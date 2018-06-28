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Освежающее желе с ягодами и ванилью для жарких дней
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Освежающее желе с ягодами и ванилью для жарких дней 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Нежное молочное желе с летними ягодами — прекрасный десерт и отличное угощение. Подайте его к чаю и наслаждайтесь летними деньками. Приятного аппетита!
Желе из кефира с ягодами и ванилью/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Понадобится:
1 л кефира,
200 мл сметаны,
1 стакан сахара,
2 пакетика ванильного сахара,
2 ст. ложки желатина,
0,5 стакана воды,
250 г ягод кизила и бузины (или любых других ягод),
100 г грецких орехов.
Для украшения:
листики мяты.
Приготовление:
Желатин залить теп­лой водой и оставить на 30 минут для набухания. Затем на слабом огне, постоянно помешивая, растворить желатин, не доводя до кипения. Охладить до комнатной температуры, процедить.
Ягоды вымыть, обсушить бумажной салфеткой. Часть оставить для украшения блюда. Ягоды бузины аккуратно снять с веточек. У ягод кизила удалить косточки.
Кефир, сметану, сахар и ванильный сахар соединить и хорошо взбить миксером или блендером. Затем добавить ягоды кизила, взбить вместе.
Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой теплый раствор желатина. Взбивать все вместе еще около 5 мин. Добавить ягоды бузины и измельченные орехи, перемешать.
Получившуюся массу вылить в форму или разлить по фужерам и поставить для застывания в холодильник на 2 часа.
Перед подачей на стол опустить форму на несколько секунд в горячую воду, затем быстро и аккуратно перевернуть желе на тарелку.
Украсить готовое блюдо листиками мяты и любыми ягодами по вашему вкусу и желанию.
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