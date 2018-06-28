Как спасти подпортившиеся продукты

Как только продукт утрачивает свою свежесть и привлекательность, некоторые отправляют его в мусорное ведро. Если еда все-таки потеряла свой внешний вид, не спешите сразу же ее выкидывать, ведь какую-то ее часть можно спасти. Внешний вид бывает обманчив, и не совсем аппетитный на вид продукт может все еще сохранять свой вкус и аромат. Вот как продлить жизнь некоторым продуктам.

Яблоки и груши

Вместо того, чтобы сразу отправлять яблоки и груши с коричневыми пятнами на боках в ведро, можно срезать с них все потемневшие части и сделать пюре. Получившиеся смесь может отлично дополнить утреннюю кашу или стать полезной заменой жиру в хлебобулочных изделиях. В этом случае рекомендуется сократить количество жира в рецепте наполовину, а оставшуюся часть заменить фруктовым пюре. Во-первых, это сделает блюдо менее калорийным, во-вторых, повысит содержание натурального сахара и добавит аромат.

Молоко

Кислое молоко, является идеальным базовым ингредиентом для приготовления блинной закваски. Сделанные на кислом молоке блины получаются особенно нежными и пышными. Помимо кулинарии кислое молоко можно использовать для бытовых нужд. Кислая среда хорошо справляется с налетом на потемневшем серебре. Погрузите серебро в прокисшее молоко и оставьте на ночь, а утром промойте его водой и отполируйте тряпочкой.

Цитрусовые

Начавшиеся портиться апельсины, мандарины и другие цитрусовые можно превратить ароматную начинку для целой птицы. Нужно просто обработать фрукт и срезать подпорченные места, а оставшиеся ломтики положить в полость. Также испортившийся фрукт может пригодиться для бытовых нужд. Шеф-повар Джастин Келли снимает с цитрусовых цедру и замачивает ее в уксусе. «Эфирные масла компенсируют кислый запах и усиливают очищающие свойства, — говорит повар, — спустя несколько недель замачивания вы получите отличный натуральный очиститель для кухни со свежим цитрусовым ароматом». Или же можно просто взять половинку лимона, добавить щепотку соли и очистить с его помощью решетки гриля — отличное средство.

Багет

«Если вы не успели нарезать весь багет ломтиками, его еще можно оживить», — говорит кулинарный писатель Виктория Гласс. Сбрызните его водой, заверните в фольгу и поставьте на 10 минут в разогретую духовку. Этот нехитрый способ сделает хлеб мягким и хрустящим. Очень черствый хлеб является хорошей основой для приготовления сухарей. Измельчите куски хлеба импульсами в комбайне и используйте хлебные крошки для панировки рыбы, мяса, а также приготовления фрикаделек, котлет и других блюд.

Корнеплоды и зелень

Даже если морковь, свекла и другие корнеплоды уже не годятся для жарки, им все еще можно найти достойное применение. Хвостики от лука, моркови, стебли трав можно пустить в бульон. «Все годные остатки от овощей сложите в пакет и уберите его в морозилку до использования, — советует шеф-повар Джастин Келли. Подвявшие травы повар оживляет холодной водой, погружая на какое-то время зелень в ледяную баню.

Помидоры;

Способа воскресить гнилые помидоры пока не придумали. Но если они просто размякли и перезрели, они по-прежнему могут дополнить ваши блюда. Джастин Келли ставит их в разогретую до 90 градусов духовку и запекает до появления пузырей. Подсушенные помидоры добавят аромат самым разным блюдам: от супов до пасты и мяса.

Картофель

Пока клубни не размякли и не позеленели, они абсолютно безопасны для употребления. В случае с глазками и ростками — их нужно просто срезать перед термической обработкой. Если же картофель стал зеленым больше чем на четверть корнеплода, его все-таки придется выбросить.