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Субботняя продуктовая ярмарка пройдёт 30 июня в Ставрополе
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Субботняя продуктовая ярмарка пройдёт 30 июня в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ярмарка выходного дня пройдёт 30 июня на Доваторцев, 13 в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Передвижные торговые ряды в рамках акции «Покупай ставропольское» откроют возле Дома торговли с 8:00 до 16:00. Местные аграрии привезут на продажу свежие фрукты, ягоды и овощи, первые бахчевые культуры, выпечку, хлеб, крупы, мясо и рыбу.
Попасть на ярмарку горожане смогут на личном или на общественном транспорте. На Доваторцев, 13 идут автобусы №2, 12, 13, 14, 15, 27, 38 и 41, маршрутки №2, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 27, 30, 33, 40, 44, 45, 47 и 122, а также троллейбус №8.
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