Домашняя колбаска из рубленой свинины и сыра

Домашние сосиски и колбаски — это всегда вкусно и полезно, поскольку в них нет никаких добавок и вредных примесей. Этот рецепт от Евгения Цветкова , шеф-повара Pesto Cafѐ, хорош добавлением сыра. Благодаря сыру блюдо получается особенно вкусным и сочным.

Рецепт

Ингредиенты:

275 г. фарша из свиной шеи 735 г. свиной шеи 100 г. свиной грудинки 200 г. сыра моцарелла 28,5 г. соли мелкой 3,5 г. перца черного горошек 1,5 г. перца чили острый (порошок) 10 г. чеснока сухого 10 г. томатов сушеных 1,3 г. орегано сушеного 2 м 400 см. черевы свиной

Приготовление:

1. Свиную кишку тщательно промыть снаружи и внутри под напором воды.

2. Моцареллу натереть. Сушеные томаты нарезать.

3. Свиную шею и свиную грудинку нарезать кубиком 0,6 х 0,6 см.

4. Соединить нарезанные ингредиенты со свиным фаршем и сыром, добавить специи, тщательно вымесить и приступить к производству колбас.

5. Край кишки завязать жгутом и набить кишку фаршем (при наличии оборудования надеть на насадку баранью кишку, насадку установить в вертикальный колбасный шприц). Сформировать колбаски по 250 гр. /шт., перевязывая кишку жгутом и не разрезая (это делается перед жаркой). На готовых колбасах сделать проколы (6–8 шт.).

6. Обжарить колбаски на гриле до образования румяной корочки. Рекомендуется подавать колбаски с горчицей, квашеной капустой или картофельным пюре.