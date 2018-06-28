Стало известно, сколько воды нужно пить в жаркие дни

По мере того, как российские регионы сталкиваются с волнами жаркого воздуха, тема достаточного употребления воды становится актуальной. Эксперты рассказали, как много литров необходимо выпивать каждый день, и насколько в жару эту дозу следует увеличить. Для подавляющего большинства людей жаркая погода — это повод для радости. Но не следует забывать о том, насколько важно увлажнять организм. Если вы почувствовали головокружение или столкнулись с головными болями, то высока вероятность обезвоживания. Дело в том, что в условиях жары нашему организму необходимо работать более усердно, и для этого нужна вода. Организм теряет влагу, которая выводится вместе с потом, ему требуется компенсировать эти потери. Имеется общее правило 8 стаканов воды в день. Но достаточно ли этого для жарких периодов? Эксперты подчеркивают, что количество выпиваемой воды строго индивидуально и зависит от общего состояния здоровья человека, его диеты, характеристик климата и физиологических потребностей. Существуют общие рекомендации о 13 чашках или 3 литров воды для мужчин, 9 чашках или чуть более 2 литров воды для женщин. В очень жаркую погоду нужно добавить еще несколько чашек. Однако важно брать во внимание собственные габариты и то, чем именно вы собираетесь заниматься. Если вам предстоит копать огород на жаре или таскать какие-нибудь бревна, то, безусловно, это потребует еще большего количества жидкости. Если же вы сидите где-нибудь в тени и практически ничем не занимаетесь, то выпивать много воды не нужно. В любом случае, при любых передвижениях в жаркие дни лучше брать с собой бутылочку с водой. К классическим симптомам обезвоживания относятся жажда, ощущение головокружение, усталость, сухость во рту и на губах, а также в глазах. Причём моча при достаточном количестве воды в организме, должно быть бледной и прозрачной. Темно-желтый цвет или очень сильный запах говорят об обезвоживании. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)