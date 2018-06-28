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Как использовать ароматические масла
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Как использовать ароматические масла 

МедикФорум 39 минут назад
Фото: МедикФорум
Целебная сила эфирных масел помогает человеку и в 21 веке выглядеть прекрасно не только телом, но и душой, возвращая его внутренним силам природное равновесие, так необходимое в условиях современного мира. МедикФорум выяснил, как эфирные масла влияют на здоровье.
Что нужно знать об эфирных маслах
1. Масла на свету быстро окисляются, поэтому ЭМ должны продаваться и храниться во флаконах из темно-коричневого стекла. 2. Стоимость ЭМ зависит от количества сырья (1 кг ЭМ апельсина ~ 3 кг кожуры, 1 кг ЭМ розы ~ 1000 кг лепестков), требуемого для его получения, от ограничений по заготовке сырья (сандал), способа добычи масла. 3. Качество ЭМ зависит от способа его производства (апельсин, бергамот и др. цитрусовые масла лучше получать холодным прессованием, гидродистилляция ухудшает качество данных ЭМ, а для розы, лаванды, шалфея, наоборот, гидродистилляция — лучший метод). 4. Если на флаконе стоит отметка Parfum, то содержимое данного флакона не может использоваться для ароматерапии. 5. Отметка 3-15% на этикетке означает количество ЭМ к общему объему содержимого флакона. 6. Фирмы, предлагающие качественные ЭМ для ароматерапии, используют крышки с контрольными кольцами, исключающие случайное «допродажное» вскрытие. 7. Оптимальная емкость флакона — 5-1Омл. Содержимое флакона не успевает окислиться при постоянном использовании ЭМ. 8. Дешевое ЭМ — всегда подозрительно: либо содержимое флакона не является ЭМ, а есть его синтетический аналог, проще говоря, парфюмерия; либо содержание ЭМ во флаконе небольшое, например, оно разбавлено жирной основой, или более дешевым эфирным маслом (роза — геранью), либо во флаконе «восстановленное масло», или масло более низкого качества, т.е. пригодное только для бытовой ароматерапии — как ароматизатор. 9. Если на флаконе стоит надпись «ПИЩЕВОЕ», то его содержимое можно использовать для приготовления пищи в качестве ароматизатора, а не для ароматерапии. 10. При покупке ЭМ ориентируйтесь на фирмы, специализирующиеся на ароматерапии, а уже из них пробуйте и выбирайте — чьи ЭМ Вам больше нравятся.
В настоящее время химическая промышленность способна синтезировать многие природные субстанции, однако ЭМ и сейчас полностью не воспроизводимы, поскольку они содержат в себе необычайно большое количество компонентов, порой даже неподдающихся химической идентификации из-за их очень малой концентрации. Между тем, зачастую едва уловимые следы того или иного компонента, как раз и играют значительную роль в формировании аромата и лечебных свойств конкретного ЭМ. Срок годности большинства ЭМ может значительно увеличиваться в том случае, если масло хранится в темном месте и герметически закрытым при температуре от ОС до 10°С. Ряд масел (роза, шалфей, лаванда и др.), как и некоторые вина, облагораживаются при правильном длительном хранении.
Рекомендации по использованию эфирных масел
Сейчас, когда интерес к ароматерапии непрестанно растет, как никогда необходима информация о том, что могут масла, их сильные и слабые стороны, на что ориентироваться при выборе фирмы поставщика при покупке масел. В этом буклете Вашему вниманию предлагаются начальные основы ароматерапии. Если Вам близок девиз «ПОЗНАЙ СЕБЯ», и Вы не боитесь чего-то нового, готовы к экспериментам — АРОМАТЕРАПИЯ ЖДЕТ ВАС.
В чем польза эфирных масел?
• Уникальные многокомпонентные (до 500 составляющих) по своему составу вещества, • Оказывают антисептическое, бактерицидное, противомикробное действия, • Стимулируют естественные системы защиты организма. Большинство эфирных масел: • обладают обезболивающими свойствами, • являются эротическими стимуляторами, • прекрасные дезодоранты, • обладают антивирусными свойствами, • оказывают антиневралгическое и противоревматическое действие при местном применении, • природные антиоксиданты, обладают антипаразитарными свойствами и многое др.
Правила ароматерапии: • Используйте только то эфирное масло (далее ЭМ), аромат которого Вам нравится. Если Вы делаете эротическую смесь — узнайте, какие запахи нравятся Вашему партнеру. • Не наносите неразбавленное жирной основой ЭМ на кожу и слизистые (рекомендуется разводить 3-5 капель ЭМ в 10мл растительного базового масла). • Никогда не используйте ЭМ в дозировках, превышающих рекомендованные в аннотациях или врачом ароматерапевтом. • ЭМ не рекомендуется принимать во внутрь. При приеме внутрь некоторые ЭМ могут быть очень опасными из-за: А) наличия в них сильно действующих компонентов входящих в состав ряда ЭМ (например, туйон в ЭМ туи и шалфея; метилхавикол — в ЭМ базилика и др.); Б) оставшихся следов растворителей (петролейный эфир и др.) с помощью которых добывалось данное масло (так называемые масла — абсолюты); В) возможного содержания в них стабилизирующих запах и вкус синтетических добавок (такие ЭМ не предназначены для ароматерапии и поставляются для пищевой и парфюмерной промышленности); • ЭМ концентрированные, высокоактивные вещества, поэтому их употребление вовнутрь при некоторых болезнях (например, язва желудка или 12-ти перстной кишки) может спровоцировать рецидив. • Метод ароматерапии основан на вдыхании натуральных растительных ароматов и если ЭМ качественное, то желаемый эффект Вы получите не рискуя — через систему дыхания или лимфо — дренажную систему (с помощью напр. — массажа, ванн, компрессов, растираний). • Перед первым применением ЭМ, постарайтесь проверить, нет ли у Вас аллергии к этому маслу. Для теста аллергии на запах нанесите на носовой платок 1 каплю ЭМ, и иногда в течение дня подносите платок к носу. Для теста кожной аллергии на ЭМ нанесите 1 каплю на внутреннюю сторону локтевого сгиба и через 12 часов проверьте, нет ли раздражения. • Начинайте пользоваться ЭМ с минимальных дозировок (в некоторых случаях они более эффективны). • Дозировка для детей 2-12 лет составляет дозы взрослого человека.
• Для лечения серьезных заболеваний хронического или затяжного характера, для детей до 2-х лет, во время беременности и кормления, в случае эпилепсии и повышенного кровяного давления необходима консультация квалифицированного ароматерапевта. • Если Вы используете аромакурительницу, то первые два сеанса не должны превышать 30 минут. • ЭМ храните в недоступном для детей месте. • Предохраняйте глаза от попадания ЭМ. При попадании промыть глаза большим количеством воды. • ЭМ храните в темном, прохладном месте плотно закрытыми в дали от открытого огня. Ранее ученые рассказали, как похудеть с помощью ароматических масел.
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