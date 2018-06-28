Ещё
Россельхознадзор и таможня на Центральном рынке Твери изъяли санкционные сыры и будут их уничтожать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россельхознадзор и таможня на Центральном рынке Твери изъяли санкционные сыры и будут их уничтожать 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
27 июня в Твери на Центральном рынке в результате контрольного рейда инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с сотрудниками Тверской таможни изъяли более 23 кг молочной продукции — сыры и масло, запрещенных к ввозу в Россию.
Так, в торговых рядах у двух индивидуальных предпринимателей обнаружены импортные сыры и сливочное масло известных брендов производством в Германии, Италии, Финляндии и Франции.
Как известно, на ввоз молочных продуктов из стран Евросоюза в Россию наложен запрет Указом президента России от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Запрещенную продукцию сняли с реализации, она будет уничтожена.
tvernews.ru: последние новости
Росконтроль: тверской зефир в шоколадной глазури не содержит ни грамма шоколада В "Российском" сыре в Тверской области нашли растительные жиры Гипноз - манипулирование сознанием или психологическая помощь? Об "удавах" и "кроликах", а также секретах профессии рассказывает гипнолог Иван Надин
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой полной женщины планеты12
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Джоли представила детям нового любовника
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь3
Как выглядели российские звезды до пластики21
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Здоровье Еда
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Дети
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
00:13
«Пьяные дети»: Шнуров показал взрослых сына и дочь
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение