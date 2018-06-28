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Проверьте эти кулинарные хитрости
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Проверьте эти кулинарные хитрости 

Рамблер 1 час назад
Домохозяйки знают массу секретов, которые позволяют им справляться с домашними делами быстрее. Часть советов, которые они дают, действительно работает, но другие вызывают недоумение. Например, многие кулинарные хитрости, пришедшие к нам от бабушек, уже устарели, а другие просто неэффективны. Давайте разберёмся, настолько толковы эти лайфхаки.
1. Чтобы было проще очищать варёные яйца, перед варкой их нужно положить в холодную воду.
2. Удалить нагар со сковороды помогает кипячение в ней солёной воды.
3. Если после разделки рыбы на руках остался запах, то удалить его можно с помощью мытья в холодной воде.
4. Чтобы сохранить сыр от высыхания, нужно хранить его завёрнутым в пергаментную бумагу.
5. Если перед резкой лука окунуть нож в ледяную воду, то слёз не будет.
6. Для быстрой чистки отварного картофеля следует выдержать его пару минут в холодной воде.
7. Быстро охладить горячую жидкость можно, если кастрюлю поставить в ёмкость со смесью льда и воды.
8. Чтобы избавить нарезанный лук от горечи, нужно обдать его кипятком.
9. Предотвратить потемнение разрезанного авокадо помогает хранение его в закрытом пакете, где лежит кусочек лука.
10. Добавление соли в воду сокращение время варки макарон.
Женский форум
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