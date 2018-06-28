Сырные лепешки на кефире на сковороде: рецепты с фото

Очень часто перед многими хозяйками возникает вопрос о том, что можно приготовить на завтрак своим родным. На выручку придут простые рецепты с фото, которые покажут, как легко сделать сырные лепешки на кефире. Обычно их жарят на сковороде, а в качестве начинки используют различные ингредиенты, например, зелень, колбасу, ветчину или картофель. Здесь будут описаны самые интересные варианты приготовления такого блюда.

Лепешки на основе жидкого теста с ветчиной

Благодаря тому, что за основу взято жидкое тесто, готовые лепешки получаются очень нежными и воздушными. Для приготовления основы обязательно берется твердый сыр, который легко плавится. В качестве начинки же будет предложен сыр с добавлением ветчины. А чтобы усилить аромат и вкус, следует добавить немного зелени.

Продукты на тесто:

кефир 3,2% — 1 стакан;

мука 1 сорта — 1/2 стакана;

соль — по вкусу;

куриное яйцо — 1 штука;

сыр твердый — 150 грамм.

Продукты на начинку:

зелень петрушки — 1 пучок;

ветчина — 120 грамм;

колбасный или твердый сыр — 150 грамм.

Этапы приготовления:

Чтобы приготовить сырные лепешки на кефире, следует замесить тесто по рецепту с фото. Так как закуска будет с начинкой, лучше обжарить лепешки на сковороде.

Выбранный сыр и небольшой кусочек ветчины измельчают теркой, после чего к составляющим добавляют рубленую петрушку и перемешивают компоненты.

yandex_ad_1 В отдельной емкости смешивают все компоненты для теста, и когда получится однородная масса, вылить половину половника теста на сковороду.

Обжаривают заготовку несколько минут, после чего выкладывают на поверхность полученного блина начинку.

Оставляют жарить заготовку еще минуту, затем наливают сверху еще небольшое количество теста, полностью покрывая начинку.

Лепешку переворачивают на не обжаренную сторону и оставляют до подрумянивания.

Лепешки с картошкой и сыром

Такая выпечка получается очень вкусной и сытной. Чтобы своими руками сделать сырные лепешки на кефире, следует строго соблюдать рецепт с фото.

Ингредиенты:

кефир с низким процентом жирности — 160 мл;

мука 1 сорта — 1,5 стакана;

масло сливочное — 45 грамм;

картофель — 4 штуки;

соль столовая — 5 грамм;

зелень петрушки — по вкусу;

сыр твердый — 140 грамм.

Способ приготовления:

Первым делом отваривают картофель, кожуру можно не снимать, после чего измельчают его мясорубкой. Для пикантности можно добавить к картофелю не только рубленую петрушку, но и немного кинзы. Дополнительно кладется тертый твердый сыр.

Когда начинка будет готова, можно начать подготовку теста. Для этого кефир слегка подогревают и добавляют в него соду, затем туда же отправляют соль и муку. Тесто получается достаточно эластичным, его можно легко раскатать в пласт.

На каждый кружок теста кладется начинка, его края скрепляют и снова раскатывают, так начинка останется внутри.

Заготовки обжаривают по несколько минут с каждой стороны.

yandex_ad_2 Лепешки дрожжевые с сырной начинкой

Можно приготовить сырные лепешки на кефире, которые готовят с добавлением дрожжей в тесто. Стоит отметить, что для такого рецепта с фото выгоднее использовать твердый сыр, так как мягкий не даст заготовкам хорошо прожариться на сковороде, поэтому начинка будет сырой.

Ингредиенты:

мука 1 сорта — 1,5 стакана;

растительное масло — 75 мл;

сахарный песок — 1 ложка;

кефир 3,2% — 320 мл;

дрожжи быстрые — 13 пачки;

сыр твердых сортов — 160 грамм;

соль столовая — 5 грамм.

Этапы приготовления:

Муку пересыпают в емкость для замеса теста, туда же отправляют столовую соль и ложку сахарного песка, последними всыпают дрожжи.

Добавляют к сухим ингредиентам растительный жир и подготовленный кефир. Составляющие перемешивают, чтобы получилось тесто. Оставляют тесто подходит на сорок минут.

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Когда тесто будет готово, в него всыпают 1/3 часть тертого сыра.

Выливают немного заготовки на сковороду, обжаривают и кладут сверху тертый сыр. заливают еще одним слоем теста, после чего переворачивают лепешку и жарят еще несколько минут.

Процесс обжаривания можно проводить на сухой сковороде.

Закуска на кефире с творогом

Ингредиенты:

кефир средней жирности — 160 мл;

творог домашний — 120 грамм;

куриное яйцо — 2 штуки;

сыр твердый — 170 грамм;

мука пшеничная — 2 стакана;

укроп свежий — 1 пучок;

разрыхлитель — 3 грамма.

Способ приготовления:

Соединяют кефир с куриными яйцами, слегка солят массу, вводят в нее муку и разрыхлитель. Из составляющих замешивают тесто.

Для начинки измельчают зелень и сыр, смешивают компоненты с творогом и солят.

Тесто раскатывают кружками, на каждый кладут начинку и скрепляют края. После этого снова раскатывают лепешки.

Обжарить заготовки можно с добавление растительного масла, или вообще без масла.