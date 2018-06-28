Летний салат с рукколой и клубникой

Как же я люблю это чудесное время года, когда каждый уголок сада полон разными ароматами! И пока на грядках есть душистая клубника, предлагаю успеть сделать очень легкий и красивый салат.

Для этого потребуется:масло оливковое — 1 ст. ложка;клубника — 300 г;уксус бальзамический — 1 ст. ложка;горчица сладкая — 1 ч. ложка;соль — по вкусу;зеленая фасоль в стручках — 200 г;руккола — 200 г;твердый сыр, лучше пармезан — 50 г.

Приготовление:Половину клубники измельчить блендером, добавить бальзамический уксус, горчицу и оливковое масло.

Переложить в миску, посолить и поперчить по вкусу.

Зеленую фасоль отварить в кипящей подсоленной воде 5 минут.

Рукколу вымыть, крупно нарвать.

Оставшуюся клубнику тонко нарезать.

Смешать рукколу, клубнику и фасоль.

Сверху посыпать тонкой стружкой из пармезана.

Заправить соусом.

Угощайтесь!