этапы приготовления:

С банки сливают жидкость, печень перекладывается в емкость и измельчается вилкой до однородной массы. Куриное яйцо отварить до готовности, после чего измельчить теркой, также поступают с сыром.

Свежий апельсин очищают от кожуры, после чего делят на дольки и удаляют белые волокна. Цитрус рекомендуется хорошо измельчить и смешать с печенью трески.

В эту же массу кладут измельченное куриное яйцо и чеснок, раздавленный прессом. Вводят в состав немного цедры лимона и майонез, заготовку перемешивают.

Багет или черный хлеб нарезают на кружочки, их толщина должна быть не более сантиметра, а лучше всего делать нарезку в половину сантиметра толщиной. На каждый ломтик укладывают полученную смесь с цитрусом, сверху все украшают веточкой петрушки.

Получаются очень вкусные бутерброды на праздничный стол, которые сможет приготовить каждая хозяйка по простому рецепту с фото.

yandex_ad_2 Бутерброды с красной икрой и креветками

Еще один интересный вариант приготовления закуски с морепродуктами. Икра же придает бутербродам неповторимый и нежный вкус. Стоит попробовать этот рецепт, чтобы убедиться в превосходном результате.

Ингредиенты:

креветки мелкие — 12 штук;

масло сливочное — по вкусу;

зелень укропа свежего — 10 грамм;

икра кеты — 185 грамм;

лимон свежий — 1 штука;

батон свежий — 12 ломтиков.

Этапы приготовления:

Чтобы сделать простые бутерброды на праздничный стол, не следует тратить много времени. Хозяйка может следовать этому рецепту с фото, чтобы получить очень вкусные закуски.

Креветки предварительно размораживаются, после чего их кладут в кипящую соленую воду и варят около трех минут.

Тем временем батон режут на ломтики, а затем смазывают его сливочным маслом.

Сверху на масло выкладывают тонкий слой икры. По краю с помощью шприца наносится сливочное масло.

Теперь очищают креветок и на каждую закуску укладывают по одной штуке. В качестве украшения используют немного зелени и лимон.

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Бутерброды с паштетом из скумбрии

Правильно приготовленный бутерброд к праздничному столу, будет выглядеть вкусным даже с простым паштетом. Мы представим рецепт с фото, по которому можно приготовить простую закуску, в основе которой лежит паштет из скумбрии. В данном рецепте используется копченая рыба, которая измельчается до состояния паштета.

Ингредиенты:

ржаной хлеб — необходимое количество;

скумбрия копченая — 1 штука;

куриное яйцо — 2 штуки;

зелень свежего лука — по вкусу;

майонез — 4 ложки;

лимон свежий — 1 штука;

зелень свежего укропа — 10 грамм;

чеснок молодой — 1 зубчик.

Этапы приготовления:

Копченую рыбу очищают от костей, это очень важный этап, удалить кости следует полностью. Куриные яйца отваривают, после чего дают им время остыть и очищают.

Хлеб нарезают на ломтики, красиво нарезка будет смотреться в виде треугольников. Каждый ломтик обжаривают на сковороде с разогретым маслом. Каждый кусочек хлеба натирают долькой чеснока с двух сторон и по бокам.

Скумбрия очищается дополнительно от кожицы и перекладывается в блендер, туда же следует переложить куриные яйца. Составляющие измельчаются до состояния паштета.

Добавляют в смесь майонез, небольшое количество измельченной зелени и повторно взбивают.

На обжаренные кусочки хлебы выкладывают готовый паштет, сверху украшают тонкими дольками лимона и веточками зелени.

Закуска в микроволновке

Сделать такие бутерброды на праздничный стол достаточно просто, при этом такой рецепт с фото дает возможность получить очень вкусную закуску. Чаще всего хозяйки подают в качестве закусок открытые бутерброды, мы же расскажем, как готовится закрытая закуска. Для этого рецепта следует подобрать тостовый хлеб, из него приготовить бутерброды будет проще.

Ингредиенты:

сыр твердого сорта — 210 грамм;

томаты свежие — 85 грамм;

тостовый хлеб — 9 кусочков;

свежая зелень петрушки — 10 грамм;

томатный соус — 65 грамм;

ветчина или колбаса — 265 грамм.

Этапы приготовления:

Кусочки тостового хлеба следует разрезать на две части по диагонали, тем самым подготовив треугольники.

Томаты нарезают мелким кубиком, также поступают с мясной частью закуски, составляющие смешивают в одной емкости и добавляют туда тертый сыр.

В итоге получается начинка для бутерброда, а также основа и «крышечка» для заготовки.

На основу наносится тонкий слой томатного соуса, на него кладут начинку и закрывают все вторым кусочком хлеба.

Каждый сэндвич заворачивают в пекарскую бумагу, после этого заготовки плотно складывают на противень и кладут сверху груз на сорок минут.

Сразу после истечения времени, бутерброды можно вынуть из пергамента и прогреть в микроволновой печи около пяти минут.

Средиземноморские бутерброды с тунцом

Еще один вариант закуски, в составе которой присутствует рыба, в данном случае используется тунец. Также дополнительно рецептура включает в себя свежие овощи, оливки и красное вино. Получается очень необычная, но вкусная закуска.

Ингредиенты:

куриное яйцо — 1 штука;

тунец в масле — 195 грамм;

редис свежий — 1 штука;

томаты спелые — 2 штуки;

масло оливковое — 2 ложки;

куриное яйцо — 1 штука;

вино красное сухое — 2 ложки;

лук репчатый — 1 штука;

перец молотый — по вкусу;

маслины — 6 штук;

соль столовая — по вкусу;

листья салата — 25 грамм;

булочки круглые — 4 штуки;

сок лимона — 1 ложка.

Этапы приготовления:

Сначала следует разрезать пополам булочки. Репчатый лук нарезают максимально мелко, к нему добавляют пару ложек оливкового масла, и такое же количество сухого вина. Тщательно перемешивают состав.

Тунец переложить в массу с луком, измельчают все вилкой, чтобы получить более однородную консистенцию.

Добавляют в состав соль и молотый перец, слегка сбрызгивают все соком лимона.

Куриное яйцо варят вкрутую и нарезают кружочками, также поступают с томатами, маслинами и редиской.

На одну половину булочки кладется лист салата, туда же выкладывают несколько кружочков томата и пасту из тунца. Сверху идет редис с маслинами и куриными яйцами.

Верх закрывают второй половинкой булочки и подают к столу такие бутерброды.