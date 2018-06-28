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В жару болельщикам лучше пиво заменить квасом
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В жару болельщикам лучше пиво заменить квасом 

МедикФорум 36 минут назад
Фото: МедикФорум
Большинство футбольных болельщиков предпочитает в сильную жару баловать себя холодным пивом, считая его лучшим напитком для утоления жажды. Врачи диетологи по этому поводу придерживаются иного мнения: они не рекомендуют при высокой температуре воздуха употреблять алкогольные напитки, а заменить их слегка теплой минеральной водой или стаканом настоящего живого кваса хлебного брожения.
МедикФорум выяснил, что хмельное пиво, как и другие алкогольные напитки не утоляют жажду, а, наоборот, способствуют обезвоживанию организма, выводя из него выделять влагу. Получается, что вместо восполнения крайне необходимой в жаркое время жидкости, болельщики, употребляя спиртное, помогают ее выведению. При этом возможно повреждение сосудов и скачки артериального давления, также наблюдается значительное увеличение нагрузки на поджелудочную железу. Все эти факторы негативно отражаются на здоровье. Особенно вредит организму темное пиво, обладающее высоким гликемическим индексом, что очень опасно для людей, относящихся к группе риска по вероятности развития сахарного диабета.
Неплохой альтернативой пиву в жаркий период является квас, но не бутилированный, а живого хлебного брожения. В нем гораздо меньше алкоголя и в разы ниже содержание глюкозы. Однако диетологи не считают квас приемлемым напитком для утоления жажды в жару, как и сладкие газированные напитки.
Лучше всего для восполнения жидкости в организме подойдет минеральная вода. Ее рекомендуют пить небольшими порциями и слегка теплой, а не ледяной. Обильно потеющим болельщикам специалисты советуют употреблять подсоленную воду.
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