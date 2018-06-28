6 вкуснейших альтернатив котлетам

Загляните в свою морозилку. Мы с точностью в 99 процентов можем сказать, что вы там увидите. Среди вековых залежей костей «на суп», запасов замороженых овощей и мороженого наверняка обнаружится около килограмма фарша. Такой набор очень хорош на черный день, но не вызывает никакого полета кулинарной фантазии. Да и в российской культуре фарш не вызывает никаких ассоциаций кроме котлет, в которые желательно добавить побольше лука и хлеба. Такой подход понятен, но поверьте, фарш — это не только скучные котлеты, но и множество других вкусных блюд, которые способны удивить даже искушенного едока. Достаньте фарш прямо сейчас и у вас останется время, чтобы прочесть эти шесть советов и решить, что с ним делать дальше.

—1— Сделайте соус

Классический соус болоньезе — классика кулинарии, которая никогда не надоест. Вкусный рецепт на каждый день прост до невозможности. Обжарьте фарш со специями и томатным соусом, к которому можете добавить немного красного вина. Соус болоньезе хорош своей универсальностью. Его можно есть на завтрак с тостами, добавить к вареному рису или по старинке с макаронами.

—2— Котлеты для бургера

Бургеры — не самая полезная еда, но как же вкусно иногда бывает порадовать себя сочным творением собственной кулинарной мысли. Как раз для таких случаев и подойдет старый фарш, с помощью которого можно соорудить вкуснейшие котлеты. Для этой задачи хорошо подойдет фарш с большим процентом жира. Делать котлеты для бургера просто — не добавляя ничего кроме мяса, слепите небольшие оладушки из фарша и обжарьте на масле.

—3— Тайская говядина с базиликом

Фарш, перцы-чили, овощи, вареный рис = отличный ужин. Азиатское жаркое на скорую руку стоит начинать готовить с тушения чеснока и чили на большом огне. После этого добавьте туда говяжий фарш и обжарьте до коричневой корочки. Следующие на очереди — овощи и, в последнюю очередь, вареный рис. Заправьте блюдо соевым соусом и наслаждайтесь экзотическим вкусом.

—4— Митболы и фрикадельки

Подробно о том, как сделать фрикадельки шедевром, читайте здесь.

—5— Тако

Традиционное латиноамериканское блюдо требует для своего приготовления кукурузную лепешку, обжаренный фарш, измельченную зелень, помидоры и сыр. Заверните ингредиенты в конверт и наслаждайтесь вкусом, не забыв добавить соус.

—6— Пирог в горшке

Вам понадобится глиняный горшок, в котором нужно слоями выложить тесто и обжаренный фарш. Сверху засыпать сыром и отправить в духовку. В итоге получится блюдо, которое ваши гости оценят по достоинству.