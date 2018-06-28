Убираем жир с живота за 2 недели — без диет и спортзала

Тонкая талия и крепкий животик — заполучить их можно в любом возрасте. И если вы думаете, что для этого надо сидеть на жестких диетах и убиваться в спортзалах, то у нас для вас хорошие новости: соблюдая всего 5 несложных правил, за две недели вы можете сбросить до пяти килограмм — и полностью убрать жир на животеНачните с сегодняшнего дня — и убедитесь. Гуляйте перед завтраком

Вам даже не надо бегать — просто пешая прогулка в хорошем темпе. Хороший результат обеспечивается за счет двух факторов: во-первых, достаточный уровень солнечного света, который мы получаем в период между 8 часами утра и полуднем, существенно снижает риск набора лишнего веса. Как подтвердили результаты недавнего исследования, утренний свет положительно влияет на скорость нашего метаболизма и помогает сжигать жир более активно Во-вторых, тренировка перед приемом пищи заставляет получать энергию прямиком из жировых запасов. Наконец, такие прогулки существенно улучшают здоровье сердца и снижают риск развития инфаркта. Завтракайте продуктами с высоким содержанием пищевых волокон

Идеальный вариант — овсянка со свежими фруктами. Что такого волшебного в этой комбинации? В каждом из продуктов содержатся волокна, которые помогают снизить уровень холестерина в крови, а также поддерживают нормальную работу кишечника Канадское исследование обнаружило, что у людей, чьи диеты были дополнены нерастворимой клетчаткой, имели более высокий уровень грелина — гормона, который контролирует голод. Ешьте красные фрукты

Питательные вещества, называемые флавоноидами, особенно антоцианины, соединения, которые дают красным фруктам свой цвет, влияют на активность генов, отвечающих за накопление жира. Чем больше красных фруктов и ягод мы едим, тем ниже их активность и тем медленнее наш организм запасает жир и тем быстрее расстается с уже накопленным — профит!Ешьте авокадо

Участники одного из диетических исследований продемонстрировали впечатляющий результат: просто включив в ежедневный рацион авокадо, им удалось в среднем сбросить за неделю три килограмма! Авокадо — просто волшебный продукт. Во-первых, мононенасыщенные жиры, которыми он богат, незаменимы для профилактики серьезных заболеваний: сердечно-сосудистых и даже некоторых видов рака. Во-вторых, эти жиры препятствуют накоплению жира — в том числе в области живота, а также существенно снижают чувство голодаЕшьте яйца

В яйцах содержится холин — питательное вещество, влияющее на активность генного механизма, который заставляет ваше тело хранить жир вокруг вашей печени. Вот почему яйца — один из лучших продуктов для похудения и просто необходимый для тех, кто решил наконец распрощаться с «подушкой безопасности» вокруг живота.