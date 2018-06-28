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Летний салат с рукколой и клубникой
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Летний салат с рукколой и клубникой 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Как же я люблю это чудесное время года, когда каждый уголок сада полон разными ароматами! И пока на грядках есть душистая клубника, предлагаю успеть сделать очень легкий и красивый салат.
Для этого потребуется:масло оливковое — 1 ст. ложка;клубника — 300 г;уксус бальзамический — 1 ст. ложка;горчица сладкая — 1 ч. ложка;соль — по вкусу;зеленая фасоль в стручках — 200 г;руккола — 200 г;твердый сыр, лучше пармезан — 50 г.
Приготовление:Половину клубники измельчить блендером, добавить бальзамический уксус, горчицу и оливковое масло.
Переложить в миску, посолить и поперчить по вкусу.
Зеленую фасоль отварить в кипящей подсоленной воде 5 минут.
Рукколу вымыть, крупно нарвать.
Оставшуюся клубнику тонко нарезать.
Смешать рукколу, клубнику и фасоль.
Сверху посыпать тонкой стружкой из пармезана.
Заправить соусом.
Угощайтесь!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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