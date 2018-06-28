Домашние лимонады, которые быстро снизят градус летней жары

Классический лимонад по-сочински

Лимон и мандарин — отличные жаропонижающие. А в сумме у этого лимонада совершенно сочинский вкус — ведь там растут самые сочные цитрусовые.

Ингредиенты

лимон — 2 шт.

мандарин — 4 шт.

сахарный сироп — 200 мл содовая— 800 мл лед для подачи

Как готовить

На одну порцию лимонада использовать ½ лимона. Которую надо разрезать на 4 дольки. Мандарин почистить и поделить на несколько частей по 2-3 дольки. В бокале для лимонада хорошо размять мадлером лимон и мандарин, добавить сироп и разбавить содовой водой.

Совет: Если у вас нет готового сахарного сиропа, его можно сварить. Для этого нужно взять 1 кг сахара и 1 л воды, довести до кипения и затем готовить на медленном огне до загустения.

Лимонад Имбирный Джо Если намечается вечеринка с шашлыками, то приготовьте сразу побольше такого лимонада. Ведь имбирь не только отлично освежает вкус напитка, но и помогает справиться организму с жирной пищей.

Ингредиенты

сок имбиря или свежий имбирь — 60 мл сок лимона — 60 мл сахарный сироп 160 мл содовая — 60 мл Как готовить

В бокал засыпать доверху льда, затем налить сок имбиря, сок лимона, сахарный сироп (мед) и содовую. Перемешать и украсить.

Совет: Сироп можно заменить на мед — получится и вкусно, и полезно.

Огуречно-базиликовый лимонад с липовым нектаром

Огуречный лимонад — это классика. Он будет еще интереснее, если добавить лимовый мед и базилик. Обратите внимание, что в этом рецепте мед добавляется в теплый, но не горячий напиток: при этой температуре мед сохранит все свои полезные свойства и хорошо растворится в нектаре.

Ингредиенты:

огурец — 400 г базилик — 60 г липовый нектар — 200 мл содовая — 600 мл лед для подачи

Для липового сиропа (на 1 л):

1 кг сахара

10 г соцветий липы

500 г липового меда

Как готовить

1. Для сиропа всыпать сахар в 1 л воды, добавить соцветья липы и довести до кипения. Снять с плиты, остудить до 50-60 градусов. Добавить мед, хорошо перемешать. Охладить в холодильнике.

2. Огурец нарезать вдоль длинными и тонкими слайсами и выложить в емкость. Листья базилика перетирать в ладонях, «взбодрить» его, чтоб он отдал весь свой аромат. Добавить 50 мл липового нектара и содовую, хорошо перемешать. Добавить немного льда.

Совет: если вам не хочется водизиться с самодельным сиропом — используйте для этого лимонада готовый сироп из бузины или просто любой ягодный сироп.