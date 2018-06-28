Сыр тофу — универсальный продукт для вашего здоровья

Вероятно, многие пробовали такой не совсем обычный продукт, как соевое мясо. Его рекомендуют употреблять спортсменам, находящимся на белковой диете, также оно популярно у тех, кто хочет снизить вес, придерживается поста или вегетарианской диеты. Иногда в описаниях тех или иных блюд встречаешь такой ингредиент, как соевое молоко. Но чаще всего из соевых продуктов встречается соевый сыр — тофу.

Сыр тофу — незаменимый продукт при вегетарианском питании

Проблемой вегетарианского питания является отсутствие качественного белка в овощах и фруктах. Количество же белка в сыре тофу превосходит даже содержание его в мясных продуктах. Тофу считается лучшим заменителем мяса. Люди, соблюдающие вегетарианскую диету, употребляют тофу, чтобы добавить белки в свой рацион. Совсем небольшое количество тофу обеспечивает 40% белка, 25% кальция и 100% железа от ежедневной потребности человека.

История «китайского творога»

Честно говоря, я была уверена, что тофу, как и соевое мясо, — это продукт современных продвинутых технологий. Однако оказалось, что это вовсе не так. Впервые люди попробовали сыр тофу 2 тысячи лет назад. И это были… да, китайцы! Китайцы создали многие полезные вещи, и хотя они не спешили делиться ими с миром, пряча свои изобретения за Великой китайской стеной, еще один народ — а именно японцы — успешно перенимали китайские изобретения, а затем делились ими с остальным человечеством. Так был вывезен из Китая в Японию чайный гриб комбуча, а уж из Японии он попал в другие страны. В VI веке нашей эры китайские буддийские монахи придумали, как приготовить нечто, подобное мясу из… пшеничной муки. Речь идет о продукте сейтан из пшеничной клейковины, и этот популярный вегетарианский продукт много веков назад был вывезен из Китая в Японию. Похожая судьба постигла и сыр тофу: изобретенный китайцами 2 тысячи лет назад, в VIII веке он попал в Японию, в X-XI веке — во Вьетнам, затем распространился по всей Юго-Восточной Азии, а в XVIII веке начал свое триумфальное шествие по всему миру. Большую роль в популярности тофу сыграло распространение буддизма: восточноазиатский буддизм предписывает монахам не употреблять в пищу плоть живых существ, поэтому белковый продукт тофу был необходим монахам для поддержания здоровья. Именно японские буддийские монахи вывезли из Китая секрет производства этого удивительного продукта. Долгое время его назвали «китайским творогом», а его употребление было признаком принадлежности к касте избранных… Однако со временем производство тофу (вместе с буддизмом) распространилось по всей Юго-Восточной Азии, поскольку он являлся важным источником протеинов в вегетарианской диете этой религии. С тех пор тофу стал одним из основных продуктов питания во многих странах этого региона, включая Вьетнам, Таиланд, Корею — с небольшими региональными различиями в методах производства, текстуре, вкусе и способах использования.

Тофу — один из основных продуктов питания в Юго-Восточной Азии

Юго-Восточной Азии Легенда гласит, что сыр тофу был изобретен случайно, когда в суспензию из вареных, измельченных соевых бобов попала морская вода. Морская соль, вероятно, содержала соли кальция и магния, которые позволили соевой смеси свернуться, подобно обычному молоку. Корейский тофу (soft tofu и оkinawan tofu) до сих пор производят аналогичным образом, традиционно используя морскую воду в качестве коагулянта. Из Азии в Европу сыр тофу попал в конце XVIII века, а вскоре американский президент Бенджамин Франклин во время поездки в Лондон попробовал и высоко оценил «сыр из Китая». Сто лет спустя, в 1878 году Штаты уже производили собственный сыр тофу из сои, поскольку появился спрос на этот продукт. Однако повальный интерес к тофу начался в середине XX века. С ростом культурных контактов между Западом и Восточной Азией, а также растущим интересом к вегетарианству происходило и распространение этого поистине необыкновенного продукта. Сегодня многочисленные сорта тофу можно найти во многих супермаркетах по всему миру. Он также используется многими веганами и вегетарианцами в качестве лучшего способа получения белка без употребления мяса.

Тофу: польза и вред

Тофу считается чрезвычайно полезным продуктом. Включение его в рацион наряду с другими растительными продуктами улучшает общее состояние здоровья и благополучия человека. Соя является основным компонентом тофу. Это полноценный источник белка, вмещающий все незаменимые аминокислоты в рационе человека, а также большое количество здоровых полиненасыщенных жиров, особенно омега-3 альфа-линоленовую кислоту.

Тофу можно подавать вместо мяса или включенным в состав разных блюд

Считается, что употребление умеренного количества соевого белка (до 25 г в день) в виде тофу

предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз и высокое кровяное давление, снижая уровень «плохого» и повышая уровень «хорошего» холестерина;

предупреждает рак молочной железы и рак простаты из-за наличия генистеина, который обладает антиоксидантными свойствами и тормозит рост раковых клеток;

рекомендовано людям с сахарным диабетом 2-го типа, так как соевый белок легче проходит почечную фильтрацию, нежели животные белки;

улучшает функцию почек, из-за чего тофу включен в рацион людей, переживших трансплантацию почки либо проходящих диализ;

помогает уменьшить потерю костной массы, увеличивает плотность костной ткани у людей во время и после менопаузы;

облегчает симптомы менопаузы у женщин из-за высокого содержания в тофу фитоэстрогенов;

предохраняет печень от повреждения свободными радикалами;

уменьшает частоту развития возрастных психических и мозговых отклонений;

укрепляет кости, уменьшает симптомы ПМС, регулирует уровень сахара в крови, предупреждает мигрени — из-за высокого содержания кальция и магния.

Тофу обладает массой полезных свойств, являясь при этом низкокалорийным продуктом

Также тофу содержит в небольших количествах тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин В-6, холин, марганец и селен. Однако, хотя изофлавоны в соевых продуктах обладают множеством преимуществ для здоровья, они же несут и некоторые риски. Так, соевые продукты не рекомендуют употреблять женщинам, которым поставлен диагноз «рак молочной железы» — из-за высокого содержания фитоэстрогенов. Исследования этой темы еще продолжаются, многие медики считают, что умеренное потребление сои не влияет на рост опухолей в человеческом организме и даже может предупредить рецидив рака молочной железы. Но пока доказательств недостаточно, врачи советуют воздерживаться от продуктов сои тем, кто пережил рак молочной железы. Другой негативный момент заключается в том, что сегодня в мире выращивают до 90% генно-модифицированной сои, что не дает потребителю полной уверенности в том, что он покупает чистый и полезный продукт.

Несколько цифр, касающихся тофу

В 100 г твердого тофу содержится:

145 килокалорий;

4,39 г углеводов;

9,99 г жира;

12,76 г белка;

345 мг кальция;

53 мг магния;

2,74 мг железа;

231 мг фосфора;

146 мг калия;

1,6 мг цинка;

22 микрограмма фолиевой кислоты.

Согласитесь, сыр тофу — достаточно необычный продукт, если учесть, что все эти полезности извлекаются из обычных невзрачных бобов. Причем почти полтора килограмма полезнейшего тофу можно изготовить буквально из пригоршни бобов — весом 500-600 граммов. Мы ведь привыкли как? Из килограмма исходного продукта, как правило, получается всего половина или треть полезного. А вот с тофу — все обстоит именно наоборот! И самое интересное: сыр тофу вполне можно изготовить самостоятельно, если только в вашем распоряжении есть миксер или кухонный комбайн. Об этом — в материале «Как приготовить сыр тофу в домашних условиях».