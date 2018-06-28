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В США заявили, что поедание продуктов необычным способом приносит больше удовольствия
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В США заявили, что поедание продуктов необычным способом приносит больше удовольствия 

Газета.Ru 1 час назад
Употребление привычных продуктов необычным способом приносит гораздо больше удовольствия от еды. Такую гипотезу выдвинули сотрудники Чикагского университета, передает НСН.
Прежде чем сделать это предположение, они провели исследование, в ходе которого добровольцам, разбитым на две группы, предложили съесть порцию попкорна. Одна часть участников эксперимента ела его привычным способом, то есть, руками. Другим предложили подойти к процессу творчески: съесть попкорн палочками для еды. В итоге выяснилось, что те, кто поедал привычное блюдо «экзотическим» способом, получили от него гораздо больше удовольствия.
Специалисты связали это с тем, что участники эксперимента, которые использовали палочки, больше концентрировались на приеме пищи и уделяли еде повышенное внимание.
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