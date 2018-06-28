В Петрозаводске раскрыли рецепт приготовления русских щей

Для приготовления хита гастрономического фестиваля потребуется 12 кг мяса и 10 кг сметаны.

Организаторы праздника «День города-2018» раскрыли рецепт русских щей и другие подробности меню гастрономического фестиваля «Петровский пир», где в роли главного дегустатора выступит Петр Великий.

Пир начнется 30 июня в 12:30 на Советской площади. Гостей гастрономического фестиваля ожидает мастер-класс по изготовлению карельских калиток. Гостей угостят петровскими оладьями, популярными во времена Российской империи, а также курником — традиционным русским праздничным пирогом.

Любимые блюда императора из немецкой кухни наполнят воздух сочными мясными ароматами и не позволят ценителям пройти мимо, рассказывают в пресс-службе мэрии Петрозаводска. Гости смогут отведать баварские колбаски, бифштекс по-гамбургски. На праздник будет организован «чайный двор».

Как рассказывают в администрации города, хитом фестиваля станет большой чан, в котором повар Антон Калинин сварит «Русские щи». За процессом приготовления можно будет наблюдать с 13:00. Для приготовления будет использованы следующие ингредиенты: говядина 6кг, свинина 6 кг; 3 кг белых сушеных грибов; 12 кг квашеной капусты; 10 кг картофеля; 4 кг репчатого лука№ 5 кг моркови; 3 банки по 800 г томатной пасты; 4 головки чеснока; 1 кг сливочного масла; 5 штук корней петрушки; 0,5 кг петрушки; 0,5 кг укропа и 10 кг сметаны. Первым, кто продегустирует блюдо, будет император Петр Великий, прибытие которого ожидается в 14:30.

Полная программа праздника здесь.