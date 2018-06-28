Рецепты здоровья: лук и чеснок против грибковых заболеваний кожи

Грибковые заболевания кожи (дерматомикозы) доставляют немало неприятных ощущений: зуд, шелушение, воспаление. Избавиться от грибка бывает непросто, а без должного лечения заболевание принимает хронический характер. Существует немало современных эффективных препаратов от грибка, ну а сторонники народных средств могут воспользоваться простыми, доступными и проверенными рецептами на основе репчатого лука и чеснока.

Лук и чеснок помогут в борьбе с грибком кожи

Мазь с луковой шелухой от грибка

Сушеную шелуху репчатого лука растереть в порошок и тщательно смешать со сливочным маслом или свежим нутряным жиром в пропорции 2:3. Можно добавить 1 часть растертых в порошок сушеных соцветий календулы лекарственной или ромашки аптечной. При грибке кожи и ногтей наносить мазь каждый вечер на пораженные участки, предварительно распарив ноги и вытерев их насухо. Лечиться до выздоровления.

Настойка чеснока от грибка

350 г очищенных зубчиков чеснока растереть в ступке, сложить в бутылку из темного стекла и залить 0,5 водки (можно использовать 70%-ный спирт). Укупорить, настаивать в прохладном темном месте в течение 10 дней, процедить. При грибковых заболеваниях кожи и ногтей обрабатывать настойкой пораженные места 1 раз в день. Если для приготовления настойки использован спирт, средство нужно развести водой в пропорции 1:1.

Мазь с чесноком от грибка

Очищенные зубчики чеснока измельчить (в ступке или на мелкой терке) и тщательно смешать со сливочным маслом в пропорции 1:1. При грибковых заболеваниях кожи ежедневно накладывать на пораженный участок повязку с мазью и оставлять на сутки, заменяя на следующий день свежей. Лечиться до выздоровления.

Луковый сок от грибка

Очистить и измельчить луковицу, отжать сок. Смазывать им пораженные грибком участки 1 раз в день. Хранить сок не следует, использовать свежеприготовленный. Лечиться до выздоровления. Вам также могут быть интересны публикации:

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