Запретные народные рецепты при опрелостях у детей

СодержаниеПеленочный дерматит: нужно ли лечить?Что такое пеленочный дерматит?Основа лечения: воздух и защитаТравы при лечении пеленочного дерматитаРаствор йода: запрет для кожи младенцевСамодельные присыпки: мука, крахмалРастительные масла против опрелостейСамые «жесткие» рецепты«Стоматологический» рецепт лечения опрелостей

Многие родители в первые месяцы жизни ребенка сталкиваются с разнообразными проблемами кожи у малышей, в том числе и с проявлениями пеленочного дерматита. Это раздражение с последующим воспалением в зоне промежности, связанное с длительным контактом с мочой и детским стулом, дефектами в уходе на фоне аллергизации младенческого организма. На начальных этапах, когда поражение кожи незначительное и ограниченное, вылечить пеленочный дерматит можно за счет более тщательной гигиены.

Пеленочный дерматит: нужно ли лечить?

Существует масса народных рецептов борьбы с пеленочным дерматитом, хотя основу лечения составляет тщательное подмывание и максимально длительное пребывание без подгузников и пеленок, чтобы воздух свободно циркулировал в зоне промежности. В интернете можно найти массу статей с народными методами устранения пеленочного дерматита, потницы и опрелостей у детей, но некоторые из них настолько опасны, что врачи категорически запрещают пользоваться такими «рецептами».

Прежде чем применять какие-либо средства народной медицины, стоит предварительно обсудить с врачом методы устранения дерматита, нередко есть реальная и вполне очевидная причина его постоянного возникновения. Кроме того, стоит знать все возможные причины его возникновения, механизм развития, это поможет просто не допускать подобного, и не мучить затем ребенка различными ванночками, примочками и прочими сомнительными манипуляциями.

Что такое пеленочный дерматит?

Под пеленочным дерматитом понимают раздражение кожи, переходящее в воспалительную реакцию сначала эпидермиса, а если причины не устранены, то и более глубоких слоев кожи. Как понятно из названия, пеленочный дерматит связан непосредственно с областью паха, ягодиц и промежности, наиболее часто и активно контактирующих детской нежной кожей с подгузниками или пеленками после намокания, когда ребенок помочился или опорожнил кишечник.

Компоненты мочи и детского стула, особенно если они длительно воздействуют на кожу, могут действовать раздражающе. В кале содержатся активные протеолитические компоненты, моча на воздухе дает образование аммиака. Эти компоненты при длительном контакте и высокой влажности дают раздражение и разрыхление эпидермиса, что приводит к его покраснению. Если его не устранить, присоединяется воспаление, а затем и микробное инфицирование, что приводит к образованию зуда, мелких пузырьков, вскрывающихся с образованием эрозий и более глубоких повреждений.

Основа лечения: воздух и защита

Для предотвращения пеленочного дерматита нужно убрать частый и длительный контакт с влагой и воздействие агрессивных факторов. В этом помогут частые смены подгузников: если малыш помочился, каждые 2-3 часа, если опорожнил кишечник — немедленно. При смене подгузника необходимо подмывание ребенка под проточной теплой водой, а если он покакал — с мылом. Важно тщательно промокнуть (не тереть) все кожные складки в промежности хлопковым полотенцем, дать коже немного «подышать», и затем надеть чистый сухой подгузник. Зачастую рекомендуют применять для защиты кожи младенца кремы под подгузник, обладающие защитными свойствами. Они имеют жирную плотную основу, создают на коже непроницаемую для влаги и агрессивных факторов пленку, которая не позволяет раздражать кожу. Если же покраснение все-таки возникло, нужно почаще оставлять кроху без подгузников, применять заживляющие и подсушивающие составы. Нередко родители используют в этих целях народные средства, но важно, чтобы они были эффективными и безопасными. Далеко не все советы из сети интернет или от старшего поколения соответствуют этим критериям.

Травы при лечении пеленочного дерматита

Первое, о чем вспоминают родители, когда обнаруживают выраженную красноту в промежности у малыша — это ванночки с различными отварами трав. Сразу же стоит предостеречь многих от ошибок и опасностей. Некоторые травы в детском возрасте достаточно аллергенны, могут приводить к излишней сухости кожи и ухудшению, а не улучшению состояния промежности. Поэтому перед тем, как окунать ребенка в тазик с отварами трав, стоит провести пробу на аллергию, нанести отвар на небольшой участок кожи, и внимательно изучить свойства растений, их основной эффект. Так, купание в череде, ванночки с отваром коры дуба или лаврового листа обладают выраженным подсушивающим эффектом, что в условиях пеленочного дерматита может сделать только хуже. Раздраженная, а за счет ванночек еще и чрезмерно иссушенная кожа может трескаться, шелушиться и зудеть. Увлекаться такими средствами нельзя, максимум 1-2 раза в неделю, но и выраженного эффекта они также не дадут.

Осторожно стоит относиться к таким травам как эвкалипт и тысячелистник, хотя их и рекомендуют применять при лечении трещин и эрозий, но нередко кожа сохнет еще сильнее, что приводит к шелушению и зуду. На фоне раздражения от стула и мочи состояние кожи только ухудшается.

Раствор йода: запрет для кожи младенцев

Нередко можно встретить рекомендации обработки кожи раствором йода. Для детей до 2-летнего возраста спиртовые настойки йода не применимы вообще, даже для обработки ранок и ссадин. Йод обладает выраженным прижигающим эффектом, наряду с противовоспалительным и местно-раздражающим. У детей он может грозить ожогами и аллергией. Народные рецепты предлагают разведение 1-2 капель йодной настойки в стакане воды и протирание этим раствором области покраснения. Но в данном рецепте никакого эффекта йод не возымеет, с тем же успехом можно просто помыть ребенка теплой водой, протерев затем кожу насухо. Но далее указано, что после обработки этим раствором стоит проводить воздушные ванны около 30 минут, вот именно эта часть рецепта в лечении наиболее действенна.

Самодельные присыпки: мука, крахмал

Детская присыпка рекомендуется для профилактики опрелостей или пеленочных дерматитов. Она содержит мелкие частицы талька, инертного материала. Обладающего высокой гигроскопичностью. Но даже если использовать магазинный тальк, используя его в избыточном количестве, он сушит кожу и скатывается в складках. Народная медицина предлагает в лечении опрелостей использовать кукурузный или картофельный крахмал, гречневую муку. Несложно догадаться, что эти компоненты с гораздо более крупными частицами за счет трения между складками кожи в промежности могут приводить не к лечению, а к еще большему раздражению кожи. Да, они впитывают часть влаги, но при этом скатываются в комки и раздражают нежную воспаленную кожу.

Растительные масла против опрелостей

Есть также множество рецептов использования различных растительных масел в лечении опрелостей. Обычно это подсолнечное, оливковое или льняное. Их предлагается прокипятить и затем намазывать на кожу в зоне воспаленной промежности. Но масло создает на коже жирную плотную пленку, которая не дает к эпидермису доступа воздуха, что в итоге формирует своего рода парниковый эффект. И тогда опрелости не заживают, а продолжают мокнуть, особенно если масло наносить не один раз в день. Особенно опасен такой рецепт, если на коже имеются мелкие пузырьки или эрозии, возможно осложнение в виде нагноения. Под слоем масла микробы, которые всегда есть на коже, начнут размножаться активнее.

Самые «жесткие» рецепты

Предлагаем вам самые экстремальные рецепты народной медицины, которые запрещено применять не только при лечении опрелостей и пеленочного дерматита, но и любых других поражений кожи. К ним относятся:

смесь измельченных березовых почек с вазелином. Под слоем вазелина раздраженная кожа не дышит, а мелкие частицы почек при трении кожи в складках только усиливают повреждения; спиртовая настойка березовых почек. Спирт сильно сушит кожу, обладает прижигающим и дубящим эффектом, что грозит ожогами. А нанесение его на воспаленную кожу, особенно с эрозиями — это сильнейшая боль и стресс для малыша. сок подорожника, папоротника, измельченные травы (одуванчик, мать-и-мачеха) на марлю и приложить к промежности. Помимо риска аллергии подобные составы для нежной кожи за счет имеющихся в них фруктовых кислот могут быть раздражающим. Плюс, все эти составы нестерильны, и они могут способствовать еще и присоединению микробного воспаления. мед в смеси с рыбьим жиром и хлороформом. Это самый опасный рецепт, так как мед для младенцев один из сильнейших аллергенов, плюс питательная среда для микробов в области промежности. добавление рыбьего жира — дополнительная жирная пленка на коже, а хлороформ когда-то давно применяли для наркоза, и в ходе его изучения у него обнаружилось множество побочных эффектов и противопоказаний. Стоит ли такой состав наносить на кожу детей, да еще и несколько раз в день? «Стоматологический» рецепт лечения опрелостей

На просторах интернета можно встретить рецепт лечения опрелостей при помощи зубного порошка, который нужно развести кипяченой водой и смазать им поврежденные места. Затем подсохшую пасту нужно смыть отваром трав (ромашки, череды или коры дуба). Мы поинтересовались у стоматолога, что же такого уникального в зубном порошке, чтобы им лечить опрелости?

Комментарий экспертаЛапушкина Юлия Сергеевна, врач-стоматолог

«Зубной порошок» — в самом названии прописано его основное предназначение — для зубов. Среди стоматологов старой школы и любителей альтернативной медицины имеется множество рецептов использования зубного порошка или пасты в качестве подсушивающего средства. Зубной пастой любят «лечить» герпес на губах, стоматиты и др.

Если говорить о лечении детей старшего возраста, то в таком лечении нет ни вреда, ни пользы. Но вот для совсем крох оно может оказаться опасным, особенно если его использовать не по назначению.

Достаточно только подумать, что такое зубной порошок? Как правило, это смесь эфирных масел, сухой глины (современные представители), могут быть травы, минералы, морская соль, красный перец (присутствует в большинстве зубных порошков, хоть и в небольших количествах), ароматизаторы, отдушки.

Начать стоит с того, что большая часть из этих компонентов может спровоцировать аллергические реакции. Если же развести порошок водой и смазывать пораженные участки, то вместо «подсушивания» можно спровоцировать раздражение и ухудшение состояния крохи. Морская соль, красный перец будут раздражать кожу. А ароматизаторы и отдушки, в идеале, вообще не должны присутствовать в средах, которые используют для купания и тем более лечения детей.

Стоматологи и педиатры настоятельно не рекомендуют экспериментировать и играть в «русскую рулетку» со здоровьем малыша. Лучше довериться советам и средствам лечения, которые одобрены доказательной медициной.

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