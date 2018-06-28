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Картофель с хрустящей корочкой: секреты и хитрости
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Картофель с хрустящей корочкой: секреты и хитрости 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Идеальный рецепт картошки с хрустящей корочкой прост. Все дело в химии картофеля. Сорта картофеля можно разделить на два вида: с высоким и низким содержанием крахмала. Первый идеально подходит для приготовления супа, а второй — для жарки и запекания.
Ингредиенты:
1 кг. картофеля 2 ст.л. оливкового масла крупнозернистая соль без добавок по вкусу
Приготовление:
Разогреть духовку до 230 °C. Картофель вымыть и нарезать. Положить картофель в кастрюлю с одной столовой ложкой соли и залить холодной водой, чтобы она закрывала картофель на 2,5 см. Довести воду до кипения на сильном огне, а затем уменьшить огонь. Варить 4-5 минут, пока края картофеля не размягчатся.
Слить воду, положить картофель в большую миску. Полить оливковым маслом и посыпать одной чайной ложкой соли. Накрыть миску тарелкой и хорошо потрясти. Выложить картофель одним слоем на противень. Выпекать в течение 35-40 минут, переворачивая картофель каждые 15 минут, пока он не подрумянятся. Дать немного остыть и сразу же подавать.
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