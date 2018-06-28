Как вам лгут этикетки продуктов

Сейчас уже очень многие покупатели изучают продукты, которые предлагают магазины. Однако даже тщательное изучение этикетки не гарантирует, что в корзине окажется качественный товар. Вот несколько примеров того, как нам лгут этикетки.

1. Антиоксиданты. Эти вещества, содержащиеся в свежих фруктах и овощах, замедляют старение. Но производители используют это модное слово и вставляют его буквально во все описания. Так, в пакетированных соках и газированных напитках в принципе не может быть антиоксидантов, хотя производители вносят их в список ингредиентов.

2. Холестерин. Откладываясь на стенках сосудов, холестерин вызывает образование бляшек, затрудняющих кровоток. Разумеется, производители спешат предупредить потребителей, что в их продуктах нет холестерина. Стоит запомнить, что холестерин содержится лишь в продуктах животного происхождения, а в продуктах растительного происхождения его не может быть вообще. Так что надпись на бутылке растительного масла «без холестерина» — всего лишь рекламный трюк.

3. Люди, покупающие еду с пометкой «органическая», уверены, что питаются абсолютно здоровыми продуктами. Между тем, в эту категорию попадают продукты, содержащие 70 процентов органических компонентов, а вот что представляют из себя остальные 30, знает только производитель.