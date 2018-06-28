Как убрать жир с живота в домашних условиях 

Мнение о том, что похудение занимает длительное время, распространено достаточно широко. В реальности уменьшить количество жировых отложений можно в течение недели. Программа для устранения лишнего веса состоит из двух частей: правильное питание и физические нагрузки.
Сбалансированное итание
Жир — следствие неправильного питания. Организм получает слишком большое количество питательных веществ, не успевая их перерабатывать. В результате образуются жировые отложения. Основной способ прекратить описанный процесс — сбалансировать рацион.
Применение голодания для решения проблемы — главная ошибка новичков.
Не получая достаточного объема калорий, организм начинает запасаться энергией, из-за чего объем жировых отложений только увеличивается.
Сбалансированная диета, устраняющая жир на животе, предполагает:
снижение суточного объема потребляемых калорий;
включение в рацион «медленных» углеводов, мясных и рыбных продуктов с низким содержанием жира, овощей, натуральных масел, творога;
сведение к минимуму количества употребляемого сахара;
устранение из рациона продуктов быстрого приготовления, жареных блюд, копченостей, сырого молока, рыбных консервов;
замена газировки, покупных соков, алкогольных напитков на обычную воду, чай и кофе без сахара.
Правильное питание даст эффект, если последний прием пищи будет не позже, чем за 3 часа до сна.
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Тренировка
Жир на талии исчезает под воздействием упражнений, влияющих на пресс и косые мышцы. Длительность не влияет на результативность тренировки. Главный фактор, обеспечивающий эффективность нагрузки, — интенсивность и правильность выполнения упражнений. Для предотвращения травм и растяжений предварительно проводится 10-минутная разминка.
Стройный и подтянутый живот формируют:
наклоны туловища;
повороты корпуса;
планка на боку;
ножницы;
велосипед.
Длительность одной тренировки не должна превышать 30 минут. Для устранения жировых отложений упражнения выполняются ежедневно. В дальнейшем количество тренировок снижается до 3 раз в неделю. Чтобы усилить и закрепить результат, рекомендуется использование утяжелителей, обруча, гантелей.
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