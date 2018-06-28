20 советов для похудения, которые действительно работают

Ты все еще веришь в сказки? Если нет, то правильно делаешь. Но наш заголовок не выдумка — мы действительно знаем несколько трюков, которые помогут тебе если не снизить, то хотя бы не набрать лишний вес. И на этот раз речь пойдет не о фитнесе или какой-то особой диете. Все эти советы представляют собой простые действия, которые могут стать частью твоего образа жизни, нисколько не нарушив его продуктивность.

1. Вставай из-за стола с легким чувством недоедания

Мозгу требуется 20 минут, чтобы ты ощутил чувство насыщения. Поэтому прием пищи желательно заканчивать с легким ощущением голода. Через указанное время ты, скорее всего, поймешь, что есть больше не хочется. В противном случае твоя трапеза не закончится, пока не наполнится желудок, что впоследствии приведет к некомфортному ощущению переедания.

2. Раздели свою еду Буквально! Разрежь свой обед на несколько мелких частей и принимай их по отдельности. Смысл в том, что это позволит сократить объем потребляемой пищи. Допустим, у тебя есть целый рогалик. Ты можешь взять от него половину и поделить ее на несколько маленьких кусочков. Визуально твоя порция будет казаться приемлемой. К тому же диетологи говорят, что каждый отдельный кусок на психологическом уровне удовлетворит твои вкусовые потребности.

3. Почисти зубы сразу после ужина

Или после любого приема пищи, который планировал сделать последним в течение дня. Ты будешь знать, что твои зубы чисты, и у тебя появится лишний повод не есть что-то дополнительно, дабы соблюсти святые заветы гигиены.

4. Планируй рацион на время поездок

Когда ты выезжаешь в командировку или на отдых, то обычно нарушаешь привычный ритм жизни и, как следствие, свой рацион. Если в данный момент нет возможности для полноценного приема пищи, то можешь оттянуть его с помощью легкого перекуса. Завари овсянку быстрого приготовления или выпей чашку кофе — главное, чтобы это не сильно противоречило твоей диете.

5. Подсчитывай количество своих укусов

Превращать свой обед в урок арифметики мы, конечно, тебя не заставляем. Но не можем не упомянуть про исследование, которое провели ученые университета Brigham Young. В ходе эксперимента группу студентов попросили посчитать количество ежедневных укусов пищи, а затем уменьшить это число на 20% в течение следующего месяца. В итоге испытуемые потеряли в среднем по 2 килограмма каждый. Не знаем, действительно ли этот метод такой действенный или просто студенты решили отказаться от еды, только чтобы не считать свои укусы.

6. Покупай завернутые конфеты

О каких конфетах вообще может идти речь, если ты пытаешься похудеть? Ну ладно, допустим ты живешь не один, а ваш обеденный стол обычно украшает тарелка со сладостями. В таком случае мы можем посоветовать тебе покупать конфеты в обертках. Не знаем, как тебя, но некоторых людей, подверженных искушению взять конфету, обертка может остановить. Ее ведь потом еще надо куда-то деть.

7. Используй палочки для еды И не только когда ешь азиатскую кухню. Палочки замедляют процесс поедания, а это, как тебе известно, сокращает количество принимаемой пищи. Только не увлекайся с палочками слишком сильно. Если их нельзя никак совместить с твоим нынешним блюдом, то оставь свой самурайский порыв для другого раза.

8. Выбирай подходящую еду в ресторане

Что делать, если ты привык ходить в рестораны с исключительно кошерной едой, а друзья тебя пригласили в бургерную или стейк-хаус? Отвечаем: крепиться и не позволять своему слюноотделению управлять твоей волей. Даже если твои спутники в это время хвастаются толщиной своих говяжьих котлет в сэндвичах. Ничего, сглотни слюну, мысленно прокляни своих друзей за их провокации и повнимательней рассмотри меню. Наверняка там есть что-то подходящее для тебя: бургер с соевым мясом или стейк из прессованной спаржи — в общем, все то, что тебе позволяет твоя диета. В конце концов, ты всегда можешь эффектно уйти из ресторана, окинув своих друзей презрительным взглядом. Как приготовить экстра-легкий бургер

9. Садись в конце стола

На любом большом застолье, где самые вкусные блюда обычно ставят посреди стола. Чем ближе ты к ним расположен, тем больше искушения урвать аппетитный ломтик салями. А сейчас ведь еще горячее принесут! Поэтому лучше сядь подальше. Сам не дотянешься, а просить кого-то лишний раз не захочется.

10. Закрой свою кухню

Если ее отделяет дверь, конечно. Вообще неизвестно, насколько эффективен этот метод, но закрытая дверь может стать психологическим барьером. Возьми себе за правило, что кухня закрывается, допустим, ровно в 7 часов вечера.

11. Наслаждайся запахами еды Это действительно помогает. Поэтому по окончании самостоятельного приготовления блюда аппетит становится меньше. Если твоя подруга готовит вкусный ужин, то можешь присутствовать в этот момент на кухне — заодно и поможешь ей. Запах еды посылает в твой мозг сигналы, отдаленно похожие на те, что он получает при приеме пищи. Это частично перебьет твой аппетит.

12. Употребляй воду с добавками

Держи в своем холодильнике воду, наполненную огурцами, лимонами, клубникой, мятой или базиликом. По сути ты будешь просто утолять жажду без калорийного саботажа, при этом притупляя чувство голода.

13. Используй синие тарелки

Вероятно, ты слышал о том, что размер тарелки влияет на величину порции. Оказывается, это так же работает и с ее цветом. Согласно экспериментам, проведенным лабораторией продуктов питания и брендов Корнеллского университета, его участники накладывали в тарелку на 22% меньше еды, если цвет посуды контрастировал с цветом продуктов. Почему именно синий цвет? Просто ты, вероятнее всего, не ешь одинаковые продукты каждый день. А синий не совпадает по цвету практически ни с одним видом еды.

14. Избегай диетическую колу, так же как и обычную

В диетических газировках действительно нет сахара и присутствует минимальная калорийность. Это позволяет людям, их употребляющим, думать, что эти напитки можно пить в больших количествах без вреда для фигуры. Но это не так, и если не существует прямого негативного эффекта, то есть косвенный. Частое употребление диетической газировки из-за имеющихся в ней подсластителей провоцирует лишнюю тягу к еде с высоким содержанием сахара или жира.

15. Используй приправы

Они способны принести не только гастрономическую пользу. Наряду с потенциальным снижением риска сердечных заболеваний и рака, пряные продукты помогают бороться с перееданием. Есть свидетельства, что некоторые специи, в том числе и черный перец, активируют рецепторы мозга, отвечающие за голод, что приводит к более быстрому чувству насыщения. В результате ты съедаешь меньше. Специи, которые сделают любое блюдо лучше

16. Делай подсчет калорий

Общий объем употребляемой за день еды не всегда может говорить о правильности питания. Различные крекеры, чипсы, орехи даже в небольшом количестве способны удовлетворить голод. При этом подобная пища содержит большое количество углеводов и имеет высокую калорийность. Составляя свой рацион, убедись, что твоя еда сбалансирована и состоит из оптимального количества белков, жиров и углеводов, а также учитывай допустимую норму их суточного потребления.

17. Не храни дома сладости

Лучший способ не поддаваться искушению — это лишить себя самого искушения. Если хочешь избавить себя от лишнего употребления сладостей, то лучше не хранить их у себя в доме. Тогда незримая сила чревоугодия не сможет вытянуть тебя на кухню за новой порцией печенек. А идти ради этого в магазин тебе точно не захочется.

18. Начинай с супа

Вообще, включение супа в свой рацион очень полезно для снижения дневной порции калорий. Начав прием пищи с чашки бульона, ты существенно сократишь чувство голода. Причина проста: жидкая пища быстрее наполняет твой желудок.

19. Изучи меню ресторана, в который собираешься пойти

Этот совет дополняет восьмой пункт нашего списка. Прежде чем отправиться в ресторан, не помешало бы изучить его меню на наличие подходящей для тебя пищи. Удостоверившись, что тебе не придется весь вечер любоваться салфетницей на столе, можешь смело идти в это заведение. Только будь предан своей диете и не меняй выбор, увидев, как твои спутники заказали свиную рульку.

20. Используй небольшие бокалы для вина

Вино является одним из самый калорийный продуктов, который тем не менее легок в употреблении. Особенно, как показывает практика, при наличии больших бокалов. Оказывается, людям свойственно выпивать на 12% больше вина, если бокал имеет внушительный размер, и еще на 12% больше, если во время разлива его держат на весу. Поэтому, чтобы лучше контролировать свои порции, используй более тонкие бокалы и ставь их на стол, когда наливаешь вино. 7 причин, по которым ты не можешь похудеть