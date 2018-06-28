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Ученые составили ТОП-5 продуктов, которые зря считают полезными
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Ученые составили ТОП-5 продуктов, которые зря считают полезными 

Новости Рязани 35 минут назад
Фото: Новости Рязани
Здоровое питание, как известно, является залогом крепкого здоровья и долголетия. Во всем мире врачи и диетологи советуют включать в рацион больше зелени и фруктов и как можно меньше поедать сахара, рафинированной и жареной еды. При этом в списке полезных продуктов есть и такие чья польза сильно преувеличена рекламой товаропроизводителей, желающих срубить свой куш.
Издание ToDay News Ufa опубликовало ТОП-5 таких продуктов.
1 место — растительное масло, в том числе и оливковое. Содержание калорий в этом продукте составляет 900 ккал на 100 грамм, больше чем в сале или майонезе.
2 место — манная каша. Ей не рекомендуется кормить детей в возрасте до 1 года, так как она насыщена глютеном.
3 место — свежие экзотические и несезонные фрукты. Экзотические плоды теряют полезные свойства, поскольку дозревают в процессе транспортировки, несезонные фрукты содержат нитраты.
4 место — сок заводского производства. Сырьем для этого продукта служат в основном несвежие фрукты, в нем много сахара и консервантов.
На 5 месте — мюсли быстрого приготовления. В их составе полезные злаки, но в процессе изготовления они перенасыщаются сахаром и другими вредными ингредиентами.
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