Проверьте эти кулинарные хитрости

Домохозяйки знают массу секретов, которые позволяют им справляться с домашними делами быстрее. Часть советов, которые они дают, действительно работает, но другие вызывают недоумение. Например, многие кулинарные хитрости, пришедшие к нам от бабушек, уже устарели, а другие просто неэффективны. Давайте разберёмся, настолько толковы эти лайфхаки.

1. Чтобы было проще очищать варёные яйца, перед варкой их нужно положить в холодную воду.

2. Удалить нагар со сковороды помогает кипячение в ней солёной воды.

3. Если после разделки рыбы на руках остался запах, то удалить его можно с помощью мытья в холодной воде.

4. Чтобы сохранить сыр от высыхания, нужно хранить его завёрнутым в пергаментную бумагу.

5. Если перед резкой лука окунуть нож в ледяную воду, то слёз не будет.

6. Для быстрой чистки отварного картофеля следует выдержать его пару минут в холодной воде.

7. Быстро охладить горячую жидкость можно, если кастрюлю поставить в ёмкость со смесью льда и воды.

8. Чтобы избавить нарезанный лук от горечи, нужно обдать его кипятком.

9. Предотвратить потемнение разрезанного авокадо помогает хранение его в закрытом пакете, где лежит кусочек лука.

10. Добавление соли в воду сокращение время варки макарон.