6 способов использования лимонов с косметической целью

Известно ли вам, что лимоны можно использовать для профилактики появления признаков преждевременного старения и ускорения восстановления кожи от шрамов и поверхностных ран? Если вы до сих пор считали, что лимоны можно применять только для приготовления пищи, эта статья перевернет ваше представление об этих вкусных цитрусовых фруктах. МедикФорум выяснил основные способы использования лимонов для приготовления натуральных средств по уходу за кожей.

Чем полезен лимон?

Лимон является одним из самых популярных цитрусовых фруктов во всем мире. Он известен своим специфическим кислым вкусом, благодаря чему этот фрукт и его сок прекрасно сочетаются со многими продуктами. Еще в античные времена лимоны использовали для приготовления различных блюд и лечебных средств. К тому же с недавних пор людям уже известны немало способов использования лимонов с косметической целью. Лимоны характеризуются высоким содержанием витамина С, незаменимых минералов и антиоксидантных соединений. Все эти полезные вещества необходимы организму для обеспечения правильного функционирования внутренних органов и обеспечения хорошего состояния кожи. Поскольку многие люди не знают, как правильно использовать лимоны для ухода за собой, стоит внимательно прочитать эту статью с рецептами нескольких эффективных натуральных средств для кожи.

Использование лимонов с косметической целью

1. Лимоны для борьбы с акне Поскольку лимон обладает мощными связующими свойствами, он является одним из лучших натуральных продуктов для борьбы с чрезмерной жирностью кожи, которая и становится причиной акне. При регулярном использовании лимонов для внешнего нанесения можно не только очистить поры от частиц грязи, но и устранить вредные бактерии, которые приводят к проблемам с кожей. Компоненты: •сок половины лимона •гель алоэ (30 г) Смешайте сок с алоэ вера до однородной консистенции. Равномерно распределите готовое средство на коже и подождите около четверти часа, чтобы маска начала действовать. После смойте остатки средства с помощью большого количества воды. Обратите внимание, что после использования этой лимонной маски от акне необходимо некоторое время избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу. Для получения положительного результата необходимо повторять процедуру раз в неделю.

2. Использование лимонов для борьбы с пигментными пятнами Натуральные кислоты и масла, содержащиеся в лимонах, являются естественными очищающими агентами для борьбы с мелкими недостатками кожи. С помощью домашних средств на основе лимонов можно сделать пигментные пятна и черные точки на лице менее видимыми. Косметологи рекомендуют натуральные маски с лимонами для борьбы с недостатками кожи, появляются в результате длительного пребывания на солнце. К тому же, лимонные средства для ухода подходят не только для осветления кожи лица, но и для очистки труднодоступных участков, в частности шеи и зоны под мышками. Компоненты: •сок половины лимона •сода (20 г) Налейте свежевыжатый сок в небольшую емкость и добавьте в него пищевую соду. Тщательно перемешайте до образования однородной консистенции. Нанесите готовую маску на кожу и подождите 15 минут, чтобы активные ингредиенты средства начали действовать. Смойте остатки маски теплой водой. После процедуры избегайте попадания на кожу прямых солнечных лучей в течение нескольких часов. Для получения положительного эффекта повторяйте эту процедуру дважды в неделю. 3. Лимоны для устранения шрамов Лимоны содержат много витамина С, который отвечает за процесс выработки коллагена в организме. Именно поэтому в косметологии приобретают популярность методы использования лимонов для освещения шрамов и растяжек. Мощные свойства лимона усиливаются полезными жирами, входящих в состав кокосового масла. При регулярном применении этой лимонно-кокосовой маски можно достичь видимых результатов за достаточно короткий период времени. Компоненты: •сок 1 лимона •масло кокоса (50 г) Смешайте свежий сок с натуральным кокосовым маслом до образования однородной консистенции. Нанесите готовое средство на те участки кожи, на которых вам хотелось бы осветить следы шрамов или растяжек. Втирайте маску в кожу осторожными массирующими движениями до полного впитывания. Подождите 40 минут, чтобы средство начало действовать. После смойте остатки маски. Как и в предыдущих случаях, избегайте нахождения под прямыми солнечными лучами в течение нескольких часов после процедуры. Используйте лимонно-кокосовую маску минимум три раза в неделю для получения положительного эффекта.

4. Использование лимонов для борьбы с целлюлитом Конечно, при условии регулярного применения средств на основе лимона можно значительно улучшить кровообращение в организме, что в итоге сделает «апельсиновую корку» в проблемных участках менее видимой. Компоненты: •сок 1 лимона •мед (50 г) Тщательно смешайте свежий сок с медом в небольшом сосуде до однородной консистенции. Равномерно распределите готовую маску по пораженных участках тела и оставьте его на 10 минут. Смойте остатки медовой маски теплой водой массирующими движениями, чтобы не повредить кожу. С целью профилактики каких-либо побочных эффектов советуем воздержаться от пребывания на солнце сразу после процедуры. 5. Лимоны для омоложения кожи В состав этих вкусных цитрусовых фруктов входят незаменимые питательные вещества, которые стимулируют процесс выработки коллагена и эластина. Именно поэтому косметологи пришли к выводу, что при условии регулярного использования лимонов для ухода за кожей можно предупредить появление преждевременных морщин. Компоненты: •сок 1 лимона •масло миндаля (50 г) Возьмите небольшую емкость и смешайте в ней свежий сок с маслом до образования однородной консистенции. Равномерно распределите готовый лимонный состав по всему лицу, избегая попадания в глаза. Подождите 10 минут, чтобы активные соединения маски подействовали, после чего смойте остатки средства. Обратите внимание, что это эффективное средство можно применять для снятия макияжа.

6. Использование лимонов вместо скраба Благодаря высокому содержанию незаменимых питательных веществ лимонный сок действует как естественный скраб для очищения лица от грязи и мертвых частичек кожи. Поскольку лимон обладает связующими свойствами, при попадании на лицо он захватывает все остатки грязи и отмерших клеток кожи. К тому же средства на основе лимона прекрасно очищают и сужают поры, в результате чего кожа остается гладкой и мягкой на ощупь. Компоненты: •сок 1/2 лимона •сахар коричневый (30 г) Равномерно распределите лимонный скраб по всему лицу круговыми массажными движениями. Подождите 10 минут, пока активные соединения средства начнут действовать. После смойте остатки скраба большим количеством воды. Используйте средство перед сном и избегайте попадания прямых солнечных лучей, чтобы уберечься от возможных побочных эффектов. Повторяйте процедуру дважды в неделю, чтобы достичь желаемых результатов. Поскольку теперь вы знаете об основных способах использования лимонов для ухода за кожей, вы можете отказаться от дорогой косметики в пользу натуральных средств. Обязательно убедитесь в их эффективности на собственном опыте! Ранее биологи рассказали о защите лимонов.