Рецепт дня: Рыба под сырной шубой

Несложное и сытное блюдо — рыбу под сырной шубой — предлагает приготовить сегодня в рубрике «рецепт дня» Sobesednik.ru

Что понадобится:

картофель — 3 шт.

филе рыбы (любой) — 300 г лук репчатый — 1 шт.

сыр твердый — 70 г помидоры — 1 шт.

сок лимонный — по вкусу

майонез — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный молотый — по вкусу

петрушка — 4 веточки

масло оливковое — 1 ст. л.

1. Порежьте филе рыбы на несколько средних кусков. Затем полейте каждый по 0,5 ч. л. лимонного сока, посыпьте слегка перцем и посолите. Оставьте пропитываться на полчаса.

2. Помойте картофель, очистите от кожуры и нарежьте тонкими пластинками.

3. Нарежьте полукольцами репчатый лук и небольшими кругляшками помидор. Мелко порубите петрушку. Натрите сыр на мелкой терке.

4. Смажьте форму для запекания оливковым маслом, далее на дно выложите картофель и лук. Поперчите и посолите по вкусу.

5. Следующим слоем разложите рыбу, сверху — помидор и петрушку.

6. Последний слой — снова картофель. Затем слегка смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром.

7. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.