Рецепт дня: Рыба под сырной шубой 

Несложное и сытное блюдо — рыбу под сырной шубой — предлагает приготовить сегодня в рубрике «рецепт дня» Sobesednik.ru.
Что понадобится:
картофель — 3 шт.
филе рыбы (любой) — 300 г лук репчатый — 1 шт.
сыр твердый — 70 г помидоры — 1 шт.
сок лимонный — по вкусу
майонез — 1 ст. л.
соль — по вкусу
перец черный молотый — по вкусу
петрушка — 4 веточки
масло оливковое — 1 ст. л.
1. Порежьте филе рыбы на несколько средних кусков. Затем полейте каждый по 0,5 ч. л. лимонного сока, посыпьте слегка перцем и посолите. Оставьте пропитываться на полчаса.
2. Помойте картофель, очистите от кожуры и нарежьте тонкими пластинками.
3. Нарежьте полукольцами репчатый лук и небольшими кругляшками помидор. Мелко порубите петрушку. Натрите сыр на мелкой терке.
4. Смажьте форму для запекания оливковым маслом, далее на дно выложите картофель и лук. Поперчите и посолите по вкусу.
5. Следующим слоем разложите рыбу, сверху — помидор и петрушку.
6. Последний слой — снова картофель. Затем слегка смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром.
7. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.