Альбина Джанабаева рассказала, как можно похудеть

Альбина Джанабаева часто хвастается роскошной фигурой, иногда она балует поклонников снимками в купальнике. И звезде есть что показать, ведь она в отличной форме. Недавно стало известно, как певица поддерживает свою фигуру.

Оказывается, Джанабаева не прочь побаловать себя необычными процедурами, например, недавно после гастролей она поехала на пару дней в Подмосковье, где находится элитный австрийский центр здоровья. Там она решилась на экстремальную процедуру. Звезда посетила криосауну, охладившись парами жидкого азота (минус 186 градусов!).

Также Альбина Джанабаева поделилась еще одним секретом своей стройности. И вот эта рекомендация придется по душе многим, кто не хочет тратиться на дорогие процедуры.

«Утром, за 20 минут до еды, нужно выпить чайную ложку льняного масла, а вечером через 20 минут после ужина еще одну. Через неделю можно увеличить до столовой ложки. Естественно, один прием не окажет никакого воздействия, чтобы заметить результаты, нужна система. Принимать масло нужно в течение 2-3 месяцев ежедневно! Но если есть цель, например, сбросить вес и выглядеть лучше, организовать себя будет не сложно», — рассказала Джанабаева.

При этом певица добавила, что важно еще отказаться от вредностей, таких как выпечка, сладкое, жареное. А вот в пользе масла сомневаться не стоит. «Содержание Омега-3 и Омега-6 жирных кислот в льняном масле в несколько раз выше, чем в рыбьем жире, а это означает молодость вашей кожи и отличное состояние волос. Никаких побочных и нежелательных эффектов!» — сообщила звезда.