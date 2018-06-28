7 действенных способов очистить воду

Без воды далеко не уйдешь — и в городе, и в условиях дикой природы. Но, если в первом случае, проблема решается обычным походом в ближайший магазин, то второй выглядит гораздо сложнее. Конечно, если вы не в пустыне — вода найдется наверняка. Но можно ли ее пить?Не стоит. По крайней мере, не попытавшись очистить воду, хотя бы от внешних примесей. Понятное дело, химически загрязненную воду в полевых условиях вам не спасти, а вот получить вполне приемлемую жидкость из сомнительной чистоты ручейка — вполне. Сегодня мы расскажем вам о целых семи простейших способах очищения воды, с каждым из которых сможет справиться даже ребенок.

Кипячение

Один из самых действенных и простых способов очистить воду — при условии, что в наличии есть дрова и спички. Кипятить подозрительную жидкость нужно в течение получаса. Этого времени вполне хватит.

Камень

Если под руками нет никакой огнестойкой посуды — накалите в костре камень (сорок минут-час) и бросьте его в емкость с водой.

Солнце

Небольшую пластиковую бутылку воды (до двух литров), вполне можно очистить с помощью солнца. Оставьте наполненную бутылку на солнцепеке и дайте природе сделать свое дело. Обильное УФ-излучение убьет практически всю биологическую активность в воде. Этот способ не подходит для химически активной воды и может быть менее эффективным против бактериальных спор и некоторых паразитов — однако, в пиковой ситуации вполне может пригодиться.

Если вы к походу готовились заранее, то в запасе у вас наверняка должны быть обеззараживающие препараты. Лучше всего будет использовать таблетки йода — на вкус водичка будет, конечно, мерзкой, но выбирать не приходится.

Фильтр

Вряд ли вы настолько предусмотрительны, что захватили с собой специальный фильтр для воды. Сделать его можно и самому, практически в любых условиях — была бы тара. Идеальной будет обычная пластиковая бутылка. Проделайте у самого дна несколько дырок, внутрь положите сложенный в несколько раз клочок ткани. Сверху насыпьте песок или землю, лейте воду. Повторите процедуру несколько раз, на всякий случай. Идеально будет сделать нижний уровень фильтра из угля.

Своими руками

Ну, не так буквально. Если рядом с вами есть водоем с подозрительно грязной, даже на вид водой, отфильтровать от примесей ее можно с помощью земляного фильтра. Рядом с основным источником воды нужно выкопать ямку, подождать, пока она наполнится. Затем еще одну и еще — так, чтобы хотя бы цвет воды в последней был чистым и прозрачным.

Довольно простой, но практически крайний способ очистить воду. Соль не убъет опасную инфекцию, но, по крайней мере, сделает воду чище. Если у вас больше нет никаких вариантов — используйте хотя бы этот. Ста грамм соли вполне хватает на пару литров: не забудьте перемешать ваш супернапиток и дайте ему отстояться хотя бы двадцать минут.