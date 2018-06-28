10 причин по-новому посмотреть на огурцы

Огурцы на кухне — явление привычное и родное. Этот овощ растет в самых неблагоприятных условиях, дает большой урожай и может быть использован в огромном количестве блюд. Однако с огурцом произошла странная история — как оказалось, он известен нам только с одной стороны. Множество потенциальных способностей огурца остаются для нас неизведанными. Эти рецепты помогут понять истинную природу огурца и заново открыть этот чудесный зеленый овощ.

— Кисло-сладкие горячие огурцы —

Огурцы не принято есть горячими, однако это не более чем предрассудок. Вместо того, чтобы хрустеть холодными огурцами, приготовьте пикантные горячие огурцы с грибами, имбирем, чесноком и халапеньо.

Ингредиенты:

2 столовые ложки кунжутного масла; 2 зубчика чеснока; 1 чайная ложка рубленого свежего имбиря; 200 граммов грибов шиитаке; 1 перец халапеньо; 2 столовые ложки рисового уксуса; 1 столовая ложка коричневого сахара; 1 крупный огурец; Соль.

В большой сковороде разогрейте кунжутное масло. Добавьте измельченные чеснок и имбирь и перец халапеньо. Немного припустите и добавьте уксус, сахар, ломтики огурца и 2 столовые ложки воды. Жарить около 5 минут, подавать с лимонным соком и кунжутом.

— Польский салат из огурцов —

Восточная Европа славится своими солеными огурцами. Этот салат — хорошая вариация на тему сочетания соленых и свежих овощей. Такой салат хорошо подойдет к мясу, жареному на гриле.

Ингредиенты:

1 огурец; 6 соленых огурцов; 6 столовых ложек йогурта; 2 столовые ложки белого винного уксуса; 2 столовые ложки подсолнечного масла; 1 столовая ложка свежего укропа; ½ чайной ложки сахара; ½ чайной ложки соли; Перец

Вымойте свежий огурец и нарежьте его мелкими кубиками. С солеными огурцами поступите также и смешайте все в большой миске. Можно подавать сразу или остудить в холодильнике.

— Пряные жареные огурцы с кусочками цыпленка —

Огурцы редко рассматриваются как продукт для жарки, но из них можно сделать нежное, хрустящее и сочное блюдо.

Ингредиенты:

300 граммов куриного филе; 5 зубчиков чеснока; 1 столовая ложка свежего измельченного имбиря; 1 чайная ложка соды для выпчеки; Свежемолотый черный перец; 2 столовые ложки белого уксуса; 1 чайная ложка сахара; 3 столовые ложки масла канолы; 12 сушеных красных чили; 3 крупных огурца без семян; 1 перец чили; Лимон и вареный рис для гарнира;

В миске перемешайте куски курицы с половиной чеснока, имбиря и соды. В отдельной миске смешайте воду и уксус. Приправить солью и перцем курицу и выложить на разогретую сковороду. Обжарить пару минут и выложить на тарелку. В той же сковороде обжарить чили, огурец, уксус и оставшийся чеснок и имбирь, после чего вернуть курицу обратно. Залить ¼ стакана воды и жарить до тех пор, пока вода не испарится. Перед готовностью заправить солью и зеленью.

— Паста с тофу и огурцами —

Ингредиенты:

100 граммов цельнозернового спагетти; 150 граммов тофу, нарезать кубиками; 5 чайных ложек соевого соуса; 2 чайные ложки тертого свежего имбиря; 2 столовые ложки растительного масла; 2 столовые ложки винного уксуса; 1 1/2 чайные ложки лимонного сока; 1 чайная ложка кунжутного масла; 3/4 чайной ложки тертой лимонной цедры; 1/4 чайной ложки соли; 1/8 чайной ложки кайенского перца; 2 огурца, очищенных от семян и кожуры; 3 столовые ложки измельченной кинзы или петрушки;

В большой кастрюле с кипящей подсоленной воде приготовить спагетти. Промыть пасту водой и высушить. В миске смешать тофу с соевым соусом и тертым имбирем. В большой миске смешайте оставшиеся 2 чайные ложки имбиря и 4 чайные ложки соевого соуса, 1 1/2 столовые ложки масла, уксус, лимонный сок, кунжутное масло, лимонную цедру, соль, кайенский перец. В большой сковороде разогрейте оставшуюся 1 столовую ложку растительного масла на среднем огне. Добавить тофу и жарить, часто помешивая, до коричневого цвета, около 8 минут. Добавить макароны, огурцы, зеленый лук, кинзу и готовить еще 5-7 минут.

— Огуречный салат —

Ингредиенты:

150 граммов огурцов без семян, нарезать вдоль тонкими полосками; 1 1/2 чайные ложки сахара; 1 1/2 чайные ложки кошерной соли; 2 столовые ложки красного винного уксуса; 1 маленькая луковица, тонко нарезанная;

В миске перемешайте огурец с сахаром и солью, дайте постоять в течение 5 минут. Заправить уксусом и луком и оставить еще на 10 минут.

— Филиппинские блинчики с огурцом —

Ингредиенты:

1 большое яйцо; 1 чашка муки; 1 столовая ложка масла из виноградных косточек; 1/2 чашки арахисового масла; 1/2 стакана несладкого кокосового молока; 1 столовая ложка соевого соуса; 1 зубчик чеснока, мелко тертый; 1 незрелый манго; 1 чашка моркови; 1 чашка дайкона; 1 крупный огурец; Мята, кинза и кокосовое масло для заправки;

В миске взбить яйцо с 1/2 чайной ложкой соли и 1 1/2 чашки воды. По мере того, как тесто будет становиться однородным, замешивайте в него муку и масло из виноградных косточек. Смажьте сковороду маслом и обжарьте блинчики до готовности. В отдельной посуде взбейте арахисовое масло с кокосовым молоком, соевым соусом, чесноком и 3 столовыми ложками воды. Все остальные ингредиенты измельчить и смешать, заправить смесью масла и молока и выложить все на тарелку с блинчиками.

— Жареный рис с огурцом —

Ингредиенты:

4 средних огурца, тонко нарезанных; 2 столовые ложки масла канолы; 3 зубчика чеснока, измельчить; 10 граммов тонко нарезанного салями; 4 чашки белого риса, приготовленного; 2 луковицы, тонко нарезанные; 1 перец чили, измельчить; 4 чашки рукколы;

В миске смешать огурцы с солью и оставить на несколько минут. Слить жидкость и отправить огурцы на сковородку с разогретым маслом. Следом отправить чеснок и салями. Обжарить до золотистого цвета и отправить в сковороду рис, зелень, чили и рукколу. Приправить солью и перцем, жарить пока рис не прогреется.

— Огурец-кимчи —

Ингредиенты:

3 столовые ложки кунжутного масла; 1 маленькая луковица, тонко нарезанная; 2 столовые ложки базилика, мелко нарезанного; 1 столовая ложка измельченного чеснока; 1 столовая ложка измельченного свежего имбиря;

Традиционный корейский кимчи, как правило, представляет из себя овощи с чесноком, солью, чили и другими приправами. Мариновать огурцы нужно в течение пары часов.

— Малосольные огурцы с укропом —

Ингредиенты:

1/4 стакана сахара; 1 чайная ложка семян горчицы; 1 чайная ложка семян кориандра; 3/4 чайной ложки семян укропа; 2 чашки горячей воды; 3 крупных огурца; 3 зубчика чеснока; ¾ чашки нарезанного свежего укропа; Соль, перец.

В миске соединить уксус, соль, сахар, семена горчицы, семена кориандра и укропа и горячую воду. Перемешать и залить нарезанные огурцы, перемешанные с укропом и чесноком. Мариновать два-три дня в холодильнике в закрытой банке.

— Огуречный коктейль с тоником —

Ингредиенты:

1 крупный огурец; ½ чашки кубиков льда; 50 граммов горького тоника; 1 столовая ложка мяты; 1 столовая ложка свежего сока лайма;

В блендере смешайте все ингредиенты, влейте тоник, украсьте мятой, соком лайма.