Как приготовить вкусную свекольную икру на зиму

Свекольная икра известна хозяйкам еще с советских времен, тогда продавали эту закуску в магазинах, и заготовка действительно была очень вкусной. Сегодня же существует несколько сотен вариантов приготовления такой икры, и в каждом рецепте добавлен продукт, который придает закуске отличительный аромат и вкус. Можно приготовить свекольную икру очень вкусно, если следовать описанным рецептам. В итоге на зиму хозяйка получает отличную закуску, которая раньше имела название икра «пальчики оближешь».

Заготовка «Пальчики оближешь»

Этот вариант приготовления заготовки носит название «пальчики оближешь» и неспроста, ведь готовая закуска получается очень вкусной и ароматной.

Необходимые продукты:

специи — по вкусу;

травы прованса — 5 грамм;

чеснок молодой — 5 зубчиков;

свекла — 1,5 кг;

уксусная эссенция — 5 мл;

лук репчатый — 2 штуки;

растительный жир — 50 мл;

паста томатная — 4 ложки.

yandex_ad_1 Процесс приготовления

Свеклу следует сварить, добавив в воду необходимые специи, варят овощ до того момента, пока он не станет очень мягким.

Репчатый лук измельчают и отправляют в раскаленное масло, овощ жарят до золотистого цвета, после чего к нему укладывают измельченную теркой свеклу. Овощи оставляют на медленном огне как минимум на двадцать минут.

Когда указанное время истечет, в закуску добавляют специи и четыре ложки томатной пасты. Если дома ее нет, следует использовать помидоры. Оставляют заготовку на огне еще на восемь минут.

Остается добавить в блюдо немного чеснока и уксусной эссенции. Как только икра остынет, ее перекладывают в банки и закупоривают.

С хреном

Это еще один вариант приготовления свекольной икры «пальчики оближешь». По этому рецепту можно приготовить закуску очень вкусно, и сохранить свеклу на зиму. В итоге мы получаем пикантную и немного острую закуску.

Необходимые ингредиенты:

соль — по вкусу;

репчатый лук — 2 головки.

свекла свежая — 4 штуки;

хрен тертый — по вкусу;

майонез — 2 ложки;

уксусная эссенция — 5 мл.

Этапы приготовления:

Свеклу не чистят, а просто промывают, после чего отваривают в течение часа. Только после охлаждения овощ очищается и измельчается на мелкой терке.

На растительном жире обжаривают измельченный лук, после чего перекладывают к нему измельченную свеклу. Составляющие тушат несколько минут с добавлением соли и специй.

Когда закуска «пальчики оближешь» будет готова, в нее добавляют измельченный хрен и уксусную кислоту, можно для остроты и аромата добавить немного чеснока.

Заготовке дают немного времени остыть, а потом перекладывают в банки и закупоривают крышками.

Заготовка с чесноком

В составе этого рецепта свекольной икры не используется лук и морковь, поэтому не будет необходимости обжаривать закуску.

Необходимые ингредиенты:

свекла свежая — 600 грамм;

сахарный песок — 10 грамм;

растительный жир — 3 ложки;

чеснок молодой — 2 зубчика;

сок лимона — 1 ложка;

соль столовая — 5 грамм.

Этапы приготовления:

Свеклу отваривают до готовности и дают овощу охладиться, после чего измельчают продукт блендером.

В сковороду наливают растительный жир и подогревают его, после чего отправляют туда свеклу.

Добавляют в заготовку немного соли и лимонного сока, кладут сахарный песок и оставляют тушить на медленном огне в течение пятнадцати минут, чтобы получить икру нужной консистенции.

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Когда до готовности останется пара минут, к свекле кладут измельченный чеснок.

Перекладывают заготовку в банки и отправляют храниться в холодильник.

Заготовка с луком

Здесь в качестве добавки будет использоваться лук, этот продукт обладает свойствами улучшать вкусовые качества любого блюда, поэтому в свекольной икре на зиму его используют особенно часто. Можно легко приготовить закуску по этому рецепту, получится очень вкусно и сытно.

Необходимые ингредиенты:

свекла отварная — 4 штуки;

растительный жир — 50 мл;

соль столовая — по вкусу;

лук репчатый — 2 штуки;

паста томатная — 30 грамм;

зелень петрушки — 1 пучок.

Этапы приготовления:

Сначала следует подготовить лук, с него снимают шелуху и очень мелко шинкуют ножом.

Очищенная и подготовленная свекла измельчается теркой.

В сковороду наливается растительный жир и подогревается, после чего в него укладывают измельченный лук, и жарят овощ до золотистого оттенка.

После к луку добавляют свеклу и продолжают готовить все на очень медленном огне около пяти минут, только после этого блюдо накрывают крышкой и оставляют тушиться около десяти минут.

Спустя отведенный промежуток времени, в овощную массу кладется несколько ложек томатной пасты, все перемешивают и повторно накрывают крышкой. Тушат овощи десять минут, добавляют немного специй и соли по вкусу.

Когда икра остынет, в нее добавляют измельченную петрушку.

yandex_ad_2 Заготовка острая

Этот рецепт свекольной икры больше подходит тем хозяйкам, которые любят острые и очень вкусные закуски на зиму. В составе будет присутствовать острый перец, а также болгарский перец, чтобы уравновесить вкусовые качества икры.

Необходимые ингредиенты:

отварная свекла — 2 штуки;

перец салатный — 2 штуки;

соль столовая — по вкусу;

перец чили острый — 1 стручок;

репчатый лук — 2 штуки;

паста из томатов — 150 грамм;

сок из лимона — 2 ложки;

растительный жир — 100 мл.

Этапы приготовления:

Отварная свекла измельчается теркой, можно не отваривать, а запечь корнеплод в фольге, тогда он будет более полезен.

Тем временем головки лука очищают от шелухи и измельчают на кубики ножом.

Сладкий перец и острый овощ очищают от семян, а затем превращают оба овоща в пюре с помощью блендера.

В сковороду наливают немного растительного жира, после чего отправляют туда белый лук, обжаривают его в течение двух минут, и добавляют к нему болгарский перец. Жарят составляющие пять минут.

Через пять минут кладут в овощную массу пасту из томатов и измельченную свеклу. Пюре тушится под крышкой около семи минут, далее в заготовку кладут соль по вкусу, добавляют лимонный сок и пюре из острого перца. Тушат состав десять минут на медленном огне.

Готовую закуску убирают с огня и дают ей постоять пару часов. Как только икра остынет, ее помещают в банки и закупоривают емкости.

Закуска с морковью

Такой рецепт достаточно прост в исполнении, каждая хозяйка может приготовить свекольную икру на зиму даже с первого раза. Очень вкусно добавлять в закуску острый перец, но если домашние не любят острые закуски, то можно обойтись без него в рецептуре.

Необходимые ингредиенты:

свекла отварная — 2 кг;

перец острый — 1 штука;

чеснок молодой — 1 головка;

перец молотый — по вкусу;

уксус 9% — 70 мл;

морковь свежая — 1 кг;

томаты свежие — 750 грамм;

соль столовая — по вкусу;

лавровый лист — 2 штуки;

белый лук — 1 кг;

пряности и травы — по вкусу;

сахарный песок — 3 ложки;

растительный жир — 300 мл.

Этапы приготовления:

Чтобы получить более однородную консистенцию, свекла измельчается на мелкой терке, также поступают со свежей морковью.

С лука удаляют шелуху, и нарезают его мелкими кубиками.

Свежие томаты и острый перец отправляют в мясорубку или блендер, чтобы получить из овощей пюре.

На сковороде разогревают растительное масло, после чего отправляют в емкость лук и морковь.

Обжаривают овощной состав несколько минут. Сразу же добавляют в сковороду пюре из томатов и острого перца. Перемешивают состав и дают массе закипеть.

Как только овощи начнут кипеть, к ним укладывают свеклу и накрывают емкость крышкой. Тушат закуску под закрытой крышкой около полутора часов.

Только после этого добавляют немного сахара, по вкусу соль, различные специи и уксусную кислоту.

Как только ингредиенты растворятся, в закуску кладут измельченный чеснок. Готовая заготовка укладывается в банки и закупоривается крышками.

Икра с манкой

Необходимые ингредиенты:

отварная свекла — 1 кг;

уксусная эссенция — 15 мл;

крупа манная — 1 стакан;

томаты свежие — 3 кг;

лук репчатый — 1 кг;

соль и сахар — по вкусу;

растительный жир — 300 мл;

морковь — 2 кг;

специи и пряности — по вкусу.

Этапы приготовления:

Все овощные ингредиенты измельчают мясорубкой, помещают пюре в кастрюлю, наливают туда растительный жир, всыпают соль и специи. Варят все в течение двух часов под крышкой.

После этого осторожно добавляют крупу манную, варят в течение двадцати минут. Доливают уксусную кислоту и кладут измельченный чеснок.

Можно не стерилизовать банки перед тем, как закрывать в них эту закуску, так как икра варилась в течение двух с половиной часов.

В рецепт рекомендуется добавить немного красного молотого перца, чтобы придать заготовке остроты.