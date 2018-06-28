Может ли хорошее вино стоить дешево?

В обществе бытует мнение, что бутылка хорошего вина будет всегда дорого стоить и если ее и можно будет найти, то только в винных бутиках. Тем не менее туристы, которые побывали в винодельческих странах, удивляются, как дешево можно купить качественное местное вино. Давайте же разберемся, какое вино стоит называть хорошим и действительно ли оно должно дорого стоить?

Сразу стоит подчеркнуть, что хотя исследования вкуса и аромата вин проводятся людьми, применяющими органолептический метод, их оценки могут отличаться от оценок других дегустаторов. Существуют целые системы оценки вина, одна из которых — шкала Паркера. Из доступных 100 баллов дегустаторы делают свою оценку, отмечая внешний вид вина, особенности аромата и вкуса наличие дефектов и так далее. Профессиональный дегустатор не может игнорировать особенности и дефекты. Поэтому даже если вино будет из того сорта винограда, который обожает один дегустатор и ненавидит другой, их оценки будут отличаться всего в несколько баллов. Соответственно, средний рейтинг будет надежным показателем.

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Шкала Паркера выделяет вина, которые не имеют особых достоинств и лишены выраженных недостатков. Такое вино называют "качественное вино на каждый день" и в среднем его оценочный диапазон 80-84 балла. Это вино вы не будете покупать в подарок на чей-то юбилей, а просто захватите домой к ужину. О таких винах сегодня и пойдет речь. Конечно, не всякое вино, несмотря на его качество, может понравиться всем потребителям. Ведь есть такие люди, которые даже изысканный брют назовут "кислятиной", а к массандровскому "Мускату белому Красного камня" будут испытывать отвращение из-за чрезмерной сладости. Так или иначе, вино, которое нравится, не всегда будет качественным.

Яркий пример тому — посредственное вино "Изабелла", которое имеет множество фанатов. Большинству просто нравится вкус вина, который характерен для этого сорта винограда. Однако мало кому известно, что во многих странах производить вино из этого сорта запрещено законом. ​Согласно статистике, в среднем стоимость вина слабо связана с его качеством, ведь в основном ее определяют другие факторы. Немаловажную роль в определении цены играет "раскрученность" страны происхождения, бренд винодельни или урожайный год. Дорогой может быть и продукция небольших виноделен, вино которых выпускается ограниченными тиражами — из-за эксклюзивности.

К примеру, разрекламированное каберне из Калифорнии Screaming Eagle урожая 2011 года набрало по шкале Паркера всего 89/100 баллов. А ведь бутылка этого вина стоит от 850 долларов. В то же время каберне Миллеровского завода урожая 2012 года оценили в 90/100 баллов, несмотря на скромную цену в 20 долларов.

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Пожалуй, сравнение цены и качества вина можно сопоставить с произведениями искусства. Если у вас будет черный квадрат на белом холсте, никто не возьмет эту картину и за пару долларов. А такой же квадрат, но созданный известным Малевичем, оценивают в 20 миллионов долларов.

Конечно, это работа маркетологов и виноторговцев — раскручивать свой товар, добиваясь высокой цены. Иногда удается этого достичь. А вот во Франции законом запрещено выпускать в продажу молодое вино, урожай для которого был собран ранее определенной даты. Так правительство ограждает потребителей от неготовой и некачественной продукции.