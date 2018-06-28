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Рецепт дня: Рыба под сырной шубой
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Рецепт дня: Рыба под сырной шубой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Несложное и сытное блюдо — рыбу под сырной шубой — предлагает приготовить сегодня в рубрике «рецепт дня» Sobesednik.ru.
Что понадобится:
картофель — 3 шт.
филе рыбы (любой) — 300 г  лук репчатый — 1 шт.
сыр твердый — 70 г  помидоры — 1 шт.
сок лимонный — по вкусу
майонез — 1 ст. л.
соль — по вкусу
перец черный молотый — по вкусу
петрушка — 4 веточки
масло оливковое — 1 ст. л.
1. Порежьте филе рыбы на несколько средних кусков. Затем полейте каждый по 0,5 ч. л. лимонного сока, посыпьте слегка перцем и посолите. Оставьте пропитываться на полчаса.
2. Помойте картофель, очистите от кожуры и нарежьте тонкими пластинками.
3. Нарежьте полукольцами репчатый лук и небольшими кругляшками помидор. Мелко порубите петрушку. Натрите сыр на мелкой терке.
4. Смажьте форму для запекания оливковым маслом, далее на дно выложите картофель и лук. Поперчите и посолите по вкусу.
5. Следующим слоем разложите рыбу, сверху — помидор и петрушку.
6. Последний слой — снова картофель. Затем слегка смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром.
7. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
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