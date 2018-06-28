Как запекать овощи, чтобы наслаждаться их вкусом

Запеченные овощи — наглядный пример идеала между пользой и вкусом. Над блюдом не нужно корпеть, накрывая его периодически крышкой, помешивая и регулируя интенсивность жара. Продукт этот совсем не капризный. С ним легко можно найти общий язык, стоит лишь соблюдать последовательность приготовления и подобрать оптимальный температурный режим.

Что запекать;

В приготовлении овощей в духовке нет никаких особых хитростей: нарезать, выложить в форму, полить маслом и запечь. Такое блюдо сложно испортить, зато легко можно улучшить и разнообразить его вкус. Подходят для запекания все овощи. Запекать вы можете и корнеплоды, и капусту, и даже помидоры. Другой вопрос, понравятся ли они вам или же это будет блюдо на любителя. Но это уже дело вкуса. Если вы сомневаетесь, подходит ли тому или иному овощу запекание, просто отправьте его в духовку и оцените результат.

Время запекания

Рассортируйте овощи в соответствии с временем их приготовления. Условно овощные культуры разделяют на следующие группы:

Корнеплоды: свекла, картофель, морковь, от 30 до 45 минут, в зависимости от размеров кусков;

Крестоцветные: брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, от 15 до 25 минут;

Мягкие овощи: кабачки, тыква, сладкий перец, от 10 до 20 минут;

Тонкие овощи: спаржа, зеленая фасоль, от 10 до 20 минут;

Луковые: чеснок, лук, лук-порей, лук-шалот, от 30 до 45 минут;

Помидоры, от 15 до 20 минут;

Грибы: белые грибы, лисички, шиитаке, сморчки, портобелло, от 15 до 25 минут

Нарезка

Когда вы разделите овощи на группы, можно приступать к нарезке. Для более равномерного приготовления овощи следует нарезать примерно на одинаковые куски. Кроме того, это позволит увеличить площадь поверхности, благодаря чему вы получите хорошо карамелизированные и румяные овощи. Рекомендованная температура запекания овощей составляет 200-220 °C.

Бумага и слои

Прежде чем отправить овощи в духовку, необходимо застелить противень или форму для выпечки пергаментной бумагой, и только после этого разложить на нем овощи. Не поленитесь прочитать информацию на этикетке, чтобы убедиться, что выбранная бумага подходит для запекания при высоких температурах. На один противень выкладывайте овощи, имеющие одинаковое время приготовления. Распределяют их одним слоем, оставляя между овощами немного свободного пространства. При необходимости, лучше возьмите два листа для выпечки, а не один. Если овощам будет слишком тесно, то они будут томиться, а не запекаться.

Масло

Разложенные на противне овощи необходимо полить достаточным количеством масла. Овощи не должны в нем плавать, но и парой капель не стоит ограничиваться. Золотой серединой является тонкий, едва видимый слой, обволакивающий поверхность овощей. Чтобы овощи равномерно покрылись маслом, перемешивать их лучше руками. По вкусу можно добавить соль, перец и другие приправы, но слишком увлекаться ими не стоит.

Как готовить

Запекают овощи до нежной текстуры, такой, чтобы в них легко входила вилка, и легких подпалин по краям. Спустя половину времени приготовления, овощи следует перевернуть. Маленькие куски готовятся быстрее больших, поэтому их можно начать проверять уже спустя 5-15 минут, в зависимости от разновидности запекаемого овоща. Если вы затрудняетесь определить готовность овощей, оставьте их еще на 5-10 минут. Дополнительное время в этом случае им точно не повредит.

Способы запекания

Готовить смешанный овощной гарнир в духовке можно несколькими способами. Самый простой — распределить их по противням в соответствии с временем приготовления и смешать их вместе уже в готовом виде.

Второй способ заключается в том, что вы объединяете на одном листе овощи, которые имеют примерно одно время запекания. При этом не стоит забывать, что они не должны быть скученны. Не хватает места? Тогда воспользуйтесь еще одним противнем.

Последний метод, наиболее сложный, потребует от вас максимум внимания и концентрации. На один противень вы можете выкладывать абсолютно все овощи, какие у вас есть. Делается это так: сначала на листе размещают овощи, которые готовятся дольше всего, затем к ним добавляют более мягкие виды, а под конец выкладывают те, что готовятся считанные минуты.

Уже готовые овощи выложите на большое блюдо и приправьте по вкусу специями. При подаче на стол посыпьте их мелко нарезанной зеленью или травами — это сделает блюдо еще более аппетитным.