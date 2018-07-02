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Продукты, которые бодрят лучше кофе
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Полезные продукты, которые бодрят лучше кофе 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Благодаря приятному аромату, насыщенному вкусу и уникальному влиянию на организм человека кофе стал особенно востребованным напитком в последнее время. Многие люди пьют кофе с утра, чтобы обрести бодрость на весь рабочий день. Оказалось, что ничуть не хуже с задачей способны справляться и другие полезные продукты.

Шоколад

Чтобы окончательно проснуться утром, можно съесть 15 грамм черного шоколада, который буквально активизирует работу мозга. Этот продукт комплексно воздействует на организм, в частности, обеспечивает прилив сил.

Овсянка с медом

Чтобы зарядиться энергией на предстоящий день, следует есть овсянку по утрам, поскольку она содержит в себе необходимую клетчатку и, кроме того, сложные углеводы. Эту кашу можно заправлять медом, а также посыпать корицей и какао для улучшения вкуса.

Яблоки

В составе яблока можно найти множество витаминов и минералов, благодаря которым организм человека функционирует правильно. В частности, бор помогает быстро взбодриться, однако его не следует употреблять на голодный желудок, чтобы не спровоцировать чрезмерный аппетит.

Яйца

Многие люди считают яичницу наиболее удачным завтраком, поскольку с ним день начинается бодро, а голод наступает позже. Дело в том, что яйца являются кладезем протеинов, которые заряжают организм энергией на весь день.

Орехи

Этот продукт является весьма калорийным, однако горстка орехов с утра не навредит фигуре и зарядит энергией до вечера. Орехи богаты жирами, белками, витаминами и аминокислотами, которые укрепляют здоровье, но их не рекомендуется есть натощак.]]>
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