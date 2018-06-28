Опасность из Китая: ядовитые продукты

В последние годы Китай получил славу страны, производящей подделки не только на гаджеты, но и на продукты. А ведь более 70% продуктов, которые вы видите на прилавках магазинов России привезены из Китая. Давайте ознакомимся с вредным списком, продукты из которого никогда не следует покупать, если они произведены в Китае.

Тиляпия и треска

В Поднебесной практически всю рыбу выращивают путем разведения на китайских рыбных фермах. И на сегодняшний день тиляпия — самая плохая из всех водных обитателей, из которых можно приготовить ужин. Как правило, тиляпию и треску выращивают в маленьких бассейнах, где она вынуждена есть все, что попадется. Неудивительно, что употребление токсических веществ скажется и на человеке, который съест эту рыбу. Будьте осторожны, ведь 4/5 рыбы в России завозится именно из Китая.

Китайский сок

Стоит отметить, что более половины всего ассортимента сока, который смотрит на нас с прилавков магазинов, привозят из Китая. Согласно статистике, именно азиатская страна больше всего загрязняет планету химикатами, но умалчивает об этом на упаковках. Не торопитесь и лишний раз взгляните на упаковку, удостоверившись, кто является производителем сока.

Грибы в консервах

Учеными из США были проведены тесты консервированных грибов, которые показали, что большинство китайских партий являются непригодными для употребления. Стоит подчеркнуть, что нередко производители пишут на упаковках слово "органические", пытаясь увеличить продажи. Но на деле они лишь обманывают (а в худшем случае — травят) своих покупателей.

Чеснок из Китая

Для того, чтобы обезопасить чеснок от скоропостижного высыхания, его опрыскивают пестицидами. Это влияет и на вкус продукта, не говоря уже о том, что он становится опасен для употребления. А ведь более 30% чеснока на российском рынке — китайский.

Курица

Эта страна также занимает первое место среди экспорта птицы. Поэтому велика вероятность, что аппетитная курочка на вашем столе может быть напичкана химикатами. Кроме того китайцы активно применяют гормоны роста для этого продукта.

Искусственный рис

Псевдо-рис делают из картофельного порошка и материалов, которые нередко используются для изготовления резины. В случае, если рис после готовки остался плотным и все еще требует варки, перед вами поддельный продукт. И чем больше вы употребляете такого риса, тем больше увеличиваете шанс заболеть раком.

Перец горошком

Для экономии китайские производители добавляют в этот перец частички ила. На вкус он совсем не ощущается, но на здоровье непременно может сказаться.

И хотя есть разница в съедобной и промышленной соли, китайцы нередко импортируют промышленный продукт, позиционируя его как съедобный. Такая соль появляется на прилавках России не первый год и способна привести к отклонениям в мозговой деятельности. ​