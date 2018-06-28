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Как легко и просто приготовить баклажаны
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Как легко и просто приготовить баклажаны 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Многие любят баклажаны, но очень немногие умеют их вкусно приготовить. Не беда! Вот краткий гид, как их готовить быстро и вкусно основными способами.
Тушение: Нарезать баклажаны кубиками. Смешать с 230-гр банкой сальсы. Выложить на сковороду и поставить на средний огонь. Закрыть крышку и тушить, часто помешивая, пока соус не загустеет, а баклажаны не будут готовы, около 15 минут.
Гриль: Разогреть гриль. Ломтики баклажанов слегка смазать оливковым маслом. Положить в зону прямого среднего жара и готовить, перевернув один раз, до коричневого цвета и легких подпалин, около 8 минут.
Запекание: Разогреть духовку до 200 градусов. Смазать обе стороны баклажанов оливковым маслом и разложить в один слой на противне. Выпекать до мягкости, около 15 минут, спустя 7 минут с начала приготовления перевернуть.
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