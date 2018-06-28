Готовую молочную продукцию могут освободить от электронной ветсертификации

"Будем принимать решение в ближайшее время. Сейчас идет вопрос насчет маркировки и ветеринарной сертификации (готовой продукции. — Прим. ред.). Смысл в том, что молочная продукция, видимо, будет исключена", — сказал Патрушев. Он уточнил, что решение по этому вопросу планируется принять до 1 июля.

С 1 июля 2018 года производители в РФ должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе «Меркурий». По мнению Россельхознадзора, оформление ЭВС поможет проследить путь продуктов от производителя до магазина.

В четверг Минсельхоз РФ опубликовал проект приказа, уточняющий список продукции, на которую должны оформляться ветеринарные сертификаты. В частности, из-под ветсертификации предлагается вывести продукцию, которая произведена из пастеризованного (ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока или пастеризованных молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару.