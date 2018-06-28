Полезный гид: 10 лайфхаков для консервации

Существует множество причин обожать лето. Одна из них — появление сезонных овощей, фруктов и ягод, которые отличаются изумительным вкусом и полезным составом. Самое время запасаться витаминами на год вперед, а делать это можно двумя способами: ежедневно включать в свой рацион свежие плоды и делать вкусные заготовки на осень и зиму.

KitchenMag собрал в одном обзоре ценные советы, которые помогут вам запастись витаминами на осень и зиму. Вспоминайте солнечное время правильно — наслаждайтесь сезонными овощами, фруктами и ягодами прямиком из лета!

Важное правило — для приготовления вкусных, полезных и безопасных для здоровья заготовок нужно использовать свежие и качественные плоды. Некоторые думают, что раз плоды будут консервироваться, то их свежесть не играет большой роли, и используют слегка лежалые овощи и фрукты. Так поступать не стоит: чем свежее ингредиенты для заготовок, тем лучше.

Внимательно осмотрите плоды, прежде чем приступать к процессу консервации. Отложите в сторону все лежалые овощи и фрукты, а также те плоды, которые в каких-то местах начинают темнеть и гнить. Они для консервации не подходят.

Все плоды, которые вы собираетесь превратить в заготовки, необходимо тщательно промыть под проточной водой. Неважно, что именно вы решили приготовить — мыть необходимо и огурцы, и помидоры, и сливы, и абрикосы, и клубнику, и болгарские перцы. Такие меры предосторожности помогут очистить плоды от загрязнений и пыли и подготовить их к консервации. В результате они будут храниться дольше и лучше.

После мытья фрукты, овощи, ягоды и зелень нужно хорошенько просушить. Для этого разложите их ровным слоем на бумажном полотенце или салфетках и оставьте на некоторое время. Когда влага полностью испарится, можно приступать к консервации.

Как правило, заготовки помещают в банки. Это отдельная история, которой необходимо уделить максимум своего внимания. Качество ваших солений, варений, джемов и овощных смесей будет зависеть не только от свежести плодов, но и от состояния посуды, в которой они хранятся. Банки должны быть стерильные — для этого необходимо их правильно подготовить.

Конечно же, банки для заготовок должны быть в идеальном состоянии. На них не должно быть трещин, сколов, щербинок и иных дефектов. Все они становятся опасным «порталом» для бактерий: в трещинах они размножаются в несколько раз быстрее. В случае с заготовками это опасно: трещины и сколы могут превратить соленья и варенье в опасный для здоровья продукт.

Стерилизовать банки можно разными способами: паром, в кипящей воде, в микроволновке, в духовке и даже в посудомоечной машине. Выбирайте тот, который нравится вам больше всего. Самый популярный способ — стерилизация банок с заготовками в кастрюле с кипящей водой. Его использует большинство хозяек.

Как стерилизовать банки в кастрюле с кипящей водой? На дно кастрюли необходимо поместить полотенце, деревянную дощечку или тканевую салфетку. На них необходимо поставить банки, накрытые простерилизованными крышками. Закатывать банки не нужно. Кастрюлю же нужно наполнить горячей водой: температура должна быть равна температуре заготовок. Перепад температур опасен: если температура будет различаться, банки могут лопнуть.

Различные продукты консервируют по-разному. Чтобы приготовить максимально вкусные и полезные заготовки, важно учитывать особенности выбранных вами продуктов. Так вам удастся сохранить максимум вкуса и полезных свойств в составе овощей, фруктов, ягод или зелени.

Для заготовки фруктов и овощей — солений, лечо, варенья, джемов — используйте минимум пищевых добавок. Консерванты увеличивают срок хранения, но их переизбыток может, напротив, его уменьшить и привести к изменениям вкуса и состава заготовок. Так, делая заготовки из фруктов, используйте поменьше сахара. А заготавливая овощи, не переусердствуйте со специями и уксусом. Лимонную кислоту и вовсе лучше не использовать, а заменить на натуральный лимонный сок.

Помещать заготовки в только что простерилизованные банки не следует. Сперва их необходимо высушить. Банки должны быть не только идеально чистыми, но и сухими. Вовсе не обязательно ускорять этот процесс всеми силами. Достаточно поставить банки горлышками вниз на тканевую поверхность, отутюженную с обеих сторон, и подождать. Дополнительно вы можете промокнуть банки для заготовок проглаженной тканью. Лучше для этих целей использовать чистую лопатку или вилку, а не руку — иначе вы сможете случайно занести в стерильную банку бактерии.

Температура банок должна соответствовать температуре заготовок. Когда банки высохнут, они, конечно же, остынут. Чтобы вернуть им нужную температуру, поместите банки в духовку на несколько минут и прогрейте.

Старайтесь заполнять банку «под крышку», то есть максимально. Чем меньше воздуха останется в банке, тем ниже вероятность того, что начнется окисление или другие нежелательные процессы, а значит, ваши заготовки дольше будут оставаться вкусными и полезными.

После банки необходимо повторно стерилизовать. Повторная стерилизация практически ничем не отличается от первичной, но банки не нужно переворачивать. А еще между ними также нужно разместить тканевую материю. Вода должна быть такой же температуры, что и заготовки внутри банок. Закручивать крышки на данном этапе не нужно — только после стерилизации.

Чтобы ваши заготовки хранились как можно дольше и не теряли при этом свои вкус и пользу, при их приготовлении используйте секретные ингредиенты. Они помогут продлить срок годности ваших солений и варений, то есть выступят в роли своеобразного консерванта. К таким ингредиентам относятся дубовые, вишневые и смородиновые листья. Они не только помогут дольше сохранить питательные вещества в заготовках, но и добавят им интересные гастрономические нотки. А еще можно использовать их для сохранения текстуры и формы овощей: просто поместите листья между плодами в самой банке.

Вы можете заморозить на осень и зиму не только овощи и фрукты, но и ягоды. Вам удастся сохранить максимум полезных и питательных веществ, которые помогут вам поднять иммунитет, когда начнут иссякать летние запасы витаминов. Интуитивно все кажется очевидным и простым, но есть несколько секретов, которые важно знать, чтобы заморозить идеальные рассыпчатые и, что самое главное, очень полезные ягоды.

Вам потребуется противень или поддон, пергаментная бумага, пакеты или контейнеры для заморозки и, конечно же, микс из любимых ягод. Ягоды необходимо хорошо промыть и высушить. Затем удалить у ягод все лишнее: хвостики, черешки и косточки. После выложите ягоды на противень ровным слоем и отправьте в морозилку на минимум 4 часа. Расфасуйте замороженные ягоды по пакетам или контейнерам. Храните в морозилке до 3 месяцев.

Вы можете заморозить не только овощи, фрукты и ягоды, но и зелень и травы. Мало кто это делает, и зря. В зелени содержится огромное количество витаминов и питательных веществ, которые выручат вас и подарят витаминный заряд, когда сезон закончится. Замороженную зелень можно добавлять в супы, салаты и вторые блюда. Вся польза в ней сохраняется.

Зелень заготовить просто. Ее также нужно вымыть и просушить на бумажном полотенце. Затем порубить и выложить в контейнеры или пакеты «на застежке». Храните зелень в морозильной камере.

Сперва заготовки необходимо остудить. Они должны остужаться плавно. Если резко поместить их в контрастную температуру, то заготовки могут испортиться. Сразу после приготовления оберните готовые банки одеялом и оставьте остужаться в перевернутом виде на пару дней. Постепенно банки можно раскрывать, а затем и вовсе убрать одеяло.

Хранение заготовок — еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Неправильное хранение может повлиять на состав продукта и даже сделать его опасным для здоровья человека. Учтите, что место для хранения заготовок должно быть темным и прохладным. Продумайте заранее, где вы будете хранить соленья и прочие деликатесы, чтобы это не застало вас врасплох, когда вы уже приготовите их. Высокие температуры опасны для домашних заготовок — избегайте их. Оптимальная температура в помещении должна быть не ниже 10 градусов.

Перед употреблением обязательно проверяйте внешний вид банок. Вздутая крышка, к сожалению, говорит о том, что содержимое банки испортилось. Ни в коем случае не ешьте такой продукт.

Существует множество вариантов домашних заготовок. Экспериментируйте и ищите новые любимые сочетания и вкусы. Обязательно попробуйте заготовки из наших обзоров:

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