Помидоры черри — вишенки томата

Томаты черри (cherry — с английского языка переводится как «вишня») пришли в наши огороды сравнительно недавно. Считается, что эта разновидность (Solanum Lycopersicum var Cerasiforme) родом из Чили или северного Перу, начала культивироваться в начале XIX века в декоративных целях. В 1820 году была открыта эра поедания черри, когда смелый полковник Роберт Г. Джонсон из штата Нью-Джерси демонстративно съел полтора десятка маленьких помидорок и после этого вполне хорошо себя чувствовал.

Ветка поспевающих томатов черри

Но по настоящему черри-бум запустили израильские ученые, которые после многих экспериментов в 1973 году вывели тип томатов с замедленным созреванием в жарком климате. Первые сорта появились на рынке в 90-е годы, и с тех пор популярность их растет, несмотря на цену, которая всегда выше, чем у обычных помидоров. В первую очередь внешний вид «вишенок» оценили рестораторы и стали использовать для украшения различных блюд. После того как выращивание этих томатов было поставлено на поток, стало возможным добиться абсолютно одинаковых по весу плодов в больших количествах. Тогда ими заинтересовались кейтеринговые компании, обеспечивающие бортовым питанием пассажиров солидных авиаперевозчиков. А с недавних пор почти каждый дачник возьмет, да и посадит у себя пару кустиков мелочи — для красоты, для баловства, для детей.

Какие они бывают

Тот, кто хоть раз попробовал эти маленькие помидорки, останется их поклонником навсегда. Полностью созревшие черри очень приятны на вкус, многие сладковаты и имеют оригинальный аромат. Например, у сорта 'Медовая капля' плоды вытянутые, желтые, аромат медовый. А сорт 'Ломтик' ананаса имеет соответствующий привкус и запах.

Полностью созревшие черри очень приятны на вкус

Чтобы считаться «вишенкой» плод не должен превышать 30 г по весу. Количество плодов в кисти и ее форма очень различаются в зависимости от сорта. Некоторые промышленные гибриды могут похвастаться очень длинной, более 1 м, кистью с количеством помидорок свыше 50 шт. В среднем же число «вишенок» в одной кисти колеблется от 12 до 20. Бывают растения, которые формируют скорее грозди схожие с виноградными с 40-50 ягодами.

Цветущая ветка томата черри сорта Ильди

Как и обычные помидоры, черри бывают:

детерминантными (невысокие, вершкуются),

индетерминантными (растут весь период вегетации, сами не вершкуются),

полудетерминантными (промежуточный вариант между детами и индетами).

Хочется еще упомянуть о разновидности, набирающей популярность — томат-смородина. Это недавно окультуренное дикое растение из Мексики. Чрезвычайно стойкое ко всем «томатным» болезням, высокорослое, с тонкими стеблями. Образует большое число пасынков, которые не удаляют.

Выращивание

По большому счету разведение черри немногим отличается от выращивания других видов томатов, но есть и нюансы. В средней полосе России и севернее без рассады не обойтись. Пикировать или нет — каждый решает сам, исходя из личного опыта. Я делала и так и этак. При выращивании без пикировки сажала сразу в стаканы емкостью 300 мл, наполняя их почвой наполовину. По мере роста постепенно досыпала доверху, стимулируя дополнительное образование корней.

Рассада томатов

Особенностью этого вида томатов является то, что собирать их нужно вовремя. Слишком рано собранные плоды могут разочаровать вас, их вкус не представляет ценности и при дозаривании. Если плоды переспели, то кожица грубеет, они начинают опадать. Вовремя же собранные черри обладают отличным вкусом и ароматом. На заре распространения этого типа томатов предпочтение отдавалось тепличному культивированию. Сейчас производители предлагают очень много сортов и гибридов, так что можно выбрать семена на любой вкус и возможности — загляните в наш маркет! ^market_search [томат черри,4]

Выращивание в открытом грунте

Для выращивания в открытом грунте лучше выбирать детерминантные разновидности и вести их в 3–4 стебля. Часто это очень ранние сорта и гибриды со сроками созревания 90–95 дней. После вершкования над 4-5 кистью плоды начинают интенсивно и массово созревать, поэтому для получения сверхраннего урожая можно использовать именно этот вид томатов. Я таким образом выращивала гибрид 'Сладкая девочка F1', результат был хорош.

Выращивание томатов черри в открытом грунте

Особенностью черри является то, что даже невысокие сорта нуждаются в опоре и подвязке. Кроме того, эти томаты очень чувствительны к влажности почвы и при недостатке полива начинают растрескиваться.

Выращивание в защищенном грунте

Для тепличного выращивания подходят высокорослые (полудетерминантные) и лианные (индетерминантные) типы. Лианы ведут, как правило, в 2-3 стебля, подвязывая по мере отрастания. В хороших условиях закрытого грунта они продолжают интенсивно расти и завязывать полноценные плоды до самых холодов.

Ветка наливающихся томатов черри

Чтобы последние кисти успели созреть, растение нужно завершковать (прищипнуть) за месяц-полтора до окончания сезона. В Самарской области я это делаю в двадцатых числах августа. Многие гибриды индетерминантных черри образуют кисти через два листа, а некоторые и через один. Пасынки вырастают из пазухи каждого листа. Это несколько усложняет выращивание, так как, учитывая стремительный рост, приходится постоянно проводить пасынкование. Даже небольшой перерыв в 7–10 дней может привести к тому, что разобраться, что откуда растет, будет невозможно. Я в теплице лишние побеги у обычных томатов убираю раз в неделю, а к черри заглядываю чаще.

Пасынкование томата черри сорта Clackamas blueberry

После вершкования растение продолжает активно отращивать пасынки на самой макушке, за этим нужно следить и удалять их. В закрытом грунте тоже важно поддерживать постоянную влажность почвы. Делать это проще, чем в открытом. Хорошо помогает обильное мульчирование посадок.

Выращивание в домашних условиях

Выращивание помидоров черри возможно и в домашних условиях. Выбираются низкорослые сорта и гибриды, на упаковках которых есть пометка типа «огород на подоконнике», «домашний огород», «балконное чудо», «для горшечного выращивания». Эти разновидности бывают также ампельными и выглядят очень декоративно. Такие томаты выращивают рассадным способом, пикируя в горшки объемом не менее 5 л. Для образования завязей температура должна быть не ниже +16°С, световой день — 12–16 часов. Поэтому, если вы решите вырастить урожай «вишенок» зимой, то размещать горшки с растениями нужно будет на подоконниках южных окон и обязательно организовывать досвечивание в короткие дни и при пасмурной погоде.

Томаты черри растут на подоконнике

Я выращивала на подоконнике гибриды 'Григорашик F1' и 'Домовенок F1'. Описание этой эпопеи можно прочитать в моей записи в блог Как я выращивала томаты на подоконнике. Получились практически томаты-бонсаи. К сожалению, не все прошло гладко, но они выросли и начали плодоносить. Весной я пересадила их в открытый грунт. Приживались они тяжело, но потом окрепли, отрастили свежие листья и побеги и стали маленькими полноправными жителями огорода.

Применение в кулинарии

Томаты черри подходят для использования в любом виде — и в салатах, и в заготовках. Для вяления и сушения они даже предпочтительнее, так как процент содержания сухих веществ в них в 1,5-2 раза выше, чем в крупноплодных томатах. Интересный результат получается при закладке в банки плодов разной окраски и формы. Мне очень нравятся эти томаты за скороспелость, урожайность и приятный вкус. В сезон заготовок я их вялю и засаливаю в трехлитровой банке.

Вяленые помидоры черри

Этот способ заготовки мог прийти только оттуда, где жаркое солнце 360 дней в году. В Италии, на исторической родине этого лакомства, помидоры вялят медленно, на открытом воздухе, при температуре до +40°С.

Приготовление вяленых томатов

Как бы не хотелось аутентичности, нужно учитывать реалии нашего климата. Даже в середине лета получить нужные условия маловероятно. Ингредиенты

Помидоры,

Тимьян, розмарин, подойдет смесь прованских или итальянских трав,

Соль, растительное масло.

Приготовление

Помидорки черри режем пополам, более крупные — на 6-8 частей. Выбираем ложечкой или пальцами весь лишний сок, оставляя мякоть.

Полученные заготовки раскладываем на противне, застеленном пекарской бумагой.

В каждый кусочек томата добавляем по капельке растительного масла, лучше оливкового, сверху чуть присаливаем — так процесс завяливания пойдет быстрее.

Вялим помидоры в духовке при температуре +70…+80°С 3 часа, затем температуру снижаем до +50…+55°С и продолжаем вялить еще 2 часа. Время приблизительное, так как помидоры сильно отличаются. Если ваша духовка оснащена конвекцией, ее нужно включить. Если конвекции нет, обязательно оставьте дверцу духовки приоткрытой.

Готовые вяленые помидоры можно использовать сразу, можно заморозить небольшими порциями, а можно уложить в емкость с маслом. Для этого в подходящую банку наливаем на дно немного масла, добавляем травы и плотно укладываем завяленные помидоры. Периодически прослаиваем травами и маслом.

В этом видео-ролике вы можете увидеть весь процесс в подробностях.

Получается чудесная средиземноморская закуска, которая прекрасно сочетается с красным вином, твердым сыром и романтическим настроением.

Помидоры черри, засоленные в банках

Такие мелкие томаты я солю деликатно — в банке или ведерке из пищевого пластика.

Засаливание черри в банке

Ингредиенты

Помидоры черри,

Зелень петрушки, сельдерея, базилика, укропа,

Чеснок,

Перец черный горошек,

Соль,

Вода.

Приготовление

Трехлитровую банку (желательно с широким горлом) нужно хорошо промыть. На дно уложить пряности, порезанный чеснок и перец. Все это берется «на глазок» и пропорции у каждой хозяйки могут отличаться.

Помидорки промываем, удаляя плодоножки, затем каждую накалываем зубочисткой вблизи места прикрепления плодоножки. Это поможет уберечь томаты от растрескивания.

Укладываем помидоры в банку, прослаивая теми же пряностями. Заполнив банку, заливаем рассолом — на 1 л воды 55 г соли.

Нужно сделать так, чтобы все плоды и зелень были полностью покрыты рассолом. У меня очень кстати пришлась баночка из-под томатной пасты, ее диаметр идеально подошел к диаметру горла большой банки, и она исполнила роль груза. Просаливаются помидоры при комнатной температуре 3-4 дня. Получаются они очень вкусные, пряные, чуть сладковатые. Хранятся в холодильнике. Попробуйте вырастить черри, вам обязательно понравится! А если вы уже не раз это делали, поделитесь своими секретами с нами.