Россельхознадзор и таможня на Центральном рынке Твери изъяли санкционные сыры и будут их уничтожать

27 июня в Твери на Центральном рынке в результате контрольного рейда инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с сотрудниками Тверской таможни изъяли более 23 кг молочной продукции — сыры и масло, запрещенных к ввозу в Россию.

Так, в торговых рядах у двух индивидуальных предпринимателей обнаружены импортные сыры и сливочное масло известных брендов производством в Германии, Италии, Финляндии и Франции.

Как известно, на ввоз молочных продуктов из стран Евросоюза в Россию наложен запрет Указом президента России от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Запрещенную продукцию сняли с реализации, она будет уничтожена.