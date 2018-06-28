Как следить за чугунной посудой, чтобы она служила вечно

По сравнению со сковородами, выполненными из других материалов, чугунные гораздо долговечнее, практичнее и идеально подходит для приготовления десятков блюд. Несмотря на неоспоримые преимущества в виде равномерного приготовления, антипригарных свойств и длительного сохранения тепла, многие склонны считать чугун пережитком прошлого, ссылаясь на большую массу и требовательный уход. В действительности ухаживать за чугунной посудой те так уж и сложно.

Поверхность чугунной посуды пористая. Чтобы в поры не попала влага и утварь не начала ржаветь, производители «запечатывают» их, покрывая посуду техническим маслом. Перед использованием кухонной утвари ее рекомендуется прокалить от получаса до часа на огне, вымыть, высушить, нанести тонкий слой растительного масла и снова прокалить в течение примерно одного часа, создав естественное антипригарное покрытие. Однако, некоторые производители продают уже прокаленные сковороды и дополнительная термическая обработка им не требуется.

Наносить масло и прогревать посуду необходимо будет каждый раз после того, как вы ее помыли. Небольшого слоя будет вполне достаточно — он вернет блеск и восстановит защитные свойства поверхности, но при этом не сделает ее излишне жирной.

О привычке отмывать все до блеска придется забыть — излишки масла после готовки необходимо вытирать бумажной салфеткой. Таким образом, на поверхности начнет образовываться защитная пленка. Чем больше вы будете готовить, тем прочнее будет становиться защитный слой.

Для мытья чугунной посуды следует использовать мягкую губку или неметаллическую щетку, и обязательно вытирать посуду насухо. От различных моющих средств лучше отказаться, поскольку вещества, входящие в их состав, могут осесть в порах. Как максимум, можно использоваться мыло. Чугунная посуда моется вручную в горячей или теплой водой без предварительного замачивания. Пригоревшие остатки пищи можно оттереть сухой солью.

Чугунную посуду нельзя использовать для приготовления продуктов, содержащих кислоты и щелочи. Они вступают в реакцию с металлом и снижают антипригарные свойства. Стоит также избегать контакта чугунной посуды с металлическими лопатками, ложками и ножами, так как они могут повредить защитную пленку на посуде.

Пригорание пищи к стенкам посуды спустя несколько месяцев после покупки свидетельствует о том, что антипригарный слой еще слишком тонкий. Если же подобные проблемы возникли спустя несколько лет эксплуатации или появились пятна и металлический привкус приготовленной еды, это говорит о необходимости повторного прокаливания по той же схеме, что используется для удаления заводской смазки. Чугунная посуда не имеет срока годности, поэтому если не забывать про ритуал — вымыли, высушили, смазали маслом, прогрели — она прослужит вам долгие годы.