Защитный аромат. Продукты и травы, отпугивающие комаров, мошек и клещей

Тёплое дождливое лето спровоцировало нашествие комаров. Влажная трава и водоёмы стали рассадником насекомых. Дополнительные проблемы горожанам и дачникам доставляет назойливая мошкара. Мало того, что место их укуса зудит, так оно ещё и может уродливо раздуться. Кроме того, в парках и лесах подстерегает ещё одна напасть — клещи.

Обезопасить от всех этих кровососущих призваны репелленты. Однако химические вещества, входящие в их состав, являются токсичными и как минимум могут вызвать кожную сыпь, головную боль и проблемы с дыханием. Куда безопаснее, особенно для детей, использовать натуральные компоненты, отпугивающие комаров, мошек и клещей.

Антикомариная диета

Самый простой способ борьбы с кровососами — разнообразить рацион продуктами питания, ароматы которых противны насекомым либо способны замаскировать запах человека.

Грейпфрут. В соке и мякоти этого фрукта содержится нооткатон — эффективный натуральный инсектицид и пестицид. При употреблении грейпфрута это вещество будет выделяться с кожных покровов во время потоотделения и при дыхании человека, создавая своеобразную «стену» от комаров и клещей. В день следует выпивать грейпфрутово-апельсиновый фреш или съедать по половине крупного плода. Яблочный уксус. Уксус, приготовленный из яблок, меняет натуральный запах человека. Таким образом, вы перестанете казаться вредителям добычей. При этом окружающие люди не почувствуют никаких изменений. Столовую ложку яблочного уксуса следует выпивать во время завтрака. Дабы избежать проблемы с желудком — разбавляйте его мёдом и водой. Уксусом также можно заправлять салаты. Чеснок и лук. Оба содержат алкалоид аллицин, который при попадании в организм, выделяется сквозь поры на коже. Резкий запах перебивает запах пота, маскируя ваше присутствие на местности. Чеснок и лук следует есть в сыром виде, например, добавляя в салаты и холодные блюда. Томат. Эти плоды богаты тиамином (витамин B1), который делают людей менее чувствительными к укусам и обладают средней репеллентной активностью. Ежедневно включайте их в рацион, можно делать салаты и томатные супы. Фасоль, нут и чечевица. Бобовые также содержат тиамин. При этом они подойдут в качестве гарнира, а также ингредиента для котлет, супа и салата. Перец чили. Острый вкус ему придаёт капсаицин. В результате аромат вашего тела надолго станет для комаров слишком резким, отпугивающим. Приправы с перцем чили разнообразят любые блюда. Цитронелла (другие названия — лемонграсс, цимбопогон). Запах растения также изменит ваш естественный аромат и дезориентирует комаров. Лемонграсс добавляют в супы и соусы.

Цветник от кровососов

На даче отпугнуть комаров, мошек и клещей помогут ароматные растения. Делать такие грядки необходимо по всему периметру участка.

Цитронелла. Многолетняя трава с длинными тонкими листьями. Она обладает сильным запахом, в первую очередь имеет цитрусовые нотки, которые маскируют другие ароматы. Неприхотливое растение обычно высаживают на «заднем фоне» дачи. Бархатцы. Растение с характерным запахом содержит в своих цветках природный инсектицид — пиретрин. Он поражает нервную систему насекомых и клещей. Цветы высаживают максимально близко к местам, где нужно сократить количество кровососов, например, около домика. Котовник (кошачья мята). Это многолетнее травянистое растение, которое ошибочно иногда относят к сорняку, считается намного эффективнее химических репеллентов против насекомых. Монарда двойчатая. Растение из рода мяты, с ароматными цветами и листьями, которые комары облетают стороной. Многолетник является теневыносливым и засухоустойчивым, из-за сильного запаха лучше высаживать в открытом грунте, а не дома в горшках. Агератум. Небольшие сине-фиолетовые пушистые цветы секретируют кумарин, который широко используется в коммерческих репеллентах против комаров. Однолетнее декоративное растение не требует богатой почвы и солнечных лучей, обычно его высаживают с северной стороны домов. Недостатком является тот факт, что листья и цветки нередко вызывают аллергию у человека, поэтому натирать ими кожу нельзя.

Натуральный состав против насекомых

На прогулке уберечь от комаров и клещей помогут спреи, которые легко приготовить в домашних условиях. Их основной ингредиент — эфирные масла, обладающие резким и едким запахом. Примечательно, что никакого вреда для организма человека они не представляют, а наоборот — укрепляют и стимулируют иммунитет. Эффективны в борьбе с насекомыми запахи эвкалипта, герани, лаванды, кедра, мяты, розмарина, тимьяна, базилика и других растений. В качестве вспомогательного вещества для народных средств защиты против кровососов лучше выбрать обычную воду. Однако для применения на взрослых также можно делать спреи на основе спирта и уксуса, запах которых добавит резкости натуральному настою.

Спрей на воде

100 мл воды50 капель эфирного масла (например, можно смешать: 10 капель гвоздики, 20 капель лемонграсса и 20 капель эвкалипта)

В бутылочку с распылителем-спреем залейте воду и добавьте к ней эфирные масла. Взболтайте и средство готово. Распыляйте спрей на одежду и открытые участки кожи перед походом на природу. Для маленьких детей концентрацию эфирных масел можно сократить в два раза. Беременным и кормящим следует исключить из рецепта масло гвоздики. Перед первым применением раствор следует протестировать на сгибе локтя, чтобы исключить аллергическую реакцию. Хранить спрей в холодильнике в течение 2 — 3 месяцев.

Спрей на основе спирта

2 ч. ложки эфирного масла герани или пальмарозы1 стакан воды2 ч. ложки медицинского спирта

Спрей на основе уксуса

10 — 15 капель эфирного масла мяты или эвкалипта 4 ч. ложки столового уксуса2 ч. ложки воды

Если вы готовите натурально средства для защиты детей против комаров, то отдавайте предпочтение эфирному маслам чайного дерева, сладкого миндаля, гвоздики и ванили. Вместо воды их можно смешать с кремом для тела.