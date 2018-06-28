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Домашние лимонады, которые быстро снизят градус летней жары
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Домашние лимонады, которые быстро снизят градус летней жары 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
Классический лимонад по-сочински
Лимон и мандарин — отличные жаропонижающие. А в сумме у этого лимонада совершенно сочинский вкус — ведь там растут самые сочные цитрусовые.
Ингредиенты
лимон — 2 шт.
мандарин — 4 шт.
сахарный сироп — 200 мл  содовая— 800 мл  лед для подачи
Как готовить
На одну порцию лимонада использовать ½ лимона. Которую надо разрезать на 4 дольки. Мандарин почистить и поделить на несколько частей по 2-3 дольки. В бокале для лимонада хорошо размять мадлером лимон и мандарин, добавить сироп и разбавить содовой водой.
Совет: Если у вас нет готового сахарного сиропа, его можно сварить. Для этого нужно взять 1 кг сахара и 1 л воды, довести до кипения и затем готовить на медленном огне до загустения.
Лимонад Имбирный Джо  Если намечается вечеринка с шашлыками, то приготовьте сразу побольше такого лимонада. Ведь имбирь не только отлично освежает вкус напитка, но и помогает справиться организму с жирной пищей.
Ингредиенты
сок имбиря или свежий имбирь — 60 мл  сок лимона — 60 мл  сахарный сироп 160 мл  содовая — 60 мл  Как готовить
В бокал засыпать доверху льда, затем налить сок имбиря, сок лимона, сахарный сироп (мед) и содовую. Перемешать и украсить.
Совет: Сироп можно заменить на мед — получится и вкусно, и полезно.
Огуречно-базиликовый лимонад с липовым нектаром
Огуречный лимонад — это классика. Он будет еще интереснее, если добавить лимовый мед и базилик. Обратите внимание, что в этом рецепте мед добавляется в теплый, но не горячий напиток: при этой температуре мед сохранит все свои полезные свойства и хорошо растворится в нектаре.
Ингредиенты:
огурец — 400 г  базилик — 60 г  липовый нектар — 200 мл  содовая — 600 мл  лед для подачи
Для липового сиропа (на 1 л):
1 кг сахара
10 г соцветий липы
500 г липового меда
Как готовить
1. Для сиропа всыпать сахар в 1 л воды, добавить соцветья липы и довести до кипения. Снять с плиты, остудить до 50-60 градусов. Добавить мед, хорошо перемешать. Охладить в холодильнике.
2. Огурец нарезать вдоль длинными и тонкими слайсами и выложить в емкость. Листья базилика перетирать в ладонях, «взбодрить» его, чтоб он отдал весь свой аромат. Добавить 50 мл липового нектара и содовую, хорошо перемешать. Добавить немного льда.
Совет: если вам не хочется водизиться с самодельным сиропом — используйте для этого лимонада готовый сироп из бузины или просто любой ягодный сироп.
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