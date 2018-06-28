Еда, которая никогда не отложится в жир

Одной из главных причин лишнего веса служит не содержание жира в пище, а содержание углеводов. В крови они превращаются в сахар, и чтобы нейтрализовать его излишки, в игру вступает инсулин, и он-то как раз компонует сахар в жировые клетки. Все это вовсе не является поводом для отказа от углеводов: не все они вредны. Есть сорт продуктов, которые выступают модераторами уровня глюкозы и инсулина в крови, в то же время наполняя мышцы энергией на долгие часы. Они никогда не отложатся в жир.

Картофель

В картофеле много железа, витамина С, витамина В6 и минералов, что ставит его выше любого из крахмалосодержащих. А еще — и вы можете этому удивиться — картофель не делает вас полным, если соблюдать два условия: умеренное количество и правильные масла.

Коричневый рис Когда люди говорят, что им не нравится коричневый рис, ответом может быть только одно: «Вы просто не умеете его готовить». Будучи приготовленным как надо, этот рис составит компанию хоть салатам, хоть картофелю, а ваш уровень сахара в крови не выйдет за приемлемые значения.

Рисовая лебеда

Зерновая, но при этом не злаковая, рисовая лебеда — хороший источник белка, волокон, железа и аминокислот с низким гликемическим индексом. Ешьте и не переживайте за свои пропорции.

Красное вино

Вино продукт калорийный: на 100 мл вина приходится от 64 до 212 килокалорий в зависимости от содержания в нем сахара и этилового спирта. Но эти калории усваиваются по совершенно другому принципу, нежели те, что поступают с пищей. И хотя есть множество причин не злоупотреблять алкоголем, вероятность ожирения в их список точно не входит.

Чечевица

Как и фасоль, чечевица щедра на волокна и медленно усваивается организмом. Включив ее в свою диету, вы не рискуете набрать вес.

Молочные продукты

Читая этикетки на молочных продуктах вроде йогурта, надо понимать разницу между тем сахаром, что туда добавили при производстве (это сахароза и фруктоза), и тем, что есть в молоке изначально (лактоза). Последний причиной ожирения не является. Итого: натуральные молочные продукты без подсластителей — антипод лишнему весу.

Не стоит путать настоящей овес с тем продуктом быстрого приготовления в картонных коробках, что мы едим на утро — подсластители скорее ставят его в один ряд с десертами, нежели со здоровым питанием. В настоящем овсе мало калорий и много волокон, поэтому он не даст вам поправиться.

Фасоль

Помимо железа, белка, фолиевой кислоты и основных минералов, в хорошей порции этих бобовых — приличная концентрация углеводов. Казалось бы, это прямой путь к полноте, но пищевые волокна в фасоли все равно превалируют, а ее гликемический индекс довольно низок, что снимает опасения за возникновение лишнего веса.

Фрукты

Если сравнивать с другими видами продуктов, то концентрация сахара во фруктах определенно высока, и диетологи советуют ограничить их потребление. Но даже если вы перейдете на полностью фруктовый рацион, ваш вес будет снижаться, и ни в коем случае не наоборот. Конечно, фруктоза, которая как раз может модифицироваться в жировые складки, создает повод для легкого волнения, но ее содержание во фруктах ничтожно мало, так что ее даже не стоит брать в расчет.