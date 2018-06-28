Почему нужно бегать натощак и делать смузи из крапивы — рассказала Тина Канделаки

В свои 42 года Тина Канделаки выглядит превосходно — и с этим не поспоришь! Чтобы добиться такого внешнего вида российская телеведущая грузинского происхождения тщательно следит за рационом питания и проводит каждый день в спортзале.

Красивыми на протяжении долгих лет жизни остаются женщины, следившие за собой с 20 лет.

Сама же Тина начала вести правильный образ жизни примерно к 23 годам. Первое, что она сделала — отказалась от мяса, но ела морепродукты и рыбу. Да и последнее она вычеркнула из рациона два месяца назад. Результат — появилось больше сил.

Своим опытом Тина регулярно делится с фанатами в своем Инстаграм-аккаунте. Мы собрали 11 секретов красоты Канделаки, которые действительно работают. Только посмотрите на неё!

Тина Канделаки, фото из Instagram

Смузи из крапивы

Вот один лайфхак. Самая главная дикая трава — крапива. Смузи из неё невероятно полезно! Все 10 незаменимых аминокислот есть в лебеде и в горчице зеленой. Молекула хлорофилла аналогична молекуле гемоглобина. Поэтому смузи компенсирует потерю крови — много хлорофилла. Хлорофилл в 10 раз эффективнее химиотерапии при раке. Он имеет широкий спектр действия, от вывода тяжелых металлов до улучшения иммунитета. Защелачивает тело и очищает кровь.

Био-овощи

Чтобы организм получил минералы, должно пройти 6 этапов переваривания. Из-за интенсивного земледелия идет заметное уменьшение минералов в овощах и фруктах! При моей любви к машинам даже в голову не приходило, что минералов стало мало, потому что почву обрабатывают при невероятном машинном давлении, убивающем полезные бактерии. А бедная минералами пища быстро вызывает чувство голода. Выход — биоовощи. Например, в Германии вошли в моду хозяйства, где землю удобряют при помощи лошадей!

Тина Канделаки, фото из Instagram

Миндаль для тонкой талии

⠀Перечислю то, что делает миндаль настоящим сокровищем любой диеты: олеиновая и линолевая кислоты при жирности около 60%; полифенолы из числа антиоксидантов; провитамин А и витамины B1, B2 и C; 20% ореха — белок; большое количество разнообразных минералов: калий, кальций, фтор, железо и др. ⠀Миндаль содержит ферменты гормонального характера, которые добавят бодрости и хорошего настроения. Он улучшит микрофлору кишечника, снизит холестерин и станет профилактикой диабета. Снижение плотности костей приведет (да-да) к уменьшению талии. Кроме того, понизится давление и уменьшится риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хотите получить весь перечисленный эффект? Добавляйте в рацион 60 граммов миндаля в сутки на протяжении полугода.

Тина Канделаки, фото из Instagram

Замачивание орехов

Главный лайфхак, который касается не только миндаля, но и орехов в целом, — их обязательно нужно замачивать! Это более насыщенный вкус, улучшение усвоения, запуск спящей до поры жизни в каждом орехе и нейтрализация токсинов. Один из рецептов молодости организма тоже содержит миндаль.

Рецепт молодости

Выдерживайте орехи в меде на протяжении 1 недели и ешьте по 3 миндалины с горячим молоком каждый день. Эффект как в «Коньке-горбунке».

Польза огурца

Самый щелочной продукт — огурец и одуванчик. Съели тяжелое — заели огурцом или одуванчиком, потому что кислотно-щелочной баланс надо контролировать, иначе организм или защелачивается, или окисляется. Чтобы мы не окислялись, на кислые продукты надо накладывать щелочные! И соевое молоко прекрасно подходит для этого. У него кислотно-щелочной периметр +15.

Тина Канделаки, фото из Instagram

Бег натощак

Хотим похудеть на бегу? Тогда начинаем с утра и бежим натощак. Утром запас гликогена минимален и тело питается тем самым жиром, с основной массой которого необходимо расстаться. Прибежали и только теперь балуем себя вкусной и здоровой пищей!

Нагрузка на мышцы

Упражнения необходимо делать до ощущения жжения. Помните, что шаг вперед происходит через преодоление своей текущей формы. Мышцы любят нагрузку. Не отказывайте им в этом удовольствии!

Тина Канделаки, фото из Instagram

Комплекс упражнений

⠀Начнем с отжиманий от поручня, которые развивают мышцы рук, груди и спины. Продолжим становой тягой — прекрасным способом подтянуть ягодицы. Следующим упражнением будут подъемы ног на скамье, а завершим комплекс гантелями. Упражнения на спину и пресс необходимо разделять, поскольку вместе мышцы спины могут перегрузиться. Поэтому в один день руки, ноги и пресс, в другой — спина, руки и ноги. Кстати, косые мышцы живота отлично прокачиваются скручиванием.

Женщине нужны сильные руки

Поговорим про нас девушек. Женское обаяние сбивает мужчину с ног. Грация — берет его в плен. А для того, чтобы удержать пойманное счастье, нужны сильные руки! Красивая линия трицепса вызывает уважение даже у самых сильных мужчин. Будьте беззащитными тогда, когда этого хочется вам. Занимаясь спортом, не забывайте о красоте сильных рук!

Почему я пью какао, а не кофе, и выбираю миндальное молоко?

Какао, как и хороший горький шоколад на его основе, хорошо влияет на печень и содержит антиоксиданты. При этом не тонизирует сверх меры и не повышает давление. Животный белок в пище — устаревшая парадигма конца XIX века. По этому поводу есть отличная книга «Китайское исследование», написанная учеными по итогам 40-летней работы.

Тина Канделаки, фото из Instagram

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