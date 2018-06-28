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Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированном масле
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Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированном масле 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жителей Подмосковья предупредили о том, что в Нижегородской области выявили фальсифицированное сливочное масло, которое потенциально опасно и может вызвать отравление, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело административное расследование в связи с поступившей информацией о реализации фальсифицированного масла сливочного из коровьего молока, массовая доля жира 72,5%, высший сорт, производитель (согласно этикетке) — общество с ограниченной ответственностью «Патрио». Выяснилось, что компания занимается производством специальной и форменной одежды и дополнительными видами деятельности, не связанными с производством молочной продукции.
«Таким образом, изготовление указанного масла сливочного осуществляется в неустановленном месте неизвестным изготовителем (название и производитель согласно этикетке). Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области материалы направлены в правоохранительные органы, дано предписание о прекращении действия декларации о соответствии, также информация направлена в Федеральную службу по аккредитации», — говорится в сообщении.
Продукция данного предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление.
Заинтересованным организациям необходимо принять меры по недопущению оборота фальсифицированной молочной продукции.
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