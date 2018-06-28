Консервируем икру из баклажанов на зиму

Икра из баклажанов на зиму готовится очень просто, при этом готовая закуска получается «пальчики оближешь», а в рецепт входит небольшой перечень продуктов. Использовать эту икру можно не только в качестве закуски, но и как основное блюдо, также заготовка может выступать гарниром к мясным блюдам.

Сегодня существует множество вариантов приготовления этой закуски, кто-то предпочитает делать заготовку более сладкой, другие хозяйки острой или с кислинкой. Чтобы добиться нужного вкуса, в закуску добавляют различные ягоды, овощи и фрукты, дополнительно используют специи и ароматные пряности. Стоит рассказать о вариантах приготовления икры более подробно.

С майонезом и томатной пастой

Такая закуска получается очень нежная и вкусная, ее обычно используют для приготовления бутербродов, так как в состав входит майонез.

Необходимые продукты:

паста из томатов — 250 грамм;

масло оливковое — 100 мл;

морковь свежая — 250 грамм;

майонез — 100 грамм;

баклажаны свежие — 1,5 кг;

свежая зелень — 2 пучка;

лук репчатый — 200 грамм;

приправы и специи — по вкусу.

yandex_ad_1 Способ приготовления:

С баклажанов удаляют кожуру, после чего их измельчают мелким кубиком.

Отправляют овощ в сковороду, в которой прогрето масло. Обжаривают баклажан до мягкого состояния.

Полученная масса измельчается мясорубкой.

В ту же сковороду отправляют лук и морковь в измельченном виде, обжаривают продукты до готовности. Присыпают слегка солью и молотым перцем.

Все составляющие соединяют вместе, добавляют к ним майонез и пасту из томатов, тушат заготовку около пятнадцати минут. Закрывают в банки и хранят в холодильнике.

Закуска с яблоками

Чтобы приготовить такую икру из баклажанов, следует подготовить спелые яблоки. Этот рецепт «Пальчики оближешь» дает возможность получить на зиму кисло-сладкую закуску.

Необходимые продукты:

яблоки кисло-сладкие — 250 грамм;

баклажаны молодые — 1 кг;

уксус — 5 мл;

растительный жир — 2 ложки;

перец молотый — по вкусу;

сахарный песок — 1 ложка;

лук репчатый — 2 штуки.

Процесс приготовления:

Для начала следует промыть баклажаны, после чего овощи отправляют в духовку и запекают до готовности.

Когда баклажаны будут готовы, из них отжимают остатки сока, а затем вынимается мякоть и обжаривается на растительном жире.

Лук очищают от шелухи, после чего нарезают очень мелким кубиком. Овощ обжаривают отдельно на растительном масле.

Теперь свежие яблоки измельчаются теркой. Все составляющие перекладывают в глубокую сковороду.

Варят заготовку около пятнадцати минут. После этого разливают закуску в банки и закупоривают крышками.

Закуска с добавлением тыквы

Тыква обладает уникальными свойствами, так как она прекрасно сочетается и со сладкими, и с солеными продуктами. В этом рецепте тыква придает икре необычный вкус и аромат.

Необходимые продукты:

мякоть тыквы — 1 кг;

растительный жир — 100 мл;

баклажаны свежие — 1 кг;

чеснок молодой — 50 грамм;

томаты свежие — 1 кг;

соль столовая — по вкусу.

Способ приготовления:

Рекомендуется перед началом приготовления икры, отправить все баклажаны в духовку и хорошо их запечь до готовности. Только после этого очистить овощ и поручить его на кусочки.

Тыкву очищают, а мякоть измельчают с помощью терки. Томаты нарезают произвольными кусочками.

Все овощи перекладывают в глубокую кастрюлю, в которую наливают немного масла и тушат составляющие не менее получаса.

Добавляют в заготовку измельченный прессом чеснок, немного соли и закрывают крышкой еще на десять минут.

Готовую икру из баклажанов перекладывают в банки на зиму, прикрывают крышками и стерилизуют.

По этому рецепту «Пальчики оближешь» можно закупорить тары и отправить закуску на хранение.

Заготовка с добавлением кабачков

Как известно, кабачки и баклажаны хорошо сочетаются между собой по вкусовым качествам. Можно приготовить из этих двух продуктов отличную закуску. Дополнительно в икру разрешено добавить немного свежих томатов и болгарского перца для вкуса.

Необходимые продукты:

кабачки среднего размера — 3 штуки;

лук репчатый — 2 штуки;

баклажаны крупные — 5 штук;

паста томатная — 1 ложка;

сладкий перец — 5 штук;

чеснок молодой — 1 головка;

томаты свежие — 3 штуки;

растительный жир — по необходимости;

соль — по вкусу;

уксус 9% — 1,5 ложки;

молотый перец — по вкусу.

Этапы приготовления:

Лук нарезают достаточно крупными полукольцами, свежий чеснок очень мелко нарезают кубиком.

Оба овоща перекладывают в сковороду и обжаривают несколько минут.

Болгарский перец очищается от семян, после чего нарезается произвольными кусочками.

Овощ укладывают в сковороду, где обжаривается лук и чеснок. Все оставляют на плите примерно на семь минут.

Произвольно нарезаются томаты, их также отправляют в сковороду, снова тушат составляющие пять минут.

Теперь время подготовить для икры из баклажанов основные овощи. Для этого по рецепту на зиму «Пальчики оближешь», следует промыть кабачки и баклажаны, а затем нарезать кружками в половину сантиметра. Составляющие обжаривают на отдельной сковороде и перемешивают с остальными овощами.

К заготовке добавляют немного соли и молотого перца, и накрывают емкость крышкой. Томят блюдо на медленном огне около двадцати минут.

В воде разводят томатную пасту и наливают в икру, хорошо перемешивают и продолжают тушить около получаса.

yandex_ad_2 Простой рецепт с базиликом

Достаточно необычный рецепт закуски, который приятно удивит своим свежим вкусом и насыщенным ароматом.

В составе такой икры из баклажанов будут присутствовать не только свежие овощи, но еще и пряные травы. Они придадут заготовке «пальчики оближешь» изысканный вкус, поэтому икра на зиму по такому рецепту получится очень вкусной.

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Необходимые продукты:

баклажаны молодые — 1,5 кг;

лук репчатый — 450 грамм;

сок лимона — 2 ложки;

перец сладкий — 650 грамм;

базилик свежий — 1 пучок;

чеснок молодой — 1 головка

соль столовая — по вкусу;

сахарный песок — 1 ложка;

растительный жир — 50 мл;

перец молотый — 5 грамм.

Этапы приготовления:

Подготовленные баклажаны следует нарезать очень тонкой соломкой, после чего их подсаливают и сверху ставят пресс.

Очищают болгарский перец и лук, а затем измельчают его с помощью ножа. Также следует поступить с базиликом и острым чесноком. Все компоненты складывают в емкость с разогретым жиром и обжаривают около пяти минут.

Подготовленная соломка из баклажанов слегка промывается в воде, а затем перемешивается с готовыми компонентами. Все тушат еще около пятнадцати минут и перекладывают в банки.

Тары с заготовкой отправляют на стерилизацию на сорок минут, и только после этого закупоривают крышками.

Закуска из печеных овощей

В данном рецепте икры из баклажанов, хозяйка не будет обжаривать овощи, она запечет из в духовке для приготовления заготовки «Пальчики оближешь». Подавать закуску лучше в охлажденном виде, при этом сверху икра посыпается измельченной петрушкой.

Необходимые компоненты:

баклажаны молодые — 1 кг;

чеснок молодой — 4 зубчика;

соль — по вкусу;

растительный жир — 100 мл;

сок из лимона — 50 мл.

Этапы приготовления:

Баклажаны разрезают на две части и запекают в духовом шкафу около одного часа. Необходимо получить мягкие овощи.

Когда заготовленные овощи остынут, из них достают мякоть и добавляют к ней немного растительного жира, перемешивают.

Чеснок измельчают с помощью пресса, добавляют его к баклажанам, туда же отправляют сок лимона и соль, при необходимости перчат закуску.

Можно переложить заготовку в банки и убрать икру в холодильник.

Простой рецепт с кинзой

Лучше всего готовую закуску подать к столу сразу после охлаждения, но можно и закрыть икру в банки, но хранить заготовку придется в холодильнике.

Необходимые компоненты:

лук репчатый — 1 штука;

масло оливковое — 50 мл;

перец сладкий — 1 штука;

баклажан молодой — 4 штуки;

сок лимона — 2 ложки;

кинза свежая — 10 грамм;

чеснок молодой — 4 зубчика;

томаты свежие — 2 штуки;

базилик свежий — 10 грамм;

молотый перец — по вкусу;

соль столовая — по вкусу.

Этапы приготовления:

Овощи подготавливают для приготовления закуски, после чего баклажаны несколько раз протыкают ножом или вилкой и запекают в духовке. Процесс приготовления длится около часа.

Когда овощи остынут, с них следует снять кожицу, для приготовления икры будет использоваться только мякоть баклажана.

Мякоть нарезают кусочками любого размера, их можно оставить, чтобы из овоща выделилась жидкость. Как только это произойдет, лишний сок сливают.

Томаты нарезают кусочками, также следует измельчить перец и репчатый лук. Молодой чеснок отправляют в пресс. Можно использовать меньше чеснока, если домашние не любят острые закуски.

Все ингредиенты помещают в сковороду с разогретым маслом и тушат около получаса. После этого к составляющим добавляют сок из лимона и рубленую зелень.

Солят закуску по вкусу, и добавляют в икру молотый перец.

Заготовка с добавлением грибов

Как известно, баклажаны отлично сочетаются практически со всеми продуктами, и грибы не являются исключением. По этой причине следует приготовить икру из баклажанов на зиму, в состав которой будут входить грибы. Такой рецепт «пальчики оближешь» прост в исполнении.

Необходимые продукты:

баклажаны молодые — 3 штуки;

перец салатный — 1 штука;

морковь свежая — 2 штуки;

томаты спелые — 5 штук;

лук репчатый — 2 штуки;

шампиньоны — 10 штук;

чеснок молодой — 4 зубчика;

соль столовая — по вкусу;

молотый перец — 5 грамм.

Этапы приготовления:

Баклажаны и болгарский перец моют, после чего отправляют в духовку для запекания примерно на один час. Как только овощи будут готовы, им дают остыть.

Свежая морковь измельчается с помощью терки. Томаты нарезают мелкими кубиками, а также следует измельчить две головки белого лука.

Данные продукты помещают в сковороду и обжаривают несколько минут.

В отдельной сковороде обжаривают шампиньоны, предварительно грибы измельчают ножом.

Все составляющие помещают в одну кастрюлю и зажигают минимальный огонь. Тушат икру в течение восьми минут.

Когда указанное время истечет, в баклажанную заготовку добавляют соль и измельченный чеснок.

Последним этапом всыпают молотый перец в икру.

Тушат закуску около двадцати пяти минут, а после этого перекладывают в банки и закупоривают крышками.

Икра без стерилизации

Рецепт удобен тем, что для приготовления закуски, хозяйке не придется тратить дополнительное время на стерилизацию икры.

Необходимые ингредиенты:

баклажаны некрупные — 1 кг;

перец салатный — 6 штук;

соль столовая — 1,5 ложки;

растительный жир — 6 ложек;

томаты мясистые — 1,5 кг;

чеснок молодой — 1 головка;

острый перец — 1 штука;

сахарный песок — 2 ложки;

уксусная кислота 6% — 2 ложки.

Этапы приготовления:

Баклажаны в данном рецепте от кожуры не очищают, их нарезают дольками. Также следует поступить со свежими томатами. Горький сорт перца измельчают кружочками, а сладкий салатный перец нарезают кубиком. Предварительно очищается чеснок.

Подготовленные кусочки баклажана посыпают солью, это необходимо, чтобы овощ отдал лишний сок. Его позднее нужно будет слить.

Чеснок оставляют нетронутым, а остальные овощи измельчают мясорубкой, после чего массу перекладывают в кастрюлю.

Подготовленный баклажан промывают и отправляют в сковороду, чтобы обжарить со всех сторон.

Жарить лучше всего порциями, чтобы каждый кусочек имел ровную золотистую корочку.

Теперь на огонь ставят кастрюлю с овощной смесью, варят все ингредиенты в течение двадцати минут, как только все баклажаны будут обжарены, их сразу добавляют в пюре из овощей. Сразу же в закуску кладут соль по вкусу и немного сахарного песка. Варят икру пять минут и укладывают в нее измельченный чеснок. Оставляют закуску на плите еще на пять минут.

Когда до приготовления останется минута, в икру вливают уксусную кислоту. После чего перекладывают заготовку по банкам.

Так как икра варилась в течение длительного времени, ее достаточно перелить в чистые банки. Проводить стерилизацию тары или самой закуски нет необходимости.

Подавать баклажанную икру можно с мясом и свежей зеленью.