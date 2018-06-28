Винные пары для макарон с сыром

Винные пары для макарон с сыромКак грибы и жареная курица, макароны и сыр — это разнородная еда, которая может сочетаться с множеством разных вин. Вот три бутылки, что можно попробовать. Полусухой рислингЕсли думаете о том, как справиться с излишней сладостью вина, попробуйте его вместе с макаронами и сыром. Солёный сыр уравновешивает более сладкое вино, а кислотность рислинг освежает вкус, чтобы можно было больше съесть сыра и макарон. ЛамбрускоОбычно красное вино ламбруско, похожее на итальянские сверкающие огни, станет забавным и неожиданным выбором к сырной лапше. Сыр смягчит танины, а пузырьки подарят чувство скрипящей чистоты во рту. Испанский гренашВ сухой и жаркой Испании вина на основе винограда гренаш становятся спелыми и сочными, что делает их отличным дополнением к сырным блюдам (подумайте о фруктово-сырной тарелке). Фото: iStock.com/xfotostudio